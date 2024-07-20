Блогера Била арестовали на 13 суток за езду на самокате в форме сотрудника ГИБДД

Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов

Tекст: Алексей Дегтярев

Коц в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой ведомства, он пояснил, что одним из обсуждавшихся вопросов было отсутствие укрытий для самолетов на военных аэродромах. ВСУ с помощью поставляемых с Запада высокоточных ракет с кассетной начинкой не раз пытались атаковать российскую боевую авиацию, напомнил военкор.

«В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам, и укрытия обязательно будут построены», – подчеркнул он.

Белоусов также отметил, что создан механизм признания инвалидами боевых действий тех, кто воевал в Донбассе с 2014 по 2022 год, а также сотрудников ЧВК, с такими просьбами обратилось порядка 1 тыс. человек. Положительное решение пока выдали по 15 случаям, процесс только начался.

Военно-врачебную комиссию граждане смогут проходить и по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионах отсутствуют военные госпитали. Также для этих целей коечным фондом поделилась Росгвардия. Планируется создание проекта по протезированию, по нему нагрузку взяло правительство Москвы.

Также министр отметил, что вопрос о передаче ВС России конфискованного гладкоствольного оружия прошел первое чтение в Госдуме, второе чтение пройдет в сентябре. Для испытаний закуплена 1 тыс. специальных патронов против беспилотников, после тестирования их начнут поставлять в армию.

Глава ведомства рассказал о взаимодействии с народными конструкторскими бюро, строящими необходимую для фронта технику. Оно будет проводиться на базе Народного фронта. «Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами», – заключил Коц.

Всего по итогам прошлого разговора был сформирован список поручений, состоящий из 21 пункта.

