В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.14 комментариев
Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородским районом
Гладков: Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородским районом, пострадавших нет
В результате работы системы ПВО над Белгородским районом сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших нет, поврежден фасад коммерческого объекта в поселке Дубовое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале пояснил, что информация о последствиях инцидента уточняется, но на данный момент данных о пострадавших нет. В результате падения обломков поврежден фасад коммерческого объекта в поселке Дубовое.
В Минобороны сообщили, что система ПВО за ночь сбила восемь украинских дронов над Белгородской областью.
До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области.