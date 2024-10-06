Германия одобрила поставку оружия Турции на миллионы евро

ФРГ одобрила поставку зенитных ракет и торпед Турции на 336 млн евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия одобрила поставку оружия Турции на сотни миллионов евро. Федеральный совет безопасности Германии, заседания которого проходят в тайне, согласовал сделку с партнером по НАТО, включающую зенитные ракеты и модернизацию подводных лодок, передает РИА «Новости».

Согласно публикации, в рамках сделки Турция получит сто управляемых ракет для систем ПВО кораблей, 28 торпед SeaHake, а также компоненты для модернизации подводных лодок типа U209. Также одобрены поставки деталей двигателей для корветов и фрегатов. Пакет оценивается в 336 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, демонстранты, выступающие за закрытие баз НАТО в Турции, начали пешее шествие из Стамбула к базе Инджирлик, планируя прибыть туда 28 сентября для проведения акции протеста. Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик на срок до конца 2024 года общей стоимостью 95 млн долларов.