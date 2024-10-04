Инженерные войска начали разминирование в Курской области

Инженерные войска начали разминировать Курскую область для защиты населения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эта мера направлена на ускорение восстановления инфраструктуры и обеспечение безопасности местных жителей. Губернатор региона Алексей Смирнов подтвердил данную информацию в своем Telegram-канале и подчеркнул важность этих мероприятий для защиты населения, сообщает ТАСС.

Во время встречи с начальником инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Юрием Ставицким обсуждалась возможность создания в Курской области центра разминирования. Этот центр будет заниматься оперативными задачами и подготовкой специалистов, включая обучение добровольцев из отряда «Барс Курск» тактике разминирования. Это решение позволит эффективно справляться с задачами по обеспечению безопасности региона.

Губернатор Смирнов отметил, что обеспечение безопасности жителей Курской области является приоритетной задачей. Он подчеркнул, что эта задача останется актуальной и после того, как вся территория региона будет освобождена от украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские операторы дронов начали применять специальные устройства для дистанционного минирования. Пиротехники МЧС продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы в Курской области, за сутки было обнаружено и обезврежено 12 взрывных устройств. Также за прошедшие сутки пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили в регионе боевую часть ракеты Patriot, всего с момента обострения ситуации обезврежено 314 взрывоопасных предметов.