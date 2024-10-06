Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.0 комментариев
Германия одобрила поставку оружия Турции на миллионы евро
ФРГ одобрила поставку зенитных ракет и торпед Турции на 336 млн евро
Федеральный совет безопасности Германии дал разрешение на поставку Турции оружия, включая зенитные ракеты и компоненты для подлодок, на сумму 336 млн евро, сообщает Spiegel.
Германия одобрила поставку оружия Турции на сотни миллионов евро. Федеральный совет безопасности Германии, заседания которого проходят в тайне, согласовал сделку с партнером по НАТО, включающую зенитные ракеты и модернизацию подводных лодок, передает РИА «Новости».
Согласно публикации, в рамках сделки Турция получит сто управляемых ракет для систем ПВО кораблей, 28 торпед SeaHake, а также компоненты для модернизации подводных лодок типа U209. Также одобрены поставки деталей двигателей для корветов и фрегатов. Пакет оценивается в 336 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, демонстранты, выступающие за закрытие баз НАТО в Турции, начали пешее шествие из Стамбула к базе Инджирлик, планируя прибыть туда 28 сентября для проведения акции протеста. Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик на срок до конца 2024 года общей стоимостью 95 млн долларов.