Песков не стал раскрывать детали визита главы МИД КНДР

Tекст: Мария Иванова

Песков переадресовал вопросы о деталях визита министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Россию в российский МИД, сообщает ТАСС.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила прибытие Цой Сон Хи в Москву для проведения переговоров, отметив, что визит был согласован в ходе российско-корейской встречи на высшем уровне в Пхеньяне в июне.

Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи стартовал 29 октября 2024 года, когда она прибыла во Владивосток. Ожидается, что 30 октября она отправится в Москву, где проведет стратегические консультации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина отсутствует встреча с главой МИД КНДР.