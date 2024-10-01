Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородским районом

Гладков: Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородским районом, пострадавших нет

Tекст: Вера Басилая

Гладков в своем Telegram-канале пояснил, что информация о последствиях инцидента уточняется, но на данный момент данных о пострадавших нет. В результате падения обломков поврежден фасад коммерческого объекта в поселке Дубовое.

В Минобороны сообщили, что система ПВО за ночь сбила восемь украинских дронов над Белгородской областью.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области.

