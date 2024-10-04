Инженерные войска начали разминирование в Курской области

  • Новость часаЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая
    Эксперты: «Яндекс. Карты» скрывают военные объекты Израиля в отличие от российских
    Два российских БТР уничтожили колонну ВСУ в Курской области (видео)
    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение
    В России объяснили убийство сотрудника безопасности Запорожской АЭС
    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара
    Израиль попытался ликвидировать преемника Насруллы под Бейрутом
    Евросоюз назвал «постыдными» плакаты в Тбилиси с руинами на Украине
    Аргентина заявила о намерении отобрать у Британии Мальвинские острова
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 15:07 • Новости дня

    Инженерные войска начали разминирование в Курской области

    Инженерные войска начали разминировать Курскую область для защиты населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерные войска приступили к разминированию территорий Курской области, что позволит ускорить восстановление инфраструктуры и повысить безопасность жителей, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    Эта мера направлена на ускорение восстановления инфраструктуры и обеспечение безопасности местных жителей. Губернатор региона Алексей Смирнов подтвердил данную информацию в своем Telegram-канале и подчеркнул важность этих мероприятий для защиты населения, сообщает ТАСС.

    Во время встречи с начальником инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Юрием Ставицким обсуждалась возможность создания в Курской области центра разминирования. Этот центр будет заниматься оперативными задачами и подготовкой специалистов, включая обучение добровольцев из отряда «Барс Курск» тактике разминирования. Это решение позволит эффективно справляться с задачами по обеспечению безопасности региона.

    Губернатор Смирнов отметил, что обеспечение безопасности жителей Курской области является приоритетной задачей. Он подчеркнул, что эта задача останется актуальной и после того, как вся территория региона будет освобождена от украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские операторы дронов начали применять специальные устройства для дистанционного минирования. Пиротехники МЧС продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы в Курской области, за сутки было обнаружено и обезврежено 12 взрывных устройств. Также за прошедшие сутки пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили в регионе боевую часть ракеты Patriot, всего с момента обострения ситуации обезврежено 314 взрывоопасных предметов.

    4 октября 2024, 01:49 • Новости дня
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области два российских БТР-82 уничтожили колонну из 19 бронемашин ВСУ, снятое с беспилотника видео было опубликовано военкорами.

    В Курской области два российских БТР-82 разнесли колонну из 19 бронемашин ВСУ во время марша. Видео этого сражения, снятое с дрона, уже появилось в Сети, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Опеарция Z:Военкоры Русской Весны».

    На кадрах видно, как один БТР спрятался на съезде с дороги, поджидая приближающиеся броневики. Экипаж наносил удары практически в упор, когда украинские машины проезжали мимо.

    Второй БТР скрывался в лесопосадке и обстреливал те бронемашины, которые успели передать сигнал о нападении. В результате совместных действий экипажам удалось подбить 14 единиц техники, оставшиеся пять броневиков ВСУ смогли скрыться. Этот подвиг сравнивают с действиями танка «Алеша», который в одиночку уничтожил восемь украинских машин.

    Ранее на дороге в поселок Коренево в Курской области была обнаружена «дорога смерти» с подбитой техникой ВСУ, что свидетельствует о парализации подвоза противника в Ольговку.

    Коментарии (26)
    3 октября 2024, 12:48 • Новости дня
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Forbes: Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство направило в Курскую область свои лучшие боевые машины, это Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства, сообщает зарубежная пресса.

    Эти машины – лучшие танки в арсенале украинской армии, они считаются одними из самых защищенных в мире, передает Ura.ru со ссылкой на Forbes.

    Танки Strv 122 и Leopard 2A6 весят по 70 тонн, они обладают тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. По данным издания, в 2023 году Украине передали десять шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

    В марте Forbes писал, что ВСУ потеряли не менее семи из десяти танков Strv 122.

    Коментарии (6)
    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Большесолдатского района Курской области обнаружены замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества, которые оставили ВСУ, предупредил глава района Владимир Зайцев.

    «Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зайцев призвал к бдительности и воздержаться от поездок в район.

    Ранее ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.

    Коментарии (11)
    3 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме
    Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме
    @ Упр. коммуникаций КуАЭС/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расположенная в городе Курчатове Курская атомная электростанция работает в обычном режиме, один энергоблок выведен в плановый ремонт, сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

    «По состоянию на 17:30 Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе третий энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком. Четвертый энергоблок – в плановом ремонте. Первый и второй блоки – в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений», – передает сообщение концерна ТАСС.

    Ранее, передает агентство, Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. По информации Telegram-канала, ПВО отработала по снаряду в 16:20, он упал в пяти километрах от станции. Сообщается, что сама АЭС и ее инфраструктура не пострадали.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Смирнов: В Курчатове подавили украинский беспилотник самолетного типа
    Смирнов: В Курчатове подавили украинский беспилотник самолетного типа
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Курчатове, в котором расположена Курская атомная электростанция, уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Курской области Алексей Смирнов.

    Украинский беспилотник самолетного типа подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пояснил губернатор в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке. Эта постройка не имеет отношения к Курской АЭС, подчеркнул Смирнов. На месте работают экстренные службы.

    Ранее в четверг в концерне «Росэнергоатом» сообщили о штатной работе Курской АЭС.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 13:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, пытавшиеся прорваться через российскую границу в Курской области, потеряли в последние сутки до 60 человек убитыми и ранеными, сообщило Минобороны.

    ВСУ предприняли пять попыток прорыва через госграницу в сторону поселка Новый Путь, они потеряли до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Перехода границы не допущено.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Великого Бобрика, Великой Чернетчины, Глухова, Макеевки, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Скляровки, Студенка и Уланово.

    За сутки ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 300 человек, четыре бронемашины, шесть артиллерийских орудий, включая две американские САУ Paladin, шведскую САУ Archer.

    За все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 19 тыс. 850 человек, 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.

    Коментарии (0)
    1 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны России показало на видео уничтожение техники и сил ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия уничтожила бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, используя воздушную разведку и различные виды вооружения, сообщили в Минобороны России.

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости». По данным ведомства, разведывательные подразделения группировки войск «Север» обнаружили движение нескольких единиц украинской бронетехники в регионе с помощью средств воздушной разведки.

    После анализа полученной информации было принято решение о нанесении удара по бронетехнике и живой силе противника. В результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ были уничтожены вместе с экипажами.

    Минобороны также уточнило, что объективный контроль за уничтожением военной техники и боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. Это позволило вести наблюдение за результатами операции и подтвердить успешное поражение целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы дронов российского спецназа эффективно выполняют боевые задачи, ликвидируя украинскую технику благодаря современному оборудованию. Кроме того, российские войска отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. В свою очередь, вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области и уничтожен российским ударом.

    Коментарии (0)
    1 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Су-35 прикрыли вертолеты при ударах по ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Штурмовики и вертолеты, наносившие удары по объектам украинских военных в Курской области, прикрыли истребители Су-35 ВКС России, сообщило Минобороны.

    Истребители провели плановое патрулирование в приграничной зоне Курской области, указало ведомство, передает ТАСС.

    Су-35 отработали прикрытие действий штурмовиков и бомбардировщиков, а также вертолетов армейской авиации, наносивших удары по военным объектам и технике ВСУ.

    В конце сентября Су-35С также прикрывали авиацию и вертолеты, бившие по военной технике и объектам ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    ВС России «Ланцетом» поразили «Тунгуску» ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска» в приграничной зоне Курской области, сообщило Минобороны.

    Разведчики группировки «Север» с помощью беспилотника засекли движение украинской «Тунгуски» у лесополосы в приграничном районе региона, указало ведомство, передает ТАСС.

    Было принято решение поразить машину, по ней ударили боеприпасом «Ланцет», цель была уничтожена.

    В конце сентября российские военные поразили «Ланцетами» в Харьковской области украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Стало известно о размещении ВСУ техники в жилых массивах Курской области

    Боец группировки «Ахмат» сообщил о размещении ВСУ техники в жилых массивах Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы разместили военную технику и оружие в населенных пунктах под Суджей, включая дворы жилых домов и лесополосы, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».

    По его словам, украинские вооруженные силы размещают технику и вооружение в жилых массивах населенных пунктов, захваченных под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости».

     «Куда можно, туда они ее (технику и вооружение) суют», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали перегруппировку сил на границе с Курской областью, где ранее соблюдался режим тишины после серии обстрелов со стороны Украины.

    Коментарии (2)
    4 октября 2024, 03:45 • Новости дня
    Антонов заявил об нежелании США обсуждать с Россией атаку ВСУ в Курской области

    Посол Антонов заявил, что США не обсуждали с Россией атаку ВСУ на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не проявили заинтересованности в обсуждении атаки ВСУ на Курскую область с российскими властями, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что, несмотря на разрушение деревень и гибель мирных жителей, официальные лица в Вашингтоне не осудили действия ВСУ. По его словам, в администрации США избегают подобных обсуждений даже на личных встречах, передает ТАСС.

    Он отметил, что ему удалось пообщаться с некоторыми бывшими американскими чиновниками, и подчеркнул, что их настроение остается неизменным: они стремятся избежать российской победы на поле боя, хотя стратегическое поражение России невозможно.

    «Все больше задаются вопросом в отношении истинных целей администрации на Украине. Особенно по мере увеличения поставок оружия прогнившему [киевскому] режиму», – отметил Антонов.

    Посол заявил, что «заветной мечтой» президента Украины Владимира Зеленского является военное столкновение России с США и странами НАТО, что принесло бы выгоду украинскому руководству. Антонов также упомянул принятие Киевом стратегии морской безопасности, в которой предусматривается военное вытеснение российских сил из Черного и Азовского морей.

    Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

    Лавров уверен, что Россия должна победить в конфликте на Украине, потому что Запад «другого языка не понимает».

    Коментарии (2)
    3 октября 2024, 08:33 • Новости дня
    Свидетельница рассказала, как житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Курской области ползком спасся от обстрела ВСУ, выползая из расстрелянной машины, рассказала свидетельница инцидента.

    По ее словам, мужчина на своем автомобиле пытался покинуть зону опасности, однако встретил украинского военного, который начал стрелять в его направление, передает РИА «Новости».

    Известно, что житель Курской области стал жертвой обстрела со стороны военных ВСУ, когда пытался эвакуироваться из слободы Гончаровка Суджанского района.

    «Я доехал до самолета на выезде, там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком спасался», – привела женщина его слова.

    Женщина также добавила, что у мужчины было множество ранений, однако ему удалось добраться до безопасного места, где его подобрали и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как эвакуируются и остаются жители курского приграничья.

    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 23:22 • Новости дня
    Украинские ракеты и БПЛА сбиты над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской областью силами ПВО уничтожены украинские ракеты и беспилотники самолетного типа, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Смирнов сообщил в Telegram, что сбиты две ракеты и десять БПЛА.

    Напомним, ранее в среду над регионом уничтожили ракету и три беспилотных летательных аппарата.


    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли свыше 350 человек, а общие потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении превысили 20 тыс. человек, сообщило Министерство обороны в пятницу.

    ВСУ также потеряли шесть бронемашин, а также три артиллерийских орудия, включая французскую САУ Caesar и американскую гаубицу М777, три станции РЭБ и инженерную машину разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 129-й бригады теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Покровского и Плехово.

    Группировка за сутки отразила две контратаки в направлении Любимовки, Ольговки и Плехово. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек.

    Также отражены пять попыток украинской армии прорваться через границу в сторону Нового Пути. На этом участке ВСУ потеряли более 30 человек, боевую бронированную машину и два автомобиля.

    Авиация и артиллерия поразила скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Бондаревки, Дарьино, Косицы, Колмакова, Княжьего 1-го, Локни, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Покровского, Правды, Русского Поречного, Свердликово и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-й бригады нацгвардии, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Бондаревщины, Белой Березы, Белокопытово, Журавки, Катериновки, Кислой Дубины, Локни, Мирополья, Мирлоги, Николаевки, Павловки, Петровского, Ободы, Павловки, Речки, Суходола, Сум, Хотеня и Юнаковки.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 20 тыс. 200 военнослужащих, 135 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 870 бронемашин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 43 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 20 единиц инженерной и другой техники.

    В прошлые сутки украинские боевики, пытавшиеся прорваться через российскую границу в Курской области, потеряли до 60 человек.

    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Су-25 уничтожили опорник ВСУ в Курской области

    МО: Самолеты Су-25 уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ в Курском приграничье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиаракетный удар штурмовиков Су-25 ликвидировал опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничной зоне Курской области, после чего авиация успешно вернулась на базу.

    Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Удар был нанесен с использованием авиационных ракет по заранее разведанным целям в регионе. По информации, полученной от разведки, цели были успешно поражены.

    В Минобороны уточнили, что после успешной атаки экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки для предотвращения возможных атак и благополучно вернулись на аэродром вылета. Это является стандартной процедурой для обеспечения безопасности экипажей и самолетов после выполнения боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики Су-25 нанесли авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и объекты. Вслед за этим штурмовики Су-25 атаковали скопления живой силы и техники украинских боевиков в курском приграничье, успешно уничтожив все разведанные цели. Кроме того, как сообщалось, аналогичные удары были нанесены по скоплениям живой силы, бронетехники и автомобильной техники украинских военных в Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных
    ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России
    Рар оценил иск против Столтенберга за развязывание конфликта на Украине
    Гражданин Нидерландов напал на полицейского в Москве
    Супруга бойца СВО попросила ООН помочь вызволить мужа из плена ВСУ
    Стало известно о состоянии Василия Ливанова
    Ученые нашли второй астероид, столкнувшийся с Землей в эпоху динозавров

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же опустило Газпром на финансовое дно и когда компания сможет оправиться и снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    В российской власти пришло время Героев

    Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру. Слушатели программы, например Артем Жога и Амыр Аргамаков, были назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Что могут сделать ветераны спецоперации в российской власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки

    Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран – лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      8 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

      2 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............