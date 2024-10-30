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Эксперт: Рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств
Политолог Гагарин обозначил роль профсоюзов в построении в России экономики высоких зарплат
Важным элементом построения экономики высоких зарплат, о необходимости построения которой говорит Владимир Путин, являются профсоюзы – они призваны защищать интересы трудящихся и обеспечивать их коммуникацию с властью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент России выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов.
«Если проследить последние выступления президента на различных профильных мероприятиях, то можно заметить, что он озвучивает, продвигает и поддерживает тезис о том, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Этот тренд поддерживается и профсоюзами», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.
«Президент очень чутко реагирует на запросы, которые существуют у рабочего класса. Он понимает последовательность всех необходимых шагов, которые должны предпринимать и наши госорганы, и профсоюзы для защиты интересов трудящихся. А основным инструментом повышения благосостояния граждан является создание и сохранение качественных рабочих мест», – добавил он.
«Один пример. Сегодня в Курганской области мы посетили несколько крупнейших заводов, общались с представителями рабочего класса, инженерами. И все они с гордостью говорят, что у них достаточно высокая зарплата. В этом смысле сами руководители предприятий, директора часто идут на упреждение запросов. Путин понимает также и то, что рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств. И профсоюзы выступают как раз инструментом для диалога власти и общества по всем ключевым вопросам», – указал спикер.
«Важно и то, что новый председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев обладает всеми компетенциями, необходимыми для наращивания связей этих организаций с правительством. Он доказал свою эффективность во время руководства Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей. Также он является выпускником пятого потока ВШГУ РАНХиГС, известного как «школа губернаторов», – заключил Гагарин.
Ранее Путин выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов. «Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%, причем такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира», – сказал президент.
«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности производств, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест», – добавил он.
На съезде был избран новый председатель ФНПР – Сергей Черногаев, ранее занимавший пост зампреда ФНПР. Также была введена должность президента, которую занял Михаил Шмаков, до этого возглавлявший ФНПР 30 лет. Напомним, ФНПР объединяет свыше 130 тыс. первичных организаций и почти 20 млн человек по всей стране.