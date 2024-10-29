  • Новость часаЗа сутки военные уничтожили 64 украинских беспилотников над шестью регионами
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    29 октября 2024, 03:37 • Новости дня

    Экс-лидер «Тараканов» не смог обжаловать статус иноагента

    Экс-лидер группы «Тараканов» Дмитрий Спирин не смог обжаловать решение суда о статусе иноагента

    Tекст: Денис Тельманов

    Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Дмитрия Спирина о признании незаконным его статуса иностранного агента, что позволяет подать апелляцию в установленный срок.

    Замоскворецкий суд Москвы отказал бывшему лидеру панк-группы «Тараканы» Дмитрию Спирину в удовлетворении административного иска о признании статуса иностранного агента незаконным. Как сообщает ТАСС, Спирин требовал признать решение Министерства юстиции РФ незаконным и отменить его, а также обязать устранить нарушение его прав.

    Суд постановил отказать в удовлетворении иска, однако решение еще не вступило в силу. Спирин имеет возможность обжаловать его в апелляционном порядке в установленный срок.

    Статус иностранного агента накладывает определенные ограничения на деятельность лица, и его оспаривание может занять длительное время в судебных инстанциях. Это решение суда является значимым этапом в борьбе Спирина за свои права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин и экс-телеведущая Фарида Курбангалеева попали в список иностранных агентов.

    Также включенный в список иноагентов депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский объявил, что сложит полномочия в Заксобрании Петербурга, но продолжит оспаривать решение Минюста в суде.

    При этом ранее блогеру Юрию Дудю*, признанному иноагентом, было отказано в рассмотрении жалобы на ненадлежащее уведомление о присвоении статуса иностранного агента Верховным судом России.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    28 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    СМИ: Перебежчики из КНДР в Южную Корею собрались на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, намерена отправиться на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, пишет South China Morning Post.

    По данным South China Morning Post, они намерены осуществлять психологическую войну против своих бывших сослуживцев из КНДР, которые якобы могут быть развернуты в России, передает РИА «Новости». Группа состоит преимущественно из бывших солдат с семи-десятилетним военным опытом. Эти люди рассчитывают использовать свои знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат.

    «Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны – посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков», – заявил один из перебежчиков, слова которого приводит издание.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    28 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

    Два украинских FPV-дрона атаковали российскую БМП-3, на которой находились десантники, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Первоначально бойцы пытались сбить беспилотники, открыв по ним огонь из стрелкового оружия, однако успеха это не принесло.

    Тогда один из десантников решил применить нестандартный подход – он метнул в дрон автомат и сбил его. После этого удалось ликвидировать и второй беспилотник.

    Ранее появилось видео, как боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей. Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон с использованием охотничьего ружья, а другой боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Умерла мать Гайдара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать российского экономиста и политика Егора Гайдара Ариадна Бажова-Гайдар скончалась на сотом году жизни в Москве.

    Ариадна Павловна Бажова-Гайдар умерла 28 октября в возрасте 99 лет, передает ТАСС. Сообщение о ее кончине появилось в Telegram-канале фонда Гайдара, где с глубоким сожалением отметили ее уход из жизни.

    Бажова-Гайдар была дочерью известного писателя Павла Бажова, который прославился своими уральскими сказами. Ее супруг, Тимур Гайдар, сын известного писателя Аркадия Гайдара, также был писателем и журналистом. Их сын, Егор Гайдар, стал известным экономистом и политиком. Он около полугода в 1992 году исполнял обязанности главы правительства, был одним из авторов «Беловежских соглашений», идеологом приватизации и либерализации цен.

    Доктор исторических наук Бажова-Гайдар посвятила жизнь научной деятельности. Она работала в академических исторических журналах, писала статьи, посвященные российским дипломатам и ученым.

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    28 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Британия ввела новые санкции против российских организаций

    Британия ввела санкции против АСП, АНО «Диалог» и группы компаний «Структура»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия добавила в санкционный список Агентство социального проектирования (АСП), АНО «Диалог» и группу компаний «Структура», а также их руководителей, следует из данных с сайта правительства Соединенного Королевства.

    Ограничения также коснулись нескольких ключевых лиц: директора АСП и «Структуры» Ильи Гамбашидзе, программного директора АСП Андрея Перлы и генерального директора «Структуры» Николая Тупикина, передает ТАСС. Санкции предполагают запрет на въезд в Британию и заморозку их активов в случае обнаружения.

    Ранее британская сторона объявила о введении санкций в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России. Также сообщалось, что «Большая семерка» (G7) намерена увеличить санкционное давление на российскую нефть и усилить контроль за потолком цен, чтобы ограничить доходы России от продажи энергоносителей. Кроме того, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон намерен усилить санкции против России и третьих стран за поставку материалов для вооруженных сил на следующей неