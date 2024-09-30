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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    30 сентября 2024, 20:32 • Новости дня

    Дрон ВСУ уничтожен в Курской области

    Минобороны: Дрон ВСУ уничтожен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала российского оборонного ведомства, попытка Киева атаковать объекты на территории России была пресечена около 19.00 мск.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о преступлениях ВСУ в Курской области.

    30 сентября 2024, 00:07 • Новости дня
    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек из рабства у цыган

    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых держали в рабстве цыгане

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Ровно Тульской области волонтеры движения «Альтернатива» вместе с полицией освободили десять человек, включая ветерана СВО, которых цыгане держали в рабстве, отбирая документы и заставляя работать в садах.

    Как передает АиФ, в поселке Ровно Тульской области был обнаружен лагерь, где цыгане удерживали десятерых человек в условиях рабства.

    У людей отбирали паспорта и заставляли их работать в садах, собирая яблоки. Один из освобожденных, ветеран СВО, связался с женой, которая и сообщила о происшествии волонтерам.

    По словам волонтера Артема Трофимова, в полицию регулярно поступают сигналы о подобных случаях в этой местности. Несмотря на заявления цыган, что работники находятся на месте добровольно, некоторые из удерживаемых подтвердили, что их похитили в Москве, предложив ложное предложение о заработке, после чего отвезли в Ровно.

    Цыганка, ответственная за «хозяйство», предъявила расписки, якобы подтверждающие согласие на работу. Однако освобожденные утверждают, что такие документы вынуждали писать, а любые попытки сбежать жестоко пресекали. Александр, ветеран, смог связаться с близкими благодаря спрятанному телефону, который не отобрали.

    Среди освобожденных также были рабочие из Перми, которым не удалось вернуться домой после прекращения работ. Волонтер Артем утверждает, что сигналы о рабстве в этом году поступают не только из Тульской области, но и из других регионов, где активно идет сбор урожая, и проблема требует более тщательного расследования.

    Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 42-летнюю местную жительницу, которая держала в рабстве шестерых мигрантов

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    30 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив более 350 украинских военных

    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска успешно отразили попытку вторжения украинских сил в Курской области, уничтожив более 350 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и ракетные комплексы.

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в Курской области, сообщает Минобороны. В ходе наступательных операций группировкой войск «Север» были нанесены поражения формированиям 21-й, 22-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино и других.

    За последние сутки российские войска отразили две контратаки противника и сорвали попытки атак в направлениях Ольговки и Камышевки. Потери украинской стороны составили до 60 человек убитыми и ранеными, включая уничтожение боевых бронированных машин и автомобильной техники.

    При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские силы также отбили пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В результате этих операций потери ВСУ составили более 30 человек личного состава, а также несколько единиц бронетехники, включая американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88.

    В дополнение к наземным операциям, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских резервов в Сумской области. В результате этих действий украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, включая зенитный комплекс «Тунгуска» и израильскую радиолокационную станцию «Рада», а также несколько артиллерийских орудий.

    Отметим, что российские войска ежедневно отражают попытки ВСУ прорваться через границу. Так, они отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся противнику значительные потери. До этого ВС России в течение суток успешно отразили пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, также нанеся серьезные потери врагу в живой силе и технике.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    30 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру после инцидента в Одинцовской школе №3, где учительница не отпустила ученика в туалет, сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

    Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

    «Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

    В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.

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    30 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области

    Российские войска уничтожили «Искандером» 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона в Казанке в Николаевской области, уничтожив 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщили в Министерстве обороны.

    Удар был направлен на место разгрузки эшелона, который находился в 45 км западнее Кривого Рога, в результате данной операции было уничтожено 12 вагонов, в которых находились боеприпасы, в том числе производства западных стран, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено.

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    29 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    СК начал проверку калининградской школы из-за детей мигрантов

    СК начал проверку школы в Калининграде из-за мигрантов, не знающих русский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России начал проверку в связи с приемом в школу Калининграда детей мигрантов, не владеющих русским языком, что вызвало обеспокоенность среди родителей.

    Следственный комитет России инициировал проверку в одной из школ Калининграда, сообщает РИА «Новости».

    Причиной стало появление информации в соцсетях о приеме в учебное заведение детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Это, по мнению родителей, нарушает права остальных учеников и мешает образовательному процессу.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

    Ведомство подчеркивает, что руководство школы не приняло необходимых мер для исправления ситуации, несмотря на обеспокоенность родителей.

    По данным соцсетей, родители учеников выражают недовольство тем, что из-за большого количества детей мигрантов, не говорящих по-русски, страдает качество обучения.

    В связи с этим, центральный аппарат СК России ожидает доклад по результатам проверки и предполагает дальнейшие действия по решению проблемы.

    Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы.

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    30 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    В Угледаре обнаружили километры подземных ходов противника

    Пушилин: В Угледаре ВСУ создали укрепрайоны с подземными переходами на километры

    В Угледаре обнаружены километры подземных переходов, организованных противником для укрепления позиций, что осложняет бои за город, находящийся на возвышенности.

    Бои за Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с серьезными трудностями из-за географического положения города, сообщает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Угледар расположен на возвышенности, что делает его защиту более сложной. Кроме того, противник создал укрепрайоны с подземными переходами, длина которых достигает нескольких километров.

    По словам Пушилина, начиная с 2014 года противник активно выстраивал укрепления в городе. Эти укрепления включают пулеметные гнезда в многоэтажных зданиях, что увеличивает сложность боев за Угледар. Такие меры защиты создают дополнительные преграды для продвижения российских войск в этом районе.

    Несмотря на эти вызовы, российские вооруженные силы продолжают улучшать свои позиции в Угледаре. Пушилин подчеркнул, что ежедневно фиксируются улучшения позиций и серьезный охват города российскими войсками. Это свидетельствует о непрерывной работе и адаптации российских военных в условиях обороны противника.

    В конце прошлой недели сообщалось, что в Угледаре украинские войска оказались в окружении, так как контроль над единственной дорогой был перехвачен ДНР.

    Пушилин сообщал, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

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    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    30 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок

    Суд приговорил украинца Александра Пермякова к пожизненному сроку за покушение на Прилепина

    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Александр Пермяков приговорен к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина, соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

    По совокупности инкриминируемых преступлений Пермякову также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Первые пять лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима для отбывания оставшегося срока.

    По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.

    Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Согласно показаниям Пермякова, СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.

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    30 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев

    Ермак: План Зеленского о завершении конфликта станет известен украинцам в усеченном виде

    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев
    @ Presidential Office of Ukraine/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский представит свой план завершения конфликта гражданам страны после западных партнеров, но в усеченном виде, заявил глава его офиса Андрей Ермак.

    По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности, но станут известны президенту США Джо Байдену и партнерам, передает ТАСС.

    Он добавил, что детали плана должны оставаться скрытыми, чтобы предотвратить их использование врагом. При этом Ермак подчеркнул важность недавнего визита Зеленского в США, назвав его «непростым» и «очень важным» как по содержанию, так и по времени.

    Ермак заявил, что президентская кампания в США очень напряженная, очень чувствительная, а команда Зеленского не хочет никаким образом «говорить что-то такое, что может быть использовано в первую очередь против Украины».

    Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты ожидали от президента Зеленского предложений о перемирии, а не победе, так как Запад не готов поддерживать Киев финансово вечно.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Байден критически оценил «план победы», представленный Зеленским во время его визита в Вашингтон.

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    30 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения также нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й, 15-й бригад нацгвардии около Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены девять контратак штурмовых групп пяти механизированных и одной воздушно-десантной бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 630 военнослужащих, две бронемашины «Козак», 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм орудие Д-30, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Макеевку в ЛНР.

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    30 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в ДНР

    Российские войска перерезали трассу Селидово – Курахово в ДНР и держат под контролем ж/д ветку

    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, тем самым фактически разрезав важный логистический узел Вооруженных сил Украины на данном участке фронта и ограничив возможности их снабжения.

    Российская армия перерезала ключевую трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Это существенно ограничивает передвижение и снабжение украинских войск в регионе. Представитель силовых структур отметил, что данный участок дороги теперь недоступен для использования в логистических целях.

    Кроме того, российские силы держат под огневым контролем железнодорожную ветку вблизи поселка Цукурино. Это делает логистический узел Вооруженных сил Украины на этом участке фронта разрезанным, что создает дополнительные сложности для украинских войск. В силовых структурах подчеркнули, что грунтовые дороги, которые остаются у противника, также находятся под обстрелом.

    Таким образом, действия российской армии на данном участке фронта значительно ограничивают возможности ВСУ по передвижению и снабжению войск. Это усиливает позиции российских сил в районе Селидово – Курахово, создавая препятствия для украинских сил.

    Отметим, что российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, что оказалось неожиданным для украинской армии.

    Сообщалось, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон, что значительно осложнило оборонительные позиции противника.

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    30 сентября 2024, 10:23 • Новости дня
    Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет
    Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, пишут СМИ.

    По ее словам, такие ракеты важны для преодоления минных полей на востоке Украины, передает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    Бербок сделала это заявление в ходе передачи Bericht aus Berlin на канале ARD. Несмотря на ее позицию, канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение по этому вопросу, что вызывает разногласия в правящей коалиции. Министр отметила, что в демократической коалиции, если партнеры не могут договориться, то предложение не поддерживается. «Тогда это делают американцы, и британцы, и французы», – добавила она.

    Ранее Бербок заявила, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые могут «долететь до Москвы».

    В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен отметила, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

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    30 сентября 2024, 18:22 • Новости дня
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году страховые пенсии в России могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составляет 7,3% к концу 2024 года.

    Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год, а также плановом периоде 2026 и 2027 годов, которые подготовил Минфин, передает ТАСС.

    Меры бюджетной и налоговой политики будут направлены на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей, подчеркивается в документе.

    «На решение этих задачи будут работать все инструменты фискальной политики, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальные контракты, <…> повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом фактически складывающейся инфляции (с 2026 года – не ниже роста заработной платы в страховой части пенсии), возобновление с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров», – следует из материалов.

    Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета следует, что бюджетные ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,2 трлн рублей, в 2026 году – 2,6 трлн рублей, в 2027 году – 2,5 трлн рублей.

    На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению планируется выделить 824 млрд рублей в 2025 году, 894 млрд в 2026 году и 950 млрд рублей в 2027 году. В документе отмечается, что финансирование на пенсии военнослужащим и членам их семей, а также надбавки к пенсиям и их увеличение в 2025 году составит 1,368 трлн рублей, в 2026 году – 1,427 трлн рублей, а в 2027 году – 1,484 трлн рублей.

    Дополнительно на выплату региональных социальных доплат к пенсиям в 2025 году выделено 56 млрд рублей, в 2026 году – 70 млрд рублей, а в 2027 году – 71 млрд рублей.

    Ранее правительство запланировало выделить на новый нацпроект «Молодежь и дети» 458 млрд рублей.


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    29 сентября 2024, 23:48 • Новости дня
    Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром увеличилось до 31 человека

    В аварии с автобусом под Краснодаром пострадал 31 человек, включая троих детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения автобуса с грузовиком под Краснодаром помощь медиков понадобилась 31 пассажиру, включая троих детей, водитель фуры погиб.

    Как сообщает ТАСС, в результате дорожно-транспортного происшествия под Краснодаром, помощь медиков потребовалась 31 пассажиру автобуса. В числе пострадавших трое детей.

    Водитель грузовика, участвовавший в столкновении, погиб на месте.

    Инцидент произошел в районе станицы Старокорсунской на автодороге Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края.

    По данным полиции, 58-летний водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Yutong, из-за чего произошло возгорание транспортных средств.

    Ехавший из Краснодара в Ставрополь автобус вез 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор». Пожар был потушен, а следственные действия продолжаются.

    По информации краевого главка МЧС, госпитализированы 22 человека, остальные получили медицинскую помощь на месте.

    Прокуратура Карасунского административного округа города организовала проверку, также на месте происшествия работают следователи Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

    Ранее сообщалось, что водитель автобуса выжил в ДТП под Краснодаром

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    30 сентября 2024, 08:23 • Новости дня
    После ударов ВС России остановлено движение поездов в Николаевской области
    После ударов ВС России остановлено движение поездов в Николаевской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено, что вызвало ограничения в сообщении между регионами, сообщила компания «Украинские железные дороги».

    В компании сообщили, что движение ограничено на участке, ведущем из Кировоградской области на юг в Николаевскую, из соображений безопасности, передает РИА «Новости».

    Компания также призывает пассажиров следить за обновлениями и уточнениями по поводу движения поездов в данном регионе.

    Ранее глава Николаевской  области Виталий Ким сообщал о пожаре на объекте критической инфраструктуры региона.

    До этого в воскресенье в Николаевской области в селе Котлярово был поражен пункт временной дислокации персонала установок HIMARS ВСУ, в результате чего около 20 человек погибли и столько же получили ранения.

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    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не на юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

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    Элита со знаком качества. Герой СВО как символ современной России

    В середине сентября Владимир Путин издал указ о назначении ветерана СВО, Героя России Артура Орлова новым председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Обычная кадровая новость, каких много? С одной стороны, да. Россия – огромная страна, в политической сфере которой постоянно происходит кадровая ротация. Но в данном случае гораздо более важной является «другая сторона» вопроса. Подробности

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    Как дерзкая операция водолазов подарила ВМФ СССР ценнейший трофей

    Ровно 80 лет назад, 30 сентября 1944 года, вышел приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом адмирала Трибуца о награждении водолазов, поднявших вражескую подводную лодку. Это была поистине уникальная и героическая операция, проведенная на дне моря под непрерывным обстрелом противника. Как она была организована и почему привела к важнейшим для всего ВМФ СССР результатам? Подробности

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    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе

    Правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в стране. Теперь, по мнению экспертов, ей предстоит вступить в коалицию с другими политическими силами. Что значит поражение австрийских либералов и как оно отразится на европейской политике? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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