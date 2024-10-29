Песков: Путин не будет встречаться с главой МИД КНДР

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи во время ее визита в Москву, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что такая встреча не предусмотрена в графике президента, передает ТАСС.

Посольство России в Северной Корее ранее информировало, что Цой Сон Хи отправилась в Москву 28 октября с официальным визитом. Перед вылетом она встретилась с российским послом в Пхеньяне Александром Мацегорой. Целью поездки является участие в стратегическом диалоге, активизация которого была согласована Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном во время визита российского президента в Пхеньян в июне текущего года.

Визит Цой Сон Хи проходит на фоне укрепления отношений между двумя странами. Лидеры России и Северной Кореи ранее выразили взаимное стремление укреплять сотрудничество в различных сферах и активизировать диалог на высоком уровне.

Во вторник министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи прибыла во Владивосток и направится в Москву для участия в стратегическом диалоге между Россией и КНДР.

Заключенный на прошлой неделе договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Этот договор носит оборонительный характер и не угрожает третьим странам, его цель – поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии, отмечала она.