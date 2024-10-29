Суд Хельсинки засекретил решения по аресту российских активов

Tекст: Александра Юдина

Окружной суд Хельсинки сообщил о вынесении двух решений, касающихся ареста российских активов. Оба документа пока засекречены, передает ТАСС.

Одно из дел, обозначенное как H 706/2024/6308, связано с исполнением арбитражного решения. Второе дело, T 706/2024/6305, связано с защитной мерой – арестом имущества на время рассмотрения дела.

«В соответствии со ст. 8(3) закона об открытости судопроизводства в судах общей юрисдикции процессуальные документы по этим делам по-прежнему являются конфиденциальными. В данном случае окружной суд вынес временный судебный запрет», – заявили в суде.

По данным газеты Helsingin Sanomat, руководство Финляндии было заранее проинформировано о планах ареста российских активов.

Судебные приставы передали предупреждение ключевым министрам и президенту Александеру Стуббу несколько месяцев назад.

Ранее по иску украинской компании «Нафтогаз» власти Финляндии арестовали пять объектов российской недвижимости, включая дом в Хельсинки.

До этого финский суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки в рамках того же иска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины.