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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    33 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    5 октября 2024, 14:41 • Новости дня

    Карельский блогер снял проверку ГАИ и стал фигурантом трех дел

    Блогер из Карелии снял проверку ГАИ и стал фигурантом дел о насилии и клевете

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Петрозаводска, называющий себя блогером, стал фигурантом трех уголовных дел после проверки ГАИ, которую он снимал на видео и публиковал в интернете, сообщили в МВД по Республике Карелия.

    В Ленинградской области на автодороге «Кола» сотрудники ГАИ остановили 46-летнего жителя Петрозаводска, который отказался предъявить документы и начал снимать проверку на видео. Мужчина вел себя вызывающе, задавая инспекторам вопросы на знание законо, передает «РИА Новости».

    Блогер, позиционирующий себя как юрист, был арестован на 12 суток за неповиновение полиции. За это время опубликованные им материалы были изучены следователями, после чего были возбуждены два уголовных дела по статьям о насилии и оскорблении представителей власти.

    Кроме того, внимание следователей привлекла ложная информация, размещенная блогером о сотруднике ДПС, обвиненному в серьезном преступлении. Это стало причиной возбуждения третьего уголовного дела по статье о клевете. По решению суда, блогер останется под арестом до 19 ноября.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором блогер Эдвард Бил катается на самокате в Одинцово в одежде, схожей с формой сотрудников ГАИ.

    Прокуратура Подмосковья инициировала проверку по факту видеозаписи, после чего блогер Эдвард Бил был задержан правоохранительными органами, а Мещанский суд Москвы приговорил Эдварда Била к 13 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

    4 октября 2024, 18:54 • Новости дня
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного

    Генерал ВСУ в отставке: Залужный выявил свое местонахождение по радиосигналу для управляемого российского снаряда

    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Валерий Залужный, занимая пост главкома ВСУ, получил ранение на фронте после обстрела командного пункта в 2023 году, рассказал генерал в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что обстрел командного пункта произошел вскоре после звонка Залужному из офиса президента Украины. «Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Кривонос утверждает, что Залужного спасло только то, что помещение, где он находился, было хорошо укреплено. Благодаря этому главком не погиб, хотя обстрел был достаточно точным и мощным.

    Напомним, в январе Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку. Позже в офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного. В свою очередь советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил возможную отставку Залужного «стагнацией» на поле боя.

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    4 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    Генсек ООН решил принять участие в саммите БРИКС в Казани

    Анонсировано участие генсека ООН в саммите БРИКС в Казани

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани, сообщил глава информцентра всемирной организации в России Владимир Кузнецов.

    Кузнецов напомнил, что саммит БРИКС пройдет в российском городе через три недели, передает ТАСС.

    В качестве приглашенного лица в нем будет участвовать генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, отметил Кузнецов.

    Ранее МИД России сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    4 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили причины возможного увольнения Буданова и Умерова

    СМИ: На Украине обсуждают увольнение Буданова и Умерова

    Западные СМИ объяснили причины возможного увольнения Буданова и Умерова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В офисе украинского президента Владимира Зеленского проходят дискуссии об увольнении главы главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) и главы минобороны Рустема Умерова, сообщили источники в СМИ.

    Обсуждение возможного увольнения Буданова ведется минимум месяц, сообщили депутаты из оборонного комитета Рады, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    У главы ГУР натянутые отношения с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой офиса президента Андреем Ермаком. Умерова же планируют уволить, поскольку тот неспособен наладить работу минобороны, заключили источники.

    В конце сентября украинские СМИ сообщали, что Умеров и Буданов могут лишиться своих постов.

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    4 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Таджикистан выразил обеспокоенность миграционными мерами в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил обеспокоенность нарушением прав граждан республики в России при проведении мероприятий по упорядочению миграции, акцентируя внимание на увеличении случаев депортаций.

    Расулзода на заседании межправительственной комиссии двух стран в Душанбе подчеркнул, что растет число случаев недопуска, запрета на въезд и депортации таджикских граждан под предлогом обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Премьер-министр отметил, что задержки на границе России касаются всех категорий граждан: официальных делегаций, студентов, пожилых людей и детей. По его словам, эти задержки могут длиться часами и даже днями, что вызывает беспокойство у таджикской стороны.

    При этом, как отметил Расулзода, возрос спрос со стороны российских работодателей на таджикских трудовых мигрантов. Недавно в Таджикистан с целью найма сотрудников приезжала делегация из Татарстана. Говоря об этом, Расулзода призвал к разработке более эффективных решений в области миграционного взаимодействия, которые будут приносить пользу экономикам обеих стран и способствовать укреплению сотрудничества между народами.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин после таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится.

    Напомним, в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Документы предлагают признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

    Коментарии (34)
    4 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Группа обустроилась в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. По ней ударил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате уничтожено до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

    Ранее «Искандер» ударил по руководству 37-й бригады морпехов ВМС Украины, было уничтожено до 60 офицеров руководства бригады.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в Угледаре российские штурмовики захватили трофейную западную технику, оставленную ВСУ, передает РИА «Новости».

    Среди добычи оказались польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, а также стрелковое вооружение.

    В Минобороны напомнили, что прорыв обороны ВСУ в Угледаре стал возможен благодаря обходному маневру группировки войск «Восток». Этот тактический ход позволил российским войскам взять город в клещи с флангов, что способствовало успешному завершению операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе, а также сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.

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    4 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    Утверждены праздничные и выходные дни на 2025 год

    Мишустин утвердил календарь праздничных дней в 2025 году

    Утверждены праздничные и выходные дни на 2025 год
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней, а праздничные дни будут перенесены на май и июнь, сообщил кабмин.

    В Telegram-канале российского кабмина говорится, что новогодние праздники в России начнутся 29 декабря 2024 года и закончатся 8 января 2025 года. В постановлении также указано, что среда 31 декабря 2025 года станет нерабочим днем. 4 и 5 января, приходящиеся на субботу и воскресенье, будут перенесены. Кабмин решил перенести их на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.

    Майские праздники займут восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 1 мая остается государственным праздником, а 2 мая будет выходным из-за переноса с января. Дополнительно 8 мая станет нерабочим днем из-за переноса с Дня защитника Отечества.

    Выходные в честь Международного женского дня, выпадающего на субботу 8 марта, перенесены на пятницу 13 июня. Таким образом, россияне получат дополнительный выходной в июне.

    В июле глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные будут длиться 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Кроме того, глава Минтруда сообщил о планах сделать 31 декабря 2025 года выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней.

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    5 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке

    Российские военные эвакуировали украинский танк в авдеевском направлении

    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

    Российские военнослужащие группировки «Центр» эвакуировали подбитый украинский танк на авдеевском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Операция по эвакуации была проведена ремонтно-эвакуационной группой войск, которые сначала провели инженерную разведку района и маршрута подъезда к танку для обеспечения безопасности личного состава и техники. После этого танк был отбуксирован в безопасный район для дальнейшей оценки специалистами.

    По информации Минобороны, украинский танк подорвался на противотанковой мине и затем был добит операторами FPV-дронов российской группировки. Для обеспечения безопасности в ходе эвакуации двое военнослужащих отвечали за обнаружение мин и наблюдение за небом.

    Ведомство также опубликовало видеозапись эвакуации, в которой старший мастер бронированной ремонтно-эвакуационной машины с позывным «Фаза» отметил, что на подключение танка к буксировочной машине уходит не более минуты.

    Он добавил, что техники на поле сражения много, но большая ее часть сгорела и не представляет ценности. «Фаза» выразил желание экипажа захватить танки Leopard или Abrams.

    Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных

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    4 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    В терминалах «Сбера» произошел сбой с двойным списанием денег
    В терминалах «Сбера» произошел сбой с двойным списанием денег
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Клиенты российских банков столкнулись с ошибочными двойными списаниями средств со своих карт из-за сбоя в платежных терминалах Сбербанка, что затронуло весь банковский рынок.

    Как передает «РБК», проблема затронула клиентов, оплачивавших покупки в POS-терминалах Сбербанка, и в основном касалась карт платежной системы Visa, которая работает через Национальную систему платежных карт. Информацию о проблемах на стороне Сбербанка подтвердил представитель банка «Зенит».

    Источник отметил, что пострадали банки, обрабатывающие «клиринговые файлы» несколько раз в день. Такие банки не смогли вовремя отловить ошибку, что привело к повторным списаниям. Несмотря на это, банки начали перепроверять операции и возвращать ошибочно списанные деньги, процесс может занять некоторое время.

    Национальная система платежных карт предупредила об инциденте, заявив об отсутствии проблем на своей стороне. Представители различных банков, включая Райффайзенбанк, Альфа-банк и Газпромбанк, подтвердили наличие сбоев, пообещав вернуть средства клиентам. «Банк Зенит» и СДМ-Банк также сообщили о сбоях и предпринимают меры для исправления ситуации.

    Представитель Райффайзенбанка заявил, что проблемы связаны с системой одного из участников рынка, и банк работает над решением. Представитель Альфа-банка сообщил, что средства будут возвращены до воскресенья. Газпромбанк пообещал вернуть средства до 8 октября, а банк «Зенит» отметил, что ущерба для клиентов нет, так как все операции были исправлены автоматически.

    Ранее сообщалось, что клиенты «Яндекс.Такси» столкнулись с проблемой лишних списаний за несостоявшиеся поездки из-за технического сбоя, из-за которого деньги списывались в течение нескольких часов; компания извинилась и вернула средства.

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    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

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    4 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    С рынков Петербурга доставили в военкомат 150 мигрантов

    С рынков в Петербурге доставили в военкомат 150 не вставших на воинский учет мигрантов

    С рынков Петербурга доставили в военкомат 150 мигрантов
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С Сенного рынка и Апраксина двора в Петербурге в военный комиссариат доставили свыше 150 получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.

    Следователи, военная полиция, представители Ленинградского военного округа и Росгвардия организовали рейдовое мероприятие на Сенном рынке и Апраксином дворе, передает РИА «Новости».

    В ходе него проверили свыше 600 человек, включая иностранцев, выявлено более 60 граждан с административными нарушениями. Свыше 150 человек доставили в военкомат. Там в установленном порядке принимается решение о постановке их на воинский учет.

    Представитель петербургского военкомата пояснил, что с 2022 года до 500 иностранцев в городе без гражданства России заключили контракты с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО.

    Ранее МВД предупреждало, что не вставшим на воинский учет натурализованным иностранцам грозит лишение гражданства.

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    4 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Хуснуллин заявил о скором прекращении нелегальной миграции в России
    Хуснуллин заявил о скором прекращении нелегальной миграции в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    «Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».

    Он подчеркнул необходимость создания рабочей подгруппы для обеспечения безопасности и понимания миграционных потоков. «Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие», – сказал вице-премьер.

    Хуснуллин также указал, что законодательство в сфере миграции значительно изменится с 5 февраля. Он отметил важность разъяснительной и организационной работы для оптимизации обмена данными между странами. По словам Хуснуллина, все существующие нерешенные вопросы в этой сфере будут урегулированы.

    Сопредседатель межправкомиссии с таджикистанской стороны, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выразил обеспокоенность по поводу нарушения прав и свобод граждан Таджикистана в России. Он сообщил об увеличении случаев запрета на въезд и депортации.

    Расулзода также отметил рост спроса российских работодателей на таджикские трудовые ресурсы и призвал к эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать взаимопониманию и экономической выгоде для обеих стран.

    Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Документы предлагают признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

    Коментарии (19)
    5 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче

    Боец «Шаман»: Украинские военные заранее вывезли из Угледара ценные военные ресурсы перед сдачей

    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Украинские военные вывезли за пределы Угледара основные средства поражения и ценные радиолокационные установки, готовя город к сдаче, сообщил заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Шаман».

    Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче, что включало в себя вывоз основных средств поражения, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ вывезли ценные радиолокационные установки за пределы города. «Они заранее знали. Просто оттягивали время», – сказал он, отмечая, что разведка наблюдала за этими перемещениями.

    Министерство обороны России в четверг сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины. Эта информация подтверждает заявление «Шамана» о подготовке украинских военных к сдаче города.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии около Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 755 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Димитрова, Дружбы, Гродовки, Клебан-Быка и Горняка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    ВСУ при этом потеряли до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и американскую бронемашину HMMWV, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Mercedes-Benz и BMW выступили против новых пошлин на электрокары из Китая
    Mercedes-Benz и BMW выступили против новых пошлин на электрокары из Китая
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

    Гендиректор BMW Оливер Ципсе заявил, что такие пошлины приведут к торговому конфликту, по итогу которого «будут лишь проигравшие», передает РИА «Новости». Неназванная представительница Mercedes заявила, что штрафные тарифы лишь снижают конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, а свободная торговля обеспечивает процветание.

    До этого представитель Volkswagen заявлял, что концерну невыгодны пошлины на электромобили из Китая, поскольку последствия перевесят любые выгоды для немецкого автопрома.

    В пятницу Еврокомиссия заявила, что в ЕС одобрили предложение по пошлинам на электрокары из Китая, но Брюссель и Пекин продолжат искать альтернативу. Окончательное решение должно быть принято не позднее 30 октября.

    В июле ЕС уже вводил пошлины в размере до 37,6% на ряд китайских электромобилей.

    Коментарии (13)
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    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

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    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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