Карельский блогер снял проверку ГАИ и стал фигурантом трех дел

Блогер из Карелии снял проверку ГАИ и стал фигурантом дел о насилии и клевете

Tекст: Вера Басилая

В Ленинградской области на автодороге «Кола» сотрудники ГАИ остановили 46-летнего жителя Петрозаводска, который отказался предъявить документы и начал снимать проверку на видео. Мужчина вел себя вызывающе, задавая инспекторам вопросы на знание законо, передает «РИА Новости».

Блогер, позиционирующий себя как юрист, был арестован на 12 суток за неповиновение полиции. За это время опубликованные им материалы были изучены следователями, после чего были возбуждены два уголовных дела по статьям о насилии и оскорблении представителей власти.

Кроме того, внимание следователей привлекла ложная информация, размещенная блогером о сотруднике ДПС, обвиненному в серьезном преступлении. Это стало причиной возбуждения третьего уголовного дела по статье о клевете. По решению суда, блогер останется под арестом до 19 ноября.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором блогер Эдвард Бил катается на самокате в Одинцово в одежде, схожей с формой сотрудников ГАИ.

Прокуратура Подмосковья инициировала проверку по факту видеозаписи, после чего блогер Эдвард Бил был задержан правоохранительными органами, а Мещанский суд Москвы приговорил Эдварда Била к 13 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

