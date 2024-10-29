Дуда усомнился в целесообразности закрытия российского генконсульства в Познани

Tекст: Александра Юдина

В частности, Дуда указал на возможность того, что данное решение могло быть связано с предвыборной кампанией Сикорского, а не с реальной дипломатической необходимостью.

Также Дуда подчеркнул важность поддержания прежнего уровня дипломатических отношений с Россией, аналогичного тому, который поддерживают другие страны.

«Я надеюсь на то, что были реальные причины для такого решения, а не было это вызвано вопросами предвыборной кампании», – отметил он.

Ранее польские власти потребовали закрыть генеральное консульство России в Познани до 30 ноября из-за заявления о задержании диверсанта, якобы действовавшего по указанию российских спецслужб.

Варшава в связи с закрытием российского консульства в Познани высылает из страны трех российских дипломатов.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия планирует дать официальный ответ на решение Польши закрыть генеральное консульство в Познани, о чем будет официально объявлено позже.