В офисе Зеленского назвали «бредом» информацию о возможных территориальных уступках

Tекст: Валерия Городецкая

«Это бред. Нет такого разговора вообще», – приводят украинские СМИ слова источника из офиса президента, передает Ura.Ru.

Он подчеркнул, что «Киев не намерен торговать своим суверенитетом и территориями», акцентируя внимание на том, что подобные сделки не обсуждаются и не будут обсуждаться.

Представитель офиса украинского лидера также отметил отсутствие любых официальных предложений со стороны Запада об обеспечении Украины гарантиями безопасности, «которые бы точно не допускали расширения или повторения войны».

Кроме того, он выразил недовольство по поводу нежелания западных союзников предоставлять Украине возможность наносить более мощные удары по России с использованием дальнобойного оружия.

Ранее газета Financial Times писала, что в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР. По данным издания, этот вариант предполагает временное согласие на отказ от территорий, находящихся под контролем России, в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс.