Песков осудил опасные атаки Киева на Курскую АЭС и назвал их «игрой с огнем»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киев, продолжая свои атаки на Курскую АЭС, вступает в крайне опасную игру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он охарактеризовал действия Украины как потенциально разрушительные и подчеркнул, что в контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) российская сторона информирует об этих инцидентах.

По словам Пескова, атаки на атомные объекты являются серьезной угрозой, их последствия могут оказаться катастрофическими. Он отметил, что Россия предпринимает меры, чтобы довести до международного сообщества осведомленность о таких действиях. Песков также указал, что подобные атаки требуют строгой реакции и призвал международные организации обратить на это внимание.

Москва продолжает активно сотрудничать с МАГАТЭ, обсуждая вопросы безопасности и защиты атомных объектов. Песков подчеркнул важность международного наблюдения и контроля в этом вопросе, указывая на недопустимость подобных действий со стороны Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Курчатове уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, а Курская атомная электростанция, расположенная в этом городе, работает в обычном режиме, при этом один энергоблок выведен в плановый ремонт.