Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Российские десантники подбили плавсредство ВСУ под Очаковом
Российские десантники из ПТРК «Корнет» уничтожили украинское плавсредство в Днепровском лимане под Очаковом
Российские десантники из группировки «Днепр» успешно атаковали украинское плавсредство в Днепровском лимане у Очакова с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
Ночью российские десантники группировки «Днепр» нанесли удар по украинскому плавсредству в Днепровском лимане у Очакова, сообщает РИА Новости. Операция проводилась с позиций на Кинбурнской косе, где расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» под командованием офицера с позывным «Ган» успешно атаковал цель.
По словам командира подразделения десантников с позывным «Скала», атака была тщательно спланирована, и плавсредство, действовавшее в интересах ВСУ, было поражено противотанковой управляемой ракетой. Подтверждение успешного попадания было получено благодаря кадрам объективного контроля, снятым с помощью оптико-электронного комплекса «Ирония».
Атака позволила нейтрализовать угрозу в районе Днепровского лимана, что, по мнению военных, способствует повышению безопасности группировки «Днепр» и снижает активность сил ВСУ в этом регионе.
Ранее сообщалось, что расчет ПТРК «Корнет» группировки «Днепр» поразил формирования ВСУ, которые производили ротацию сил на правом берегу Днепровского лимана. Вдобавок добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы.