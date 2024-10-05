  • Новость часаВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мигрантские диаспоры стали опасными на законных основаниях
    Утверждены праздничные и выходные дни на 2025 год
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    Mercedes-Benz и BMW выступили против новых пошлин на электрокары из Китая
    Генсек ООН решил принять участие в саммите БРИКС в Казани
    ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян
    Белоусов вручил отличившимся на СВО бойцам «Золотые Звезды» Героев России
    Опубликован порядок ведения реестра каналов-десятитысячников в соцсетях
    Независимые избиратели в США склоняются в сторону Трампа
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    30 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    5 октября 2024, 08:35 • Новости дня

    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в Угледаре российские штурмовики захватили трофейную западную технику, оставленную ВСУ, передает РИА «Новости».

    Среди добычи оказались польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, а также стрелковое вооружение.

    В Минобороны напомнили, что прорыв обороны ВСУ в Угледаре стал возможен благодаря обходному маневру группировки войск «Восток» Этот тактический ход позволил российским войскам взять город в клещи с флангов, что способствовало успешному завершению операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе сообщалось, а также сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.

    4 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение

    Политолог Скачко: Митинги бойцов ВСУ могут перерасти в антивоенные выступления

    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные пока жалуются только на недостаточную подготовку и нехватку вооружений. Однако вскоре эта риторика может измениться и перерасти в антивоенные выступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг в Николаевской области.

    «Украинское руководство не может в полной мере обеспечить всем необходимым регулярную армию, не говоря уже о бригадах территориальной обороны. Это, разумеется, вызывает недовольство военных», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Он отметил, что 123-я бригада теробороны была сформирована в Николаевской области, именно поэтому бойцы провели митинг там.

    Собеседник напомнил, что цель акции заключалась в том, чтобы привлечь внимание властей к недостаточной подготовке и нехватке вооружения. Однако, как подчеркнул Скачко, мероприятие служит признаком военного кризиса на Украине. «Пока украинские военные заявляют о готовности воевать, но жалуются, что при текущих условиях хорошо это делать они не могут. Это можно считать первой стадией. Вскоре, я не исключаю, риторика изменится, перерастет в антивоенные выступления», – рассуждает спикер.

    При этом пример 123-й бригады теробороны может быть заразительным. «Материальное обеспечение ВСУ неудовлетворительно повсеместно. Более того, российская армия продолжает вести наступление. Поэтому на тех участках, где будет создаваться угроза прорыва и уничтожения украинских военных, те будут покидать свои позиции, тем самым «голосуя за жизнь ногами», – полагает эксперт.

    В Киеве попытаются купировать эту угрозу. Так, бойцам, вышедшим на митинг в Николаевской области, уже пригрозили уголовной ответственностью. Но приговор для них, как считает политолог, будет зависеть от нескольких факторов. «Важно понять, во-первых, есть ли желание у других генералов и командиров наказывать этих людей, а во-вторых, не стоят ли за выступлением бригады теробороны силы, которые действительно хотят прекратить боевые действия и склонить власти к переговорам», – уточнил он.

    «Реакция Киева на этот митинг в том числе покажет, стихийная ли это акция или ей руководила определенная организация, которая пытается подать сигнал другим бригадам и подразделениям», – заключил Скачко.

    Ранее около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины самовольно оставили воинскую часть в Донбассе, отказавшись выполнять боевую задачу. Как сообщают украинские СМИ, военные вышли на митинг в Вознесенске (Николаевская область), чтобы обратить внимание властей на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении.

    Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения. По его словам, он неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ.

    Представитель Военной службы правопорядка Украины, присутствовавший на митинге, отказался комментировать ситуацию, а начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пригрозил военным уголовной ответственностью, обвинив их в самовольном оставлении воинской части в Донбассе.

    Коментарии (9)
    4 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Группа обустроилась в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. По ней ударил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате уничтожено до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

    Ранее «Искандер» ударил по руководству 37-й бригады морпехов ВМС Украины, было уничтожено до 60 офицеров руководства бригады.

    Коментарии (8)
    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами

    Член ОП Рогов: Украинская разведка пытается запугать терактами жителей новых регионов России

    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами
    @ novostienergodara

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России. Их цель – запугать граждан, не дать им спокойно строить мирное будущее. Однако попытки противника заведомо обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее в Энергодаре в результате взрыва в авто погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

    «Украинская разведка, безусловно, желает внести сумятицу в работу Запорожской АЭС. Однако очередной теракт не стоит воспринимать как целенаправленную атаку против атомной станции. Речь скорее идет о хаотичной попытке запугивания населения новых регионов России. Противник попросту не может смириться с тем, что люди осознанно выбирают шагать в будущее рука об руку с Москвой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Пособники Зеленского убивают тех, до кого могут дотянуться. Напомню, всего несколько дней назад в Бердянске была осуществлена попытка теракта против судьи. Противник пытается привить местным жителям мысль о том, что сотрудничество с Москвой не останется безнаказанным. Но у Киева ничего не выйдет. Граждане настроены решительно, и эти атаки не собьют их с выбранного пути», – считает эксперт.

    «Однако выводы из произошедшего все-таки необходимо сделать. В первую очередь, нельзя забывать о правилах личной безопасности. Нужны изменения и в государственных подходах к защите жизни гражданских. Как минимум, стоит обеспечить охраной всех тех, кто занимает ключевые посты во власти новых регионов или на предприятиях, являющихся значимыми для местной экономики. Возможно, в будущем будет и ужесточено наказание по статьям за организацию терактов», – заключил Рогов.

    Ранее в Энергодаре в результате теракта погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. В его автомобиле, припаркованном на бульваре Каштанова, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина скончался от полученных ран в больнице. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Представители Следственного комитета (СК) по Запорожской области также сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – выявление лиц, причастных к совершению преступления. Изъятые на месте происшествия объекты направлены на судебные экспертизы. Также допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

    Это не первый случай подрыва автомобиля в регионе. До этого в Бердянске была осуществлена попытка убийства бывшего судьи, пишет ТАСС. Пострадавшему удалось выжить, угрозы его здоровью нет. Ответственность за случившееся взяло на себя ГУР МО Украины.

    Коментарии (3)
    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    В Славянске произошла серия мощных взрывов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В контролируемом украинской армией Славянске в ДНР прогремела целая серия взрывов в пятницу, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы продолжались в течение почти 10 минут, сообщили в прессе со ссылкой на местные соцсети, передает РИА «Новости». Официально данных о взрывах не поступало.

    В сентябре глава комиссии по суверенитету и патриотическим проектам Общественной палаты Владимир Рогов сообщал, что ВС России уничтожили ракетным ударом десятки боевиков ВСУ к востоку от Славянска.

    Коментарии (2)
    4 октября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар оценил иск против Столтенберга за развязывание конфликта на Украине

    Политолог Рар: Иск против бывшего генсека НАТО Столтенберга за конфликт на Украине бесперспективен

    Рар оценил иск против Столтенберга за развязывание конфликта на Украине
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В развязывании украинского конфликта Йенсу Столтенбергу была отведена роль исполнителя. Судить в этом случае нужно всех глав государств Североатлантического альянса, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее против экс-генсека НАТО подали иск из-за развязывания им конфликта на Украине.

    «Иск против бывшего генсека НАТО бесперспективен», – считает германский политолог Александр Рар. Собеседник уточнил: Йенс Столтенберг действовал не от себя, он был лишь исполнителем. «В таком случае судить за участие в развязывании конфликта на Украине надо всех глав государств Североатлантического альянса», – заметил эксперт.

    Спикер отметил, что новость об иске и грозящем Столтенбергу пожизненном заключении практически полностью отсутствует в западной прессе. «Никто в Европе всерьез это не воспринял», – заключил Рар.

    Напомним, в Брюсселе против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подали иск. Истцом выступил исследователь конфликта на Украине Патрик Пазен, о подаче иска он сообщил на своем сайте. Пазен заявил, что «всегда скрупулезно уважал исторические факты, особенно в контексте ситуации между Украиной и Россией».

    Истец утверждает, что Столтенберг участвовал «в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих преступления против мира». В частности, бывший генсек НАТО не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить конфликт на Украине, хотя «детально» разбирался в отношениях с Москвой.

    К моменту начала боевых действий у многих жителей ДНР и ЛНР были российские паспорта, поэтому Россия не могла не начать военные действия, так как «была обязана защищать своих граждан» и не могла «допустить ядерной угрозы», которая исходила от Украины в связи с намерением получить ядерное оружие, отметил Пазен.

    В качестве доказательств подготовки Украины к конфликту с Россией истец сослался на заявление экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал. Он также обвинил экс-генсека НАТО в саботаже дипломатических усилий по предотвращению конфликта, в том числе из-за отказа альянса поддержать требования России по гарантиям безопасности в январе 2022 года.

    По законам Бельгии, Столтенбергу может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным по изложенным в иске пунктам, заявил адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий интересы истца. «Мы говорим об очень серьезных обвинениях», – приводит его слова ТАСС. Защитник также подчеркнул, что к расследованию могут подключиться любые лица или организации, которых затронул конфликт на Украине.

    1 октября Столтенберг покинул пост, который он занимал на протяжении десяти лет. 14-м генеральным секретарем НАТО стал Марк Рютте. В своей первой речи на посту Рютте заявил, что основными задачами альянса будут по-прежнему поддержка Украины «как независимого и демократического государства» и увеличение расходов на коллективную оборону альянса. В четверг он прибыл с визитом в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 17:59 • Новости дня
    Пушилин: ВС России контролируют все дороги к Курахово

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль над всеми дорогами, которые ведут к контролируемому киевским режимом Курахово в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

    Украина потеряла Угледар, который был важным логистическим узлом, теперь под оперативным контролем ВС России находятся все дороги, которые идут и в сторону Курахово, сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Освобожденный населенный пункт оставался единственным крупным городом на Южно-Донецком направлении. Он находится на господствующих высотах, что позволяло ВСУ видеть местность на десятки километров.

    «У наших подразделений теперь открывается, скажем, оперативный простор для дальнейших направлений продвижения. Дальше там только малые населенные пункты», – заключил он.

    В четверг Министерство обороны России официально объявило об освобождении Угледара от ВСУ.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара

    Военный аналитик Онуфриенко: После бегства из Угледара ВСУ будут держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку

    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Угледара значимо по двум причинам. Во-первых, ВС России отодвигают фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя и Бердянска. Во-вторых, российская армия создает угрозу большой группировке противника от Селидова до Богоявленки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны сообщило об освобождении Угледара.

    «В Угледаре еще остаются отдельные солдаты ВСУ. Зачистка города находится фактически на завершающей стадии», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что также оказывается помощь мирным жителям. Освобождение этого населенного пункта собеседник назвал важным успехом.

    «Дело в том, что ВСУ потеряли крупнейший укрепрайон. Единственной хорошей для Киева новостью стало то, что фронт не обрушился», – сыронизировал Онуфриенко. Примечательно, что оставление позиций украинскими военными в Угледаре вновь обернулось неорганизованным бегством.

    «То, что запоздало обозначалось из Киева как приказ об отступлении, таковым не являлось, поскольку все дороги уже простреливались насквозь, а горловина мешка составляла менее километра», – детализировал спикер. Он напомнил слова одного из командиров ВСУ, который признавался, что в его батальоне из 350 человек сумели выйти из города лишь 30. «То есть речь идет о колоссальных потерях со стороны противника. Причиной тому стал нескоординированный отход», – указал Онуфриенко.

    Для ВС России освобождение Угледара значимо как минимум по двум причинам. «Во-первых, мы отодвигаем фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя, Бердянска и других приморских городов, а также железнодорожной и автомобильной дороги, которая ведет вдоль берега из Таганрога в Крым, – уточнил он. – Во-вторых, мы создаем угрозу большой группировке противника, находящейся от Селидова до Богоявленки. Это значительная часть Донецкой республики. Мы наступаем с направления, которое противник не готовил к обороне».

    Следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, считает эксперт. Там сейчас ВСУ спешно создают линию обороны. «Они понимают, что потеря этого населенного пункта будет означать для них отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово. Если противник его теряет, то кураховская группировка рискует оказаться в котле. Поэтому он будет держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о паническом отступлении украинских войск из Угледара. Противник покидал город в условиях окружения населенного пункта. Также был перекрыт последний путь отхода на север. Ключевой удар нанесли снайперские подразделения из Забайкалья. Их поддерживала огневая мощь танков.

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Решающую роль в освобождении города сыграли действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края. Их экипаж лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал военной машины выдержал несколько подрывов мин, никто из военных при этом не пострадал.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило об освобождении Угледара. Однако еще во вторник о взятии населенного пункта рассказывали российские военкоры. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно это событие отразится на ситуации на фронте.

    Коментарии (4)
    4 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России за неделю нанесли 29 ударов по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ t.me/mod_russia

    Вооруженные силы России с прошлой субботы нанесли 29 групповых ударов по обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины объектам энергетики, а также инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также в течение прошедшей недели поражались пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников, районы сосредоточения подразделений ВСУ и арсеналы украинского вооружения, отчитались в Минобороны.

    На прошлой неделе также сообщалось, что ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу ОПК Украины.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей

    Некоторые бойцы ВСУ не прошли польскую границу из-за алкогольного опьянения

    Tекст: Денис Тельманов

    Некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения, что подтвердил экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря.

    Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины не смогли пересечь границу с Польшей из-за алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    Экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что во время поездки с Украины до пропускного пункта в Польше пара человек напилась и не прошла фейс-контроль на границе.

    Экс-военнослужащий ВСУ, по его собственным словам, был мобилизован и отправлен в Польшу для прохождения обучения на заряжающего танка Leopard. Однако в результате он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

    Ранее сообщалось, что жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 14:39 • Новости дня
    Политолог: Взятие Угледара для России – только начало

    Политолог Ухов: Взятие Угледара для России – только начало

    Tекст: Александра Юдина

    На юго-восточном фасе донбасского фронта произошло «эпохальное» событие – российские военные взяли важную украинскую крепость – Угледар, это станет ключевым событием осенней кампании СВО, выразил мнение политолог Илья Ухов.

    «Украинская пропаганда еще за пару дней до официального объявления о взятии, завела свою старую шарманку о том, что Угледар на самом то деле не важен и вообще там 100 человек мирного населения осталось», – отметил он в своем Telegram-канале.

    При этом политолог подчеркнул, что одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять военную логистику и сделать вывод, что падение города имеет для безопасности новых территорий и украинских наступательных планов решающее значение.

    Ухов добавил, что располагаясь юго-западнее Марьинки и угрожая Волновахе Угледар представлял собой крайне удобный плацдарм для возможного накопления сил ВСУ и броска на Мариуполь.

    При этом политолог выразил мнение, что падение Угледара в контексте состояния украинской армии оказало тяжелое моральное поражение.

    Он заметил, что российская армия системно улучшила связь, повысила эффективность атак дронов, наладила бесперебойную координацию действий артиллерии и штурмовых групп.

    «Взятие Угледара видимо станет ключевым событием осенней кампании СВО и в перспективе может привести к созданию условий для флангового удара в тыл всей остающейся на Донбассе украинской группировке», – резюмировал Ухов.

    Ранее в Минобороны сообщили о паническом отступлении украинских войск из Угледара. Противник покидал город в условиях окружения населенного пункта. Также был перекрыт последний путь отхода на север. Ключевой удар нанесли снайперские подразделения из Забайкалья. Их поддерживала огневая мощь танков.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило об освобождении Угледара. Однако еще во вторник о взятии населенного пункта рассказывали российские военкоры. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно это событие отразится на ситуации на фронте.

    Как пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, освобождение Угледара значимо по двум причинам.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 10:12 • Новости дня
    Командиры ВСУ обманом отправили бойцов на вылазку в Курскую область

    Украинские командиры обманом отправили бойцов в Курскую область ради наград

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, организованной командиром ВСУ ради наград, что привело к сдаче в плен из-за обмана и оставления подчиненных без поддержки.

    Обманом отправленные в Курскую область украинские солдаты сдались в плен российским военным, сообщает РИА «Новости». Пленный военнослужащий Дмитрий Пиляй рассказал, что командиры ВСУ обманули их обещанием ротации и отправили в Курскую область ради получения наград. По словам Пиляя, командир хотел «медалек», поэтому солдатам сказали, что их переведут в Черниговскую область, однако после недели там и в Сумах их направили в Курск.

    Пиляй также сообщил о способе его призыва в армию: его забрали прямо с работы и отправили служить без медицинских комиссий. Перед вылазкой в Курскую область военнослужащим было сказано, что они будут нести службу в Сумах на блокпостах. Однако оказалось, что их просто оставили в лесополосе с обещанием замены через три дня.

    Пленный отметил, что после того, как им стало понятно, что их обманули и оставили без поддержки, они приняли решение сложить оружие и сдаться. Он подчеркнул, что их хорошо приняли, накормили и предоставили сигареты, несмотря на рассказы о плохом обращении с пленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военный Анатолий Шумский сообщил о размещении подразделений ВСУ в туберкулезном санатории и проблемах с командным составом, которое часто менялось и создавало трудности для солдат. Украинские солдаты заявили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными из-за нехватки техники и вооружения. Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 05:27 • Новости дня
    ВС России организовали помощь оставшимся в Угледаре жителям

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

    Согласно данным, опубликованным РИА «Новости», в Угледаре остаются сотни мирных жителей, которых пока невозможно эвакуировать.

    Российские военные доставляют им продукты и воду, поддерживая тех, кто укрывается в подвалах зданий. О ситуации рассказал штурмовик с позывным «Макс», подчеркнув, что подвалы остаются более-менее безопасными местами для укрытия.

    Жители, в основном, размещаются по несколько человек в подвалах, отмечает «Макс». На вопрос о том, почему эвакуация невозможна, штурмовик объяснил, что многие просто не имели возможности уехать из-за высоких цен на транспортировку вещей. Некоторые, как он сообщил, укрылись в подвалах школы.

    Минобороны России ранее заявило об освобождении Угледара 3 октября. Тем не менее, ситуация с эвакуацией мирных жителей остается сложной, и российские военнослужащие продолжают оказывать необходимую помощь оставшимся в городе.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.


    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 11:25 • Новости дня
    Бортников заявил о 18 тыс. боевиков в «Интернациональном легионе» ВСУ

    Бортников заявил о 18 тыс. боевиков из 85 стран в «Интернациональном легионе» ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор ФСБ Александр Бортников заявил о наличии 18 тыс. наемников из 85 стран в «Интернациональном легионе» ВСУ, подчеркнув, что особенно много наемников из Польши, Франции и Грузии.

    На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ директор ФСБ России Александр Бортников заявил о масштабах поставки боевиков на фронт.

    Как передает ТАСС, численность «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тыс. человек, которые прибыли из более чем 85 стран, включая государства постсоветского пространства.

    По словам Бортникова, значительную часть легиона составляют наемники из Польши, Франции и Грузии. Также фиксируется увеличение числа бойцов из стран Латинской Америки.

    Специальная подготовка иностранных рекрутов ведется в тренировочных центрах и лагерях НАТО, расположенных в Польше, Латвии и Литве. Эта деятельность, как отметил глава ФСБ, подчеркивает нацеленность Запада на интенсификацию боевых действий на Украине. Вербовка наемников часто осуществляется через украинские загранучреждения за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда им вернули его тело с Украины без внутренних органов, после того как он был ликвидирован российскими военными в ходе специальной военной операции. Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на Волчанском направлении перебросили в Сумскую область, как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк. Двое колумбийских наемников, задержанных Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара

    Кремль: Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара

    Путин получил доклады от Генштаба и Минобороны об освобождении Угледара
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и главы Минобороны Андрея Белоусова об освобождении Угледара, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент получил доклады от начальника Генштаба и главы Минобороны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заверил, что Путин регулярно получает информацию о ходе спецоперации.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре после того, как российские войска взяли под контроль последний выход на север. Отмечается, что российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате города, используя танки Т-80БВМ.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    Посол объяснил отсутствие планов Ирана вводить войска для помощи Ливану
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
    Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей
    Мошенники атаковали россиян в Telegram под предлогом записи к врачу

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантские диаспоры стали опасными на законных основаниях

    Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были завербованы в таджикской диаспоре в России, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По мнению экспертов, некоторые диаспоры представляют интересы этнических ОПГ, вовлекают своих членов в радикальные исламистские организации и в целом несут угрозу для общества. Проблему можно решить отменой закона, который писался под диктовку ныне нежелательных НКО и наделил диаспоры мощным лоббистским ресурсом. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      30 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

      6 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............