Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
Зеленский отправил в отставку генпрокурора Украины Костина
Президент Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Украины Андрея Костина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Андрей Костин освобожден от должности генерального прокурора Украины, что связано со скандалом вокруг поддельных документов.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении генерального прокурора Андрея Костина, сообщает ТАСС.
Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Украины. В документе кратко сказано: «Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский генеральный прокурор Андрей Костин решил уйти с должности после разразившегося в стране скандала с поддельными инвалидностями для чиновников, а президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде уволить Костина, который ранее уже подал в отставку.