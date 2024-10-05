Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.15 комментариев
Эвакуация из Угледара задержалась из-за отсутствия возможности
Сотни жителей остались в Угледаре, где им помогали военнослужащие с продуктами
Сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.
Согласно данным, опубликованным РИА «Новости», в Угледаре остаются сотни мирных жителей, которых пока невозможно эвакуировать.
Российские военные доставляют им продукты и воду, поддерживая тех, кто укрывается в подвалах зданий. О ситуации рассказал штурмовик с позывным «Макс», подчеркнув, что подвалы остаются более-менее безопасными местами для укрытия.
Жители, в основном, размещаются по несколько человек в подвалах, отмечает «Макс». На вопрос о том, почему эвакуация невозможна, штурмовик объяснил, что многие просто не имели возможности уехать из-за высоких цен на транспортировку вещей. Некоторые, как он сообщил, укрылись в подвалах школы.
Минобороны России ранее заявило об освобождении Угледара 3 октября. Тем не менее, ситуация с эвакуацией мирных жителей остается сложной, и российские военнослужащие продолжают оказывать необходимую помощь оставшимся в городе.
Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.