  • Новость часаИзраильские ВВС возобновили удары по Бейруту
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    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    6 комментариев
    4 октября 2024, 00:04 • Новости дня

    Израильские ВВС возобновили удары по Бейруту

    NNA: Израильские ВВС нанесли удары по южным пригородам Бейрута, включая лагерь беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская авиация нанесла удары по южным районам Бейрута, включая лагерь беженцев Бурдж-эль-Бараджна, сообщило ливанское национальное агентство NNA.

    Атакам подверглись районы, где находятся объекты шиитской организации «Хезболла». В частности, удары были нанесены по лагерю беженцев Бурдж-эль-Бараджна, расположенному на шоссе, ведущем в международный аэропорт имени Рафика Харири, передает ТАСС.

    Были атакованы кварталы Хай-эр-Римль, Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на юге Бейрута.

    Армия обороны Израиля призвала жителей нескольких зданий в районе Бурдж-эль-Бараджна в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться.

    Ранее спецборт МЧС провел эвакуацию 60 российских граждан из ливанской столицы, среди которых были члены семей дипломатических работников.

    2 октября 2024, 10:52 • Новости дня
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    @ Смак Андрея Макаревича/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Максим Галкин (признан в России иноагентом) и Алла Пугачева покидают Израиль на фоне обострения ситуации с Ливаном, отменив израильские выступления.

    Известно, что Галкин и Пугачева отправились в США к Кристине Орбакайте на фоне обострения ситуации в Израиле в связи с войной с Ливаном, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Согласно информации издания, артист отменил все запланированные выступления в Израиле и пересмотрел гастрольный тур. В ближайшие дни пара планирует вылететь в Европу, а затем продолжить путь в США.

    Кроме того, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен в список иноагентов) на фоне ухудшения ситуации в Израиле заметили в США, отмечает Lenta.Ru.

    Также сообщается, что другие российские артисты, находящиеся в Израиле, включая Анатолия Белого (признан в России иноагентом) и Михаила Шаца (признан в России СМИ-иноагентом), также собираются покинуть страну.

    Напомним, в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».

    Галкина включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

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    1 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35

    Shafaqna: Иран уничтожил более 20 самолетов F-35 Израиля

    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю уничтожено более 20 израильских самолетов F-35, утверждает иранское агентство Shafaqna.

    Как пишет Shafaqna, интернет-сообщения свидетельствуют об уничтожении более 20 израильских F-35, передает РИА «Новости».

    Во вторник Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет. Агентство Fars сообщило, что минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля.

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    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    2 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Названы цели ударов Ирана по Израилю

    Начальник генштаба Ирана Багери заявил об ударе по двум базам ВВС и штаб-квартире «Моссада» в Израиле

    Названы цели ударов Ирана по Израилю
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада», заявил начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    Багери сказал, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран и мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Как сообщает иранское агентство IRIB, КСИР впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения противоракетного комплекса «Хец» в Израиле: «КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК «Хец» 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah».

    При этом министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде заявил, что «ракетная операция» продемонстрировала только часть «ракетного потенциала» Ирана, «другая его составляющая, высокотехнологичные и смертоносные ракеты, не использовалась», передает ТАСС.

    IRNA заявило, что корабли ВМС США, находящиеся в регионе, не смогли перехватить ракеты, запущенные Ираном в направлении Израиля.

    CNN, ссылаясь на собственный анализ видеозаписей с места происшествия, сообщает, что одна из запущенных Ираном ракет взорвалась менее чем в одном километре от штаб-квартиры «Моссада» в Тель-Авиве. ShafaqNA утверждает, что были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС Израиля.

    Однако представитель израильской армии Анна Уколова заверила, что ракетная атака Ирана «причинила минимальный ущерб». «Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть - нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», – сказала она.

    Напомним, Иран во вторник нанес ракетный удар по Израилю. Сообщалось, что Иран выпустил почти 200 баллистических ракет.

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    1 октября 2024, 22:13 • Новости дня
    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

    Израильское ТВ сообщило о намерении ЦАХАЛ нанести мощные удары по целям на Ближнем Востоке

    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается нанести мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    «Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения 12-го канала.

    Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что авиация Израиля «продолжает действовать в полную силу», ВВС «продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман заявил, что израильская сторона «нанесет удар по любому, кто действует или планирует нанести вред» Израилю.

    Напомним, во вторник Иран провел ракетную атаку в сторону Израиля. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

    Коментарии (23)
    1 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном

    Fars: Большинство ракет Ирана достигло целей в Израиле

    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть запущенных иранской стороной ракет по израильской территории достигла целей, заявил источник агентства Fars.

    Минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля и поразить цели, сказал собеседник Fars, передает ТАСС. По его словам, это лишь первая волна, вскоре должна пройти вторая волна ударов. Вместе с тем израильская армия сообщила, что не ожидает новой атаки.

    Между тем иранский гостелеканал IRIB сообщил, что часть ракет поразили Нецарим в секторе Газа, они попали по большому числу израильских танков.

    Во вторник вечером Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    2 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль

    Американист Дудаков: Эскалация на Ближнем Востоке станет сильнейшим ударом по Демпартии США

    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль
    @ Majdi Mohammed/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если администрация Джо Бадена оставит действия Тегерана без ответа, то продемонстрирует слабость, и этим воспользуются республиканцы. При этом действия Вашингтона не должны спровоцировать рост эскалации на Ближнем Востоке, иначе это ударит по Демпартии в преддверии выборов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США не исключили выхода за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю.

    «Администрация Джо Байдена в очередной раз оказалась в тупике. Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности, и американские политики не знают, как на это реагировать», – отметил американист Малек Дудаков. Он пояснил: те боятся серьезного обострения в регионе в преддверии выборов в США, поскольку такое развитие событий ударит рикошетом по ним самим.

    «Во-первых, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке очень уязвима. Если по ней начнут бить иранские ракеты, то это приведет к большим потерям среди американских военных. В таком случае речь пойдет о сильнейшем ударе по демократам в преддверии выборов», – детализировал собеседник.

    «Во-вторых, ситуация на Ближнем Востоке раскалывает электорат Демпартии, – продолжил аналитик. – Сейчас они одновременно теряют голоса и американских евреев, которые уходят к Дональду Трампу, и американских мусульман, многие из которых собираются поддерживать левых несистемных кандидатов на предстоящих выборах».

    Среди них, в частности, Джилл Стайн от «Зеленых» и Корнел Уэст, левый антивоенный активист, уточнил Дудаков. «Они пытаются перетянуть на свою сторону «мусульманскую улицу» в США, людей пропалестинских взглядов. Оба кандидата могут стать спойлерами для Камалы Харрис. А это способно привести к ее проигрышу на выборах», – считает спикер.

    В такой сложной ситуации администрации Байдена предстоит решить, как ответить Ирану на атаку по Израилю. «С одной стороны, оставить действия Тегерана без ответа – значит, показать слабость. Это станет еще одним поводом для критики демократов со стороны республиканцев. С другой стороны, ответ должен быть таким, чтобы не произошел очередной виток эскалации, ведь в противном случае, как я уже сказал, это еще сильнее ударит по демократам», – пояснил американист.

    Он не исключил, что в итоге американские чиновники дадут «зеленый свет» Израилю на символический удар по иранской инфраструктуре в Ираке или Сирии, которую израильские военные уже периодически атакуют. Впрочем, возможен и более жесткий ответ, добавил собеседник. «Но в этом случае администрация Байдена будет играть с огнем. Поэтому я не уверен, что она на это решится – тем более в самый канун выборов», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, Вашингтон «отделается какими-то громкими заявлениями». «Но нельзя забывать и о Биньямине Нетаньяху, который работает в своей повестке, продолжает эскалировать ситуацию в Ливане и вряд ли откажется от наземной операции. Поэтому вне зависимости от реакции США на иранскую атаку дальнейшее обострение в регионе вполне возможно», – заключил Дудаков.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (8)
    2 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана

    Политолог Ципис: Ответ Израиля на атаку Ирана может быть жестким или символическим

    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран при атаке на Израиль не достиг целей. Однако Тель-Авив и его союзники ответят на действия Тегерана. Это может произойти в течение ближайших суток. Среди возможных вариантов – жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.

    «В Тегеране заявляют, что удар был нанесен среди прочего по штаб-квартире разведки «Моссад» и израильским военным базам. Однако, по моим данным, нет подтверждений, что ракеты достигли целей. Никакого серьезного урона инфраструктуре Израиля нанесено не было», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он счел «пропагандой» сообщения о том, что КСИР при атаке использовал гиперзвуковые ракеты. По словам собеседника, Иран применил сейчас те же средства, что и полгода назад при ответе Тель-Авиву на авиаудар по иранскому посольству в Сирии 1 апреля. То есть речь идет о баллистических ракетах «земля – земля» и крылатых ракетах.

