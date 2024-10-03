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В Курске не обнаружили повреждений после падения обломков воздушных целей
Средства ПВО сбили воздушные цели над Курском, обломки не причинили значительных повреждений
В Курске после падения обломков сбитых воздушных целей проведено обследование, значительных повреждений зданий и сооружений не выявлено, информация о последствиях уточняется.
В Курске система противовоздушной обороны успешно сбила воздушные цели, падение обломков зафиксировано на нескольких улицах города, сообщает РИА Новости. В пресс-службе мэрии города отметили, что значительных повреждений не обнаружено. Однако последствия падения на земле все еще уточняются и о них просят сообщать по телефону экстренной службы 112.
Особое внимание было уделено Железнодорожному округу, где наблюдалось падение обломков. В настоящее время продолжается обследование мест происшествия. Представители мэрии заверили, что значительных повреждений зданий и сооружений в этом районе не зафиксировано.
Администрация города сообщила, что по всем поврежденным домовладениям будет проведено обследование. Комиссии округов займутся обходами и составлением актов о состоянии поврежденного имущества. Это позволит точно определить степень ущерба и принять необходимые меры для устранения последствий.
Сообщения о громких звуках в небе над Курском свидетельствовали о работе системы противовоздушной обороны, что подтвердил губернатор Курской области Алексей Смирнов. При этом над Курской областью силами ПВО были уничтожены украинские ракеты и беспилотники самолетного типа, о чем также сообщил глава региона Алексей Смирнов. В дополнение к этому российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, попытавшийся совершить атаку на объекты в Курской области, что было подтверждено Минобороны.