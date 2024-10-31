Американская база в Сирии подверглась обстрелу

Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

Tекст: Александра Юдина

«Правительству ... разработать совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации по ее реализации», – указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, РЭЦ планировал расширить продвижение товаров под брендом «Сделано в России» на международных рынках, используя инновационные инструменты и увеличивая участие в международных выставках и мероприятиях.