Эксперты назвали человекоцентричным новый бюджет России

Экономист Беленький: Новый бюджет России – это бюджет развития

Tекст: Олег Исайченко

Бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов формировался на базе послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и гарантирует выполнение всех социальных обязательств, рост экономики и финансирование новых нацпроектов: на них запланировано 18,2 трлн рублей, напомнил Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«По прогнозу, в 2025–2027 годах экономика России вырастет на 2,5–2,8% ВВП. Также бюджет предполагает, что с 2028 по 2030 годы рост экономики продолжится на 3,0–3,2% ВВП, что соответствует национальным целям развития. В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета до 40,29 трлн рублей. Все это позволит значительно увеличить инвестиции в ключевые направления развития государства», – подчеркнул он.

Бюджет сбалансирован с минимальным дефицитом в пределах безопасных значений, добавил Дмитрий Вяткин, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. «В нем заложены развитие химических производств и микроэлектроники, выстраивание новых логистических цепочек в условиях санкций. Документ предусматривает выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам, страхование их жизни и здоровья», – детализировал депутат.

«Новый бюджет – это бюджет развития», – заметил Арсений Беленький, член комиссий Госсовета РФ и рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. «В нем заложено более 18 трлн рублей на 19 новых нацпроектов, направленных на рост рождаемости, продление маткапитала и семейной ипотеки, создание цифровых платформ в ключевых отраслях экономики, подготовку кадров. Также предусмотрены меры для увеличения продолжительности жизни россиян до 81 года», – указал он.

По мнению Владимира Сенина, члена комитета Госдумы по финансовому рынку, «бюджет создает основу для технологического и инновационного лидерства России». «К 2030 году планируется создать 100 промышленных и технопарков с бюджетом в 30 млрд рублей. На нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» выделено 678,7 млрд рублей, на «Станки» – 234,4 млрд рублей, на «Новые материалы и химию» – 55,6 млрд рублей», – детализировал парламентарий.

«Также с 2025 года вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который позволит бизнесу уменьшить налог на прибыль. Бюджет учитывает изменения в налоговом законодательстве, которые сориентированы на повышение справедливости и эффективности налоговой системы, и направлен на обеспечение устойчивости финансовой системы», – подчеркнул он.

Спикеры обратили внимание и на раздел «Социальная политика». Так, в бюджете предусмотрены повышение пенсий с учетом инфляции, индексация пенсий работающих пенсионеров, уход за пожилыми и инвалидами, продление маткапитала, улучшение жилищного обеспечения, ипотечные программы. На демографические программы выделено 37,5 млрд рублей. Все это делается, чтобы повысить рождаемость», – пояснила Наталья Линдигрин, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Новый бюджет – социально-ориентированный и даже человекоцентричный. Рост расходов на здравоохранение вырос на 15% в сравнении с 2024 годом. Государство дает понять: здоровье и долголетие граждан – ключевой приоритет России. Предусмотрено улучшение качества медицинских услуг и доступности лечения для граждан, а также медпомощи онкобольным», – заметил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

«Также запланирована реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения с выделением более 120 млрд рублей в 2025 году. Это позволит обновить материально-техническую базу учреждений. Важной частью бюджета станет приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжелыми или хроническими заболеваниями, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», – добавил он.

Еще одной важной составляющей бюджета было названо образование. «Сюда относятся инфраструктурные проекты и траты на горячее питание, которое сейчас получают 7 млн детей. 90 млрд рублей пойдут на строительство 150 новых школ к 2030 году. На капремонт образовательных учреждений ежегодно будет выделяться 60 млрд рублей. К 2030 году постоят 100 детских садов», – сообщил Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Отдельная статья – оснащение и ремонт техникумов. Нам нужны рабочие руки и рабочие специальности. В рамках создания кампусов мирового уровня с 2025 по 2027 годы предусмотрено 140 млрд рублей», – рассказал парламентарий.

Также часть денег будет направлена на поддержку регионов, отметила Дарья Кислицына, первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре. «Субъектам планируется предоставить бюджетные кредиты для реализации различных инфраструктурных проектов, заложен механизм финансирования комплексного развития территорий», – пояснила она.

«Также будет создано более 60 региональных центров компетенций, что поможет в достижении технологического суверенитета. Повестка благоволит и развитию внутреннего туризма, отражение этой тенденции мы тоже видим в бюджете», – заключила аналитик.