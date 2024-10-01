Система ПВО за ночь сбила восемь украинских дронов над Белгородской областью

Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

«Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.