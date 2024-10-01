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    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    9 комментариев
    1 октября 2024, 07:18 • Новости дня

    Система ПВО за ночь сбила восемь украинских дронов над Белгородской областью

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила восемь украинских дронов над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников, атаковавших объекты на территории Белгородской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов, которые пытались атаковать Белгородскую область.

    Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области.

    30 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру после инцидента в Одинцовской школе №3, где учительница не отпустила ученика в туалет, сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

    Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

    «Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

    В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.

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    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    30 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив более 350 украинских военных

    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска успешно отразили попытку вторжения украинских сил в Курской области, уничтожив более 350 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и ракетные комплексы.

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в Курской области, сообщает Минобороны. В ходе наступательных операций группировкой войск «Север» были нанесены поражения формированиям 21-й, 22-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино и других.

    За последние сутки российские войска отразили две контратаки противника и сорвали попытки атак в направлениях Ольговки и Камышевки. Потери украинской стороны составили до 60 человек убитыми и ранеными, включая уничтожение боевых бронированных машин и автомобильной техники.

    При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские силы также отбили пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В результате этих операций потери ВСУ составили более 30 человек личного состава, а также несколько единиц бронетехники, включая американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88.

    В дополнение к наземным операциям, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских резервов в Сумской области. В результате этих действий украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, включая зенитный комплекс «Тунгуска» и израильскую радиолокационную станцию «Рада», а также несколько артиллерийских орудий.

    Отметим, что российские войска ежедневно отражают попытки ВСУ прорваться через границу. Так, они отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся противнику значительные потери. До этого ВС России в течение суток успешно отразили пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, также нанеся серьезные потери врагу в живой силе и технике.

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    30 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области

    Российские войска уничтожили «Искандером» 12 вагонов ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

    Ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона в Казанке в Николаевской области, уничтожив 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, сообщили в Министерстве обороны.

    Удар был направлен на место разгрузки эшелона, который находился в 45 км западнее Кривого Рога, в результате данной операции было уничтожено 12 вагонов, в которых находились боеприпасы, в том числе производства западных стран, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС России в Николаевской области движение поездов на перегоне Долинская – Николаев было приостановлено.

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    30 сентября 2024, 21:08 • Новости дня
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    @ Создано ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    При запросе на создание изображения процесса голосования на выборах президента Украины нейросеть Midjourney изобразила вместо украинского герба двуглавого орла.

    Нейросеть Midjourney попросили проиллюстрировать процесс голосования на президентских выборах на Украине с отображением украинской национальной символики и использованием желтых и синих цветов в интерьере в классическом стиле.

    Однако вместо привычного украинского трезубца, символа страны, на картине оказался изображен двуглавый орел.

    Двуглавый орел, как известно, является одним из исторических государственных символов России. Его изображение является центральным элементом государственного герба Российской Федерации.

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    30 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    В Угледаре обнаружили километры подземных ходов противника

    Пушилин: В Угледаре ВСУ создали укрепрайоны с подземными переходами на километры

    В Угледаре обнаружены километры подземных переходов, организованных противником для укрепления позиций, что осложняет бои за город, находящийся на возвышенности.

    Бои за Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с серьезными трудностями из-за географического положения города, сообщает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Угледар расположен на возвышенности, что делает его защиту более сложной. Кроме того, противник создал укрепрайоны с подземными переходами, длина которых достигает нескольких километров.

    По словам Пушилина, начиная с 2014 года противник активно выстраивал укрепления в городе. Эти укрепления включают пулеметные гнезда в многоэтажных зданиях, что увеличивает сложность боев за Угледар. Такие меры защиты создают дополнительные преграды для продвижения российских войск в этом районе.

    Несмотря на эти вызовы, российские вооруженные силы продолжают улучшать свои позиции в Угледаре. Пушилин подчеркнул, что ежедневно фиксируются улучшения позиций и серьезный охват города российскими войсками. Это свидетельствует о непрерывной работе и адаптации российских военных в условиях обороны противника.

    В конце прошлой недели сообщалось, что в Угледаре украинские войска оказались в окружении, так как контроль над единственной дорогой был перехвачен ДНР.

    Пушилин сообщал, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

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    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    30 сентября 2024, 18:22 • Новости дня
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году страховые пенсии в России могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составляет 7,3% к концу 2024 года.

    Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год, а также плановом периоде 2026 и 2027 годов, которые подготовил Минфин, передает ТАСС.

    Меры бюджетной и налоговой политики будут направлены на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей, подчеркивается в документе.

    «На решение этих задачи будут работать все инструменты фискальной политики, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальные контракты, <…> повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом фактически складывающейся инфляции (с 2026 года – не ниже роста заработной платы в страховой части пенсии), возобновление с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров», – следует из материалов.

    Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета следует, что бюджетные ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,2 трлн рублей, в 2026 году – 2,6 трлн рублей, в 2027 году – 2,5 трлн рублей.

    На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению планируется выделить 824 млрд рублей в 2025 году, 894 млрд в 2026 году и 950 млрд рублей в 2027 году. В документе отмечается, что финансирование на пенсии военнослужащим и членам их семей, а также надбавки к пенсиям и их увеличение в 2025 году составит 1,368 трлн рублей, в 2026 году – 1,427 трлн рублей, а в 2027 году – 1,484 трлн рублей.

    Дополнительно на выплату региональных социальных доплат к пенсиям в 2025 году выделено 56 млрд рублей, в 2026 году – 70 млрд рублей, а в 2027 году – 71 млрд рублей.

    Ранее правительство запланировало выделить на новый нацпроект «Молодежь и дети» 458 млрд рублей.


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    30 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок

    Суд приговорил украинца Александра Пермякова к пожизненному сроку за покушение на Прилепина

    Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Александр Пермяков приговорен к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина, соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

    По совокупности инкриминируемых преступлений Пермякову также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Первые пять лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима для отбывания оставшегося срока.

    По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.

    Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Согласно показаниям Пермякова, СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.

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    30 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев

    Ермак: План Зеленского о завершении конфликта станет известен украинцам в усеченном виде

    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев
    @ Presidential Office of Ukraine/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский представит свой план завершения конфликта гражданам страны после западных партнеров, но в усеченном виде, заявил глава его офиса Андрей Ермак.

    По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности, но станут известны президенту США Джо Байдену и партнерам, передает ТАСС.

    Он добавил, что детали плана должны оставаться скрытыми, чтобы предотвратить их использование врагом. При этом Ермак подчеркнул важность недавнего визита Зеленского в США, назвав его «непростым» и «очень важным» как по содержанию, так и по времени.

    Ермак заявил, что президентская кампания в США очень напряженная, очень чувствительная, а команда Зеленского не хочет никаким образом «говорить что-то такое, что может быть использовано в первую очередь против Украины».

    Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты ожидали от президента Зеленского предложений о перемирии, а не победе, так как Запад не готов поддерживать Киев финансово вечно.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Байден критически оценил «план победы», представленный Зеленским во время его визита в Вашингтон.

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    30 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения также нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й, 15-й бригад нацгвардии около Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены девять контратак штурмовых групп пяти механизированных и одной воздушно-десантной бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 630 военнослужащих, две бронемашины «Козак», 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм орудие Д-30, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Макеевку в ЛНР.

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    30 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в ДНР

    Российские войска перерезали трассу Селидово – Курахово в ДНР и держат под контролем ж/д ветку

    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, тем самым фактически разрезав важный логистический узел Вооруженных сил Украины на данном участке фронта и ограничив возможности их снабжения.

    Российская армия перерезала ключевую трассу Селидово – Курахово в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Это существенно ограничивает передвижение и снабжение украинских войск в регионе. Представитель силовых структур отметил, что данный участок дороги теперь недоступен для использования в логистических целях.

    Кроме того, российские силы держат под огневым контролем железнодорожную ветку вблизи поселка Цукурино. Это делает логистический узел Вооруженных сил Украины на этом участке фронта разрезанным, что создает дополнительные сложности для украинских войск. В силовых структурах подчеркнули, что грунтовые дороги, которые остаются у противника, также находятся под обстрелом.

    Таким образом, действия российской армии на данном участке фронта значительно ограничивают возможности ВСУ по передвижению и снабжению войск. Это усиливает позиции российских сил в районе Селидово – Курахово, создавая препятствия для украинских сил.

    Отметим, что российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, что оказалось неожиданным для украинской армии.

    Сообщалось, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон, что значительно осложнило оборонительные позиции противника.

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    30 сентября 2024, 10:23 • Новости дня
    Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет
    Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, пишут СМИ.

    По ее словам, такие ракеты важны для преодоления минных полей на востоке Украины, передает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    Бербок сделала это заявление в ходе передачи Bericht aus Berlin на канале ARD. Несмотря на ее позицию, канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение по этому вопросу, что вызывает разногласия в правящей коалиции. Министр отметила, что в демократической коалиции, если партнеры не могут договориться, то предложение не поддерживается. «Тогда это делают американцы, и британцы, и французы», – добавила она.

    Ранее Бербок заявила, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые могут «долететь до Москвы».

    В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен отметила, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

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    30 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи вертолетов Ка-52М успешно ликвидировали личный состав и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Атака была проведена с использованием авиационных ракет по разведанным целям противника, сообщило ведомство, передает ТАСС. После выполнения удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

    Согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были успешно уничтожены, отметили в Минобороны.

    Ранее Ка-52М уничтожили украинские подразделения в Курской области.

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    30 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться под Красногоровкой

    МО: ВС России взяли в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у опорного пункта под Красногоровкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд 5-й бригады Захарченко вынудил сдаться украинских солдат, оборонявших позиции под Красногоровкой, когда те прекратили сопротивление и показали белый флаг, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко Южной группировки войск заставили украинских солдат сдаться в плен под Красногоровкой, передает РИА «Новости». Оборонявшиеся в этом районе бойцы ВСУ прекратили сопротивление после интенсивного артиллерийского обстрела их позиций, который корректировался с помощью беспилотников.

    В Министерстве обороны рассказали, что несмотря на попытки контратак со стороны украинских подразделений, российские штурмовые группы оперативно реагировали на внезапные изменения обстановки, что в итоге привело к сдаче в плен украинских военных. На видео, предоставленном ведомством, видно, как солдаты ВСУ выбрасывают из окопа белый флаг и оставляют свое вооружение, после чего выходят из укрытия.

    Украинские пленные рассказали, что командование оставило их на шесть дней без воды и элементарных условий для выживания, что привело к тяжелым потерям и ранениям среди личного состава. После пленения им была оказана медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пленные заявили, что Киев готовит химическое и бактериологическое нападение, включая заражение водоемов Херсонской области. Также пленный украинский военнослужащий Максим Шевченко признался, что хотел сбежать из Вооруженных сил Украины в первый же день, но из-за отсутствия возможности остался, раскритиковав командование за безразличие к солдатам. В дополнение к этому пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько сообщил, что обученные для управления западной техникой танковые экипажи месяцами ждут поставок, что затрудняет боевые действия на Южно-Донецком направлении.

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    Как дерзкая операция водолазов подарила ВМФ СССР ценнейший трофей

    Ровно 80 лет назад, 30 сентября 1944 года, вышел приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом адмирала Трибуца о награждении водолазов, поднявших вражескую подводную лодку. Это была поистине уникальная и героическая операция, проведенная на дне моря под непрерывным обстрелом противника. Как она была организована и почему привела к важнейшим для всего ВМФ СССР результатам? Подробности

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    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе

    Правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в стране. Теперь, по мнению экспертов, ей предстоит вступить в коалицию с другими политическими силами. Что значит поражение австрийских либералов и как оно отразится на европейской политике? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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