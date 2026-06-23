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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    49 комментариев
    23 июня 2026, 00:20 • Новости дня

    Скончался народный артист РСФСР и автор гимна «Бессмертного полка» Михаил Ножкин

    Tекст: Антон Антонов

    Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

    «22 июня 2026 года на 90-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Ножкин Михаил Иванович (1937-2026)», – сообщается на сайте союза.

    Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента». Также он известен работами в картинах «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение».

    Михаил Ножкин является автором гимна «Бессмертного полка», а также песен «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия».

    «Дорогой Михаил Иванович! Вы для нас навечно в Бессмертном полку, который навсегда символ Победы, Нашей Победы!» – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выдающийся отечественный график Юрий Ващенко скончался в возрасте 85 лет.

    Разработчик и создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин скончался 12 июня.

    22 июня 2026, 12:23 • Новости дня
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, в Александровском саду.

    Владимир Путин поклонился каждому мемориалу и оставил цветы у тумб городов-героев в Александровском саду, среди которых Киев и Одесса, передает ТАСС.

    Солдаты роты Почетного караула под звуки траурного марша установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем. После минуты молчания военный оркестр исполнил государственный гимн, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Традиционно 22 июня в стране отмечают День памяти и скорби. В 2026 году исполнилось 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

    Также прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби.

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    22 июня 2026, 15:36 • Новости дня
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    В Черном море атакованы три направлявшихся в украинские порты сухогруза с оружием
    @ dzkk.tsk.tr

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Три сухогруза, следовавшие в украинские порты через Черное море и, по имеющимся данным, перевозившие вооружение для ВСУ, подверглись атаке, сообщили украинские власти. По их информации, один из кораблей получил серьезные повреждения и загорелся, после чего экипаж был эвакуирован, тогда как два других судна сохранили мореходность и продолжили движение.

    Военно-морские силы Украины сообщили об атаке якобы российского дрона на сухогруз VICTRESS в Черном море, передает издание «Военное обозрение». По данным украинского флота, судно принадлежит турецкому владельцу и ходит под флагом Панамы. Удар привел к крупному возгоранию на борту, из-за чего потребовалась немедленная эвакуация команды.

    Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нападению подверглось еще одно грузовое судно, однако оно смогло продолжить движение. В одесской обладминистрации уточнили, что всего российские военные якобы атаковали три судна, направлявшиеся в Одессу. Два других сухогруза шли под флагами Палау и Белиза и сохранили мореходность.

    Поступают сведения, что эти суда перевозили вооружение для украинской армии из иностранных портов, в том числе из греческого Александруполиса. Рост числа подобных инцидентов может заставить торговые компании избегать региона, что негативно отразится на поставках для Киева. Удары по морским целям подчеркивают активный характер боевых действий в акватории Черного моря.

    Ранее дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море.


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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе головной структуры центра – ГП «Космическая связь».

    «Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в центре, передает ТАСС.

    Отмечается, что предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал центра не пострадал.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим с помощью атак беспилотников пытается компенсировать катастрофу для украинских войск на фронте.

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    22 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Зеленский предрек президенту Польши плохой конец из-за лишения награды
    Зеленский предрек президенту Польши плохой конец из-за лишения награды
    @ Marcin Golba/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер резко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого за решение отозвать высшую государственную награду, высмеяв политика и предупредив о возможных негативных последствиях.

    Глава киевского режима выразил крайнее недовольство действиями польского коллеги, передает ТАСС. В телевизионном интервью он прокомментировал потерю почетного статуса.

    «Я считаю, что после того, как он принял решение [о лишении ордена], это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо», – заявил Владимир Зеленский.

    Политик добавил, что подобная риторика способна спровоцировать эскалацию конфликта. Он также сыронизировал над именем Навроцкого, отметив отсутствие монархии в соседней стране, и напомнил о подаренной ему в декабре прошлого года книге о Волынской резне.

    Решение об отзыве награды было принято 19 июня из-за присвоения одному из украинских подразделений имени боевиков УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). В Варшаве их считают виновными в гибели более 100 тыс. гражданских лиц в 1943 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    В ответ глава киевского режима отправил награду обратно логистической компанией.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко также отказались от этого польского знака отличия.

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    22 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Дмитриев назвал отставку Стармера сигналом для разжигателей войны

    Дмитриев счел уход Стармера сигналом для европейских сторонников эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера является важным сигналом и для других разжигателей войны в Европе, заявил спецпредставитель президента России, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента России и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал уход Кира Стармера с должности, передает ТАСС.

    По мнению руководителя фонда, это событие должно стать серьезным предупреждением для других западных лидеров.

    «Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о своей отставке. Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике», – заявил Дмитриев.

    Глава РФПИ подчеркнул, что отстранение политика от власти служит важным сигналом для остальных разжигателей войны в Европе.

    Британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Депутаты от Лейбористской партии оказали мощное давление на премьер-министра Британии.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее призвал отпраздновать скорую отставку Стармера.

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    22 июня 2026, 18:26 • Новости дня
    «Единая Россия» готовит своих кандидатов из числа ветеранов СВО к предвыборной борьбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высшая партийная школа «Единой России» 30 июня начнет второй этап обучения ветеранов спецоперации, которые планируют участвовать в предстоящих парламентских выборах.

    Партия «Единая Россия» организует обучение по курсу «Политический лидер» для победителей предварительного голосования из числа ветеранов СВО. Второй поток очных занятий стартует сразу после съезда, на котором утвердят предвыборные списки, передает пресс-служба «Единой России».

    «Мы уверены в человеческих качествах, волевых началах, патриотизме людей, которые рисковали жизнью за Родину. В первом потоке у нас было семь Героев России, десятки вчерашних военнослужащих с боевыми наградами и серьёзным общественно-политическим потенциалом», – заявил директор Высшей партийной школы Роман Романов.

    Он добавил, что избирательная кампания является серьезным испытанием для начинающих политиков. Главная задача программы – помочь кандидатам понять законы политической жизни и научить их выстраивать коммуникацию с избирателями.

    Первый этап обучения прошел с 16 по 18 июня, в нем участвовали представители 28 регионов. Всего образовательную программу пройдут 100 новых кандидатов.

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    22 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Воронежем дежурные силы ПВО сбили несколько высокоскоростных воздушных целей, в результате падения обломков пострадали три человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе отменена.

    «На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном – в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа», – написал глава региона. Он добавил, что повреждения также получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобили.

    Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется, на местах происшествий работают оперативные службы. Глава региона также напомнил жителям о недопустимости публикации в интернете фотографий и видеозаписей с последствиями падения обломков и призвал не приближаться к подозрительным предметам.

    Минувшей ночью дежурные силы ПВО нейтрализовали над Воронежской областью 18 украинских беспилотников.

    Обломки украинского БПЛА подожгли крышу жилого дома под Тулой.

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    22 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    Устроивший дебош пассажир рейса Москва – Омск скончался на борту самолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженный ножницами мужчина на летевшем из Омска в столицу самолете попытался прорваться в кабину пилота, его обезвредили другие пассажиры, он потерял сознание и скончался.

    Мужчина с ножницами якобы напал на людей, пассажиры смогли самостоятельно скрутить нарушителя спокойствия, использовав для этого пластиковые стяжки, передают СМИ.

    Когда он перестал сопротивляться, его освободили, однако вскоре он потерял сознание.

    После приземления лайнера в аэропорту назначения прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть мужчины. Информацию о летальном исходе подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

    «Случай смерти на территории аэропорта до приезда медиков подтверждаем. Умерший не был жителем Омска», – заявили в ведомстве.

    Между тем Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте начало проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает ТАСС.

    Инцидент, по предварительным данным, случился 20 июня 2026 года во время полета на воздушном судне, следовавшем по маршруту Москва – Омск.

    В конце мая транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира.

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    22 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не сомневается в возможностях Минска самостоятельно защитить государство на фоне недавних агрессивных заявлений украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российское руководство полностью уверено в силах соседней республики обезопасить собственные границы, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Несколькими днями ранее украинская сторона атаковала автобус с белорусскими детьми в Брянской области. После этого инцидента Зеленский пригрозил главе Белоруссии Александру Лукашенко ударами, сославшись на наличие техники на приграничной территории.

    Лукашенко назвал удар по автобусу открытым фашизмом.

    Ранее белорусский лидер охарактеризовал угрозы Зеленского обычной болтовней.

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    22 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Варшава: Зеленский добавляет оскорбление к оскорблению

    Енджак: Зеленский намеренно нанес оскорбление Польше

    Варшава: Зеленский добавляет оскорбление к оскорблению
    @ Kacper Pempel/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак отреагировала на критику решения отобрать орден Белого орла у украинского лидера Владимира Зеленского.

    Представитель польского руководства прокомментировала ситуацию в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает Газета.Ru.

    Агнешка Енджак ответила на замечания о том, что аналогичной награды были удостоены диктатор Бенито Муссолини и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

    «Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение бундесвера не назвали в честь «героев СС», – подчеркнула Енджак в своей публикации.

    Политик также обратила внимание, что наличие ордена у этих исторических фигур ранее совершенно не смущало Владимира Зеленского в момент получения награды. Более того, министр отметила, что глава Украины «добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее почтовой службой».

    В заключение Енджак добавила, что украинский лидер своими действиями намеренно нанес оскорбление людям, которые на протяжении последних четырех лет доказывали, что являются лучшими друзьями Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (организация признана в РФ экстремистской).

    Глава киевского режима отправил эту награду обратно логистической компанией.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко в знак протеста отказались от аналогичных польских знаков отличия.

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    22 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Главной целью вооруженных сил Белоруссии остается обеспечение безопасности граждан и спокойствия на государственной границе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, исключив вовлечение страны в сторонний конфликт.

    Военная стратегия Минска направлена на избежание прямого участия в боевых действиях, передает БЕЛТА.

    «Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова «совсем»», – заявил министр обороны Хренин.

    Он добавил, что армия Белоруссии внимательно следит за происходящим. На границе сохраняется минимально необходимое количество сил для прикрытия рубежей совместно с пограничниками.

    Хренин подчеркнул, что войска республики выполняют задачи исключительно на своей территории ради спокойствия населения. Такая тактика успешно применяется уже не один год и останется неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО. В мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами. На фоне наращивания военной активности у белорусских границ Лукашенко объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

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    22 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    В России началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби
    В России началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби
    @ Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По всей стране началась общероссийская минута молчания, посвященная Дню памяти и скорби. Именно в это время в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.

    Впервые минута молчания в память о Великой Отечественной войне была проведена в стране в 1965 году.

    Сам День памяти и скорби был учрежден 8 июня 1996 года указом президента России в память о жертвах Великой Отечественной войны. Ежегодно 22 июня по всей стране приспускаются государственные флаги, проходят траурные мероприятия, возлагаются цветы к памятникам и мемориалам.

    Вероломное нападение нацистской Германии и ее союзников на Советский Союз без объявления войны 22 июня 1941 года положило начало самому кровопролитному конфликту в истории человечества. Война унесла 26,6 млн жизней советских граждан, при этом более 8 млн составили потери личного состава вооруженных сил, свыше 1 млн бойцов погибли при освобождении народов Европы от нацизма.

    Погибли 13,7 млн мирных жителей, из них 7,4 млн человек были преднамеренно истреблены оккупантами, еще 4,7 млн мирных граждан угнаны в рабство.

    Нацисты вели против Советского Союза войну на уничтожение. В 34 субъектах России в 2020–2025 годах прошли суды о признании преступлений нацистов геноцидом советского народа, по решениям этих судов 8 167 959 человек были признаны жертвами геноцида на оккупированной в годы войны территории СССР в границах современной России.

    Против Советского Союза воевали не только войска рейха, но и воинские формирования Италии, Румынии, Словакии, Финляндии и Венгрии, а также части из Испании, Албании, Бельгии, Болгарии, Дании, Голландии, Норвегии, Хорватии и других стран. На пике численности под общим немецким командованием, не считая формирований СС, действовали 220-230 тыс. итальянцев, более 630 тыс. румын, 36 тыс. словаков, до 340 тыс. финнов и до 200 тыс. венгров.

    Великая Отечественная война показала, что противостоять такому натиску способно только идейно и духовно сплоченное общество. Ежегодно в строю на фронтах находилось от 10,5 до 11,5 млн человек, призванных из разных регионов огромной страны, а Героями Советского Союза стали представители 130 национальностей. К 22 июня 1941 года СССР объединял 16 союзных и 20 автономных республик, девять автономных областей и десять национальных округов, под красными знаменами сражались воины 193 национальностей.

    Массовый героизм на фронте дополнялся самоотверженным трудом в тылу. Ярким примером стала судьба блокадников: почти 2 млн жителей Ленинграда были эвакуированы более чем в 40 регионов. С июня по декабрь 1941 года в тыл удалось перевезти 12 млн человек и 2593 предприятия, из них 1523 крупных. Фактически за тысячи километров была перебазирована экономика крупной страны, которая уже через полгода заработала на полную мощность. Подвиг защитников и тружеников отмечен званием «Город-герой» для 12 городов и званием «Крепость-герой» для Брестской крепости.

    Традиция сохранения памяти о войне продолжается: с 2006 года 47 городам России присвоено звание «Город воинской славы», а в 2020–2025 годах 70 городов получили почетное звание «Город трудовой доблести».

    Великая Отечественная война остается для России ярким примером массового героизма многонационального народа, сплотившегося перед лицом смертельной угрозы.

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    22 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
    В ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у российской стороны дополнительную информацию об атаке украинских военных на учебное заведение в Старобельске, сообщила омбудсмен Яна Лантратова.

    Представители УВКПЧ ООН ответили на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой касательно удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске.

    «В своем ответном обращении из аппарата верховного комиссара ООН г-на Фолькера Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске и были бы признательны аппарату УПЧ РФ за любую дополнительную информацию в расследовании обстоятельств произошедшего», – сообщила Лантратова в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

    Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально подтвердило гибель 21 мирного жителя при атаке дронов на колледж в Старобельске.

    Украинские военные целенаправленно атаковали это образовательное учреждение несколькими волнами беспилотников.

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    22 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощные взрывы и сильный пожар произошли на территории портового города в Одесской области после атаки на позиции украинских военных.

    Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре украинских войск в портовом Черноморске, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Согласно информации источника, на территории города были зафиксированы мощные взрывы, после которых на пораженных объектах начался сильный пожар. Детали о характере разрушений и точном назначении уничтоженной инфраструктуры в настоящее время уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня российские военные атаковали объекты по выпуску комплектующих для беспилотников на территории бывшего харьковского завода «Промсвязь».


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    22 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье
    ФСБ предотвратила подрыв состава с ГСМ в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали подорвать в Подмосковье железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами по указу украинских кураторов.

    В ФСБ сообщили, что на территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта, передает ТАСС. Следствие установило, что фигуранты дела вышли на связь с представителями украинских спецслужб. Выполняя указания своего куратора, они забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

    С помощью этой взрывчатки задержанные намеревались устроить теракт на одном из участков железной дороги Московского узла. Их главной целью был проходящий товарный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы.

    В январе текущего года силовики задержали троих россиян за подготовку теракта на железной дороге в Свердловской области.

    Осенью прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре.

    Летом прошлого года правоохранители ликвидировали двух пособников украинских спецслужб в Подмосковье.

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