У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.4 комментария
Российские силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью
Российские средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА в небе над Курской областью
Российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, попытавшийся совершить атаку на объекты в Курской области, сообщило Минобороны.
Примерно в 12.30 ПВО России предотвратили попытку террористической атаки со стороны киевского режима. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Курской областью, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве уточнили, что это была очередная попытка атаки с использованием беспилотников, которые регулярно применяются для нападений на территории Российской Федерации.
Напомним, что ранее российские ПВО неоднократно перехватывали и уничтожали украинские беспилотники, пытавшиеся проникнуть в воздушное пространство России. Применение беспилотных систем для атак приобрело значительные масштабы на фоне обострения конфликта.
Ранее сообщалось, что в результате работы системы ПВО над Белгородским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, поврежден фасад коммерческого объекта в поселке Дубовое.