    «Часть из них, по всей видимости, была перехвачена средствами ПВО США, а другая часть – скорее всего, комплексами «Хец-2» и «Хец-3». Что касается системы «Железный купол», то она не может противодействовать этим ракетам», – добавил Ципис. Политолог подчеркивает: атака Ирана не останется без ответа. По его прогнозам, действий со стороны Израиля и его союзников стоит ожидать в течение ближайших суток. Среди вариантов – жесткий и символический.

    «Либо это будет массированный ответ – последует удар по стратегическим объектам Ирана, в том числе нефтяным и ядерным. Либо речь пойдет об ограниченных действиях, которые не будут предполагать существенного нанесения ущерба Тегерану», – детализировал эксперт.

    По мнению Циписа, Израилем будет выбран некий средний вариант. «То есть стоит ожидать символический ответ, который при этом нанесет существенный урон Исламской Республике», – уточнил он. Однако произошедшее нельзя считать началом большой войны на Ближнем Востоке. Дальнейшее же развитие событий в регионе будет зависеть от операции ЦАХАЛ на юге Ливана.

    «Если «Хезболла» даст достойный отпор и начнутся жесткие боевые действия между израильской армией и шиитской группировкой, то операция может затянуться. Увязание Израиля там приведет к локальной войне. Правда, Тегеран будет помогать своей прокси и подливать масла в огонь», – заключил Ципис.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (9)
    3 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    ЦАХАЛ понес первые потери в операции на юге Ливана

    ЦАХАЛ сообщил о гибели восьми военнослужащих в Ливане в боях с «Хезболлой»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила о первых жертвах наземной операции в Ливане, где в столкновениях с «Хезболлой» погибли восемь израильских солдат, включая три капитана.

    Израильская армия, известная как ЦАХАЛ, понесла первые потери во время текущих боевых действий на юге Ливана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    В ходе операции, нацеленной против «Хезболлы», было убито восемь израильских военнослужащих. Среди погибших – три капитана, два штаб-сержанта и три сержанта первого класса.

    Операция, начатая Израилем, направлена на борьбу с «Хезболлой», которая продолжает оказывать серьезное сопротивление. ЦАХАЛ активно проводит наземные операции, ставя своей целью снизить влияние боевиков в регионе. Власти Израиля подчеркивают, что действия армии направлены на обеспечение безопасности страны и сдерживание террористической угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю было уничтожено более 20 израильских самолетов F-35. По данным агентства Fars, большая часть запущенных иранских ракет достигла целей на израильской территории. В связи с этими событиями, вероятно, были сорваны планы Тель-Авива по наступлению в Ливане, как указывает Military Watch Magazine.

    Коментарии (5)
    2 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о подготовке Израилем удара по стратегическим объектам Ирана

    Axios: Израиль может ударить по стратегическим объектам Ирана

    Стало известно о подготовке Израилем удара по стратегическим объектам Ирана
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана, пишет портал Axios.

    По информации израильских источников, Израиль может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел, передает РИА «Новости».

    При этом в качестве ответных действий рассматриваются не только атаки на объекты нефтедобычи, но и возможные удары по ядерным объектам Ирана.

    Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Ирана.

    В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции в ходе ракетного удара по Израилю атаковал две базы ВВС и штаб-квартиру «Моссада».

    Коментарии (15)
    2 октября 2024, 11:24 • Новости дня
    NYT: Ближний Восток погрузился в войну

    The New York Times: Израиль и Иран начали полномасштабную войну

    NYT: Ближний Восток погрузился в войну
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Иран запустил около 200 ракет по Израилю после убийства Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начала наземного вторжения в Ливан, ставя регион на грань одного из самых серьезных конфликтов со времен Арабо-израильской войны 1967 года, пишет американская The New York Times.

    Как пишет The New York Times, Иран ответил ракетным ударом на убийство израильскими силами лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начало наземного вторжения в Ливан. Этот инцидент стал самым опасным моментом для региона со времен Арабо-израильской войны 1967 года. Президента США Джо Байдена неоднократно предупреждали о возможности расширения конфликта, однако его попытки предотвратить эскалацию не увенчались успехом.

    Комментируя ситуацию, бывший израильский посол в США Майкл Орен заявил: «С точки зрения Израиля, мы находимся в региональной войне с седьмого октября, и сейчас эта война развернулась в полную силу. Мы воюем за наше национальное выживание». По его мнению, победа Израиля в ближайшие недели является «долгом» для страны, созданной в результате Холокоста.

    Тем временем администрация Байдена, ранее предостерегавшая от разрастания конфликта, теперь стремится управлять им. Представитель Совета национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что нападение Ирана было «отражено и неэффективно» благодаря скоординированным усилиям американских и израильских сил. Он добавил, что будет работать с Израилем, чтобы обеспечить серьезные последствия для Ирана.

    Американские чиновники полагают, что могут убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделать тактический ход, не приводящий к полномасштабной войне. Однако они признают, что израильский лидер может использовать эту возможность для нанесения значительного удара по военной инфраструктуре Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эсминцы совместно с силами израильской противовоздушной обороны сбивали подлетавшие иранские ракеты, что подтвердил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. На фоне этой эскалации кризиса на Ближнем Востоке официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Белого дома демонстрируют неспособность американской администрации справиться с ситуацией. Между тем в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по стратегическим объектам Ирана, включая ядерные и нефтяные.

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    1 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    Иран объявил об уничтожении израильской авиабазы Неватим
    Иран объявил об уничтожении израильской авиабазы Неватим
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Авиабаза Неватим, расположенная в пустыне Негев на юге Израиля, подверглась ракетному удару со стороны Корпуса стражей исламской революции, что привело к ее уничтожению.

    Иранское агентство Tasnim распространило видеозапись, как утверждается, с моментом ракетного удара по территории израильской авиабазы, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится: «Террористическая база Неватим в Негеве уничтожена иранскими ракетами».

    Ранее иранские СМИ сообщили, что результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю уничтожено более 20 израильских самолетов F-35.

    До этого президент США Джо Байден поручил американским военным защитить Израиль от иранских ракетных атак.

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    2 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Арабские дипломаты попросили Лаврова о встрече из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Захарова: Лавров встретился с послами арабских стран из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с послами арабских государств обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Встреча состоялась по просьбе арабских дипломатов, поступившей накануне поздно вечером, сообщила Захарова на брифинге, передает ТАСС. Во время обмена мнениями с послами внимание было сфокусировано на беспрецедентной эскалации насилия в регионе, рассказала дипломат.

    «Подчеркнуто также, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность, ответственный подход в соответствии с известными решениями Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности», – добавила спикер МИД.

    Ранее Кремль призвал к сдержанности и осудил атаки на гражданских на Ближнем Востоке. Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к остановке военных действий на Ближнем Востоке.

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    3 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Байден не смог договорить предложение с угрозой Ирану

    США и Израиль обсуждают удар по Ирану

    Байден не смог договорить предложение с угрозой Ирану
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден не смог до конца произнести предложение, в котором говорил об обсуждении с Израилем возможного удара по иранским нефтяным объектам.

    Байдена спросили о том, поддерживает ли он возможный удар Израиля по нефтяным объектам Ирана. «Мы это обсуждаем. Я думаю, что это немного…», – сказал президент США, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    Отвечая на вопрос о том, позволит ли Вашингтон Тель-Авиву бить по Ирану, политик заметил, что США не дают разрешений Израилю, а дают рекомендации.

    Ранее издание Politico сообщало, что американская и израильская стороны изучают возможность удара по проиранским формированиям и подразделениям КСИР в Йемене и Сирии.

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    2 октября 2024, 04:57 • Новости дня
    США задумались об ответе на ракетный удар Ирана по Израилю

    Помощник Байдена Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю

    США задумались об ответе на ракетный удар Ирана по Израилю
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответные меры США на ракетный удар по Израилю могут выйти за рамки санкций, следует из слов помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

    Салливан подчеркнул «законность» вопросов о том, могут ли ответные действия Вашингтона в отношении Тегерана выйти за рамки санкций. «Совершенно законный вопрос», – приводит его слова ТАСС.

    Салливан сказал, что ответ зависит от результатов переговоров с Израилем, пока говорить об этом преждевременно. Однако он заверил, что у действий Ирана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что союзникам Израиля следует воздержаться от военного вмешательства.

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    2 октября 2024, 10:27 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по Израилю

    Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по израильским военным объектам

    Хуситы нанесли ракетные удары по Израилю
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы произвели удары по израильским военным объектам с использованием крылатых ракет, которые успешно достигли целей, что подтвердил военный представитель хуситов.

    Йеменские хуситы произвели серию ударов крылатыми ракетами по военным объектам на территории Израиля, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении военного представителя хуситов подтверждается, что ракеты успешно достигли своих целей, что свидетельствует об успешности операции.

    Представитель хуситов также подтвердил готовность движения участвовать в любой совместной военной операции против Израиля. Это заявление усиливает напряженность в регионе и может привести к усилению военных действий со стороны хуситов.

    Напомним, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету.

    Ранее в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был нанесен ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион.

    Израиль, в свою очередь, пообещал взыскать высокую плату с любого, кто попытается на него напасть, о чем заявил Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина.

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