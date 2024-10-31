Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

Милей уволил министра иностранных дел Аргентины Мондино за голосование против санкций США в отношении Кубы в ООН

Tекст: Антон Антонов

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы. Резолюцию поддержали 187 стран, включая Россию. Против выступили США и Израиль, Молдавия воздержалась.

Новым министром иностранных дел будет назначен Херардо Вертейн, посол Аргентины в США, передает ТАСС со ссылкой на TN.

Правительство также намерено провести ревизию кадров министерства иностранных дел, чтобы проверить их на соответствие принципам, которые были озвучены исполнительной властью. Власти намерены «выявить продвигающих повестку, враждебную принципам свободы».

Офис Милея заявил, что Вертейн «возглавит процесс трансформации внешней политики». «Аргентина переживает период глубоких изменений, и этот этап требует от наших дипломатов, чтобы в каждом их решение отражались такие ценности, как свобода, суверенитет и уважение индивидуальных прав, которые характеризуют западные демократии», – говорится в заявлении офиса Милея.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Милей не раз пренебрежительно отзывался о странах, где правит «коммунизм», и заявлял, что не будет поддерживать с ними дипотношения. Новое аргентинское руководство заявляло, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями».