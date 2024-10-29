Экс-лидер «Тараканов» не смог обжаловать статус иноагента

Экс-лидер группы «Тараканов» Дмитрий Спирин не смог обжаловать решение суда о статусе иноагента

Tекст: Денис Тельманов

Замоскворецкий суд Москвы отказал бывшему лидеру панк-группы «Тараканы» Дмитрию Спирину в удовлетворении административного иска о признании статуса иностранного агента незаконным. Как сообщает ТАСС, Спирин требовал признать решение Министерства юстиции РФ незаконным и отменить его, а также обязать устранить нарушение его прав.



Суд постановил отказать в удовлетворении иска, однако решение еще не вступило в силу. Спирин имеет возможность обжаловать его в апелляционном порядке в установленный срок.

Статус иностранного агента накладывает определенные ограничения на деятельность лица, и его оспаривание может занять длительное время в судебных инстанциях. Это решение суда является значимым этапом в борьбе Спирина за свои права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин и экс-телеведущая Фарида Курбангалеева попали в список иностранных агентов.

Также включенный в список иноагентов депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский объявил, что сложит полномочия в Заксобрании Петербурга, но продолжит оспаривать решение Минюста в суде.

При этом ранее блогеру Юрию Дудю*, признанному иноагентом, было отказано в рассмотрении жалобы на ненадлежащее уведомление о присвоении статуса иностранного агента Верховным судом России.

