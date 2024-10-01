Российские силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Российские средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА в небе над Курской областью

Tекст: Ольга Иванова

Примерно в 12.30 ПВО России предотвратили попытку террористической атаки со стороны киевского режима. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Курской областью, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что это была очередная попытка атаки с использованием беспилотников, которые регулярно применяются для нападений на территории Российской Федерации.

Напомним, что ранее российские ПВО неоднократно перехватывали и уничтожали украинские беспилотники, пытавшиеся проникнуть в воздушное пространство России. Применение беспилотных систем для атак приобрело значительные масштабы на фоне обострения конфликта.

Ранее сообщалось, что в результате работы системы ПВО над Белгородским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, поврежден фасад коммерческого объекта в поселке Дубовое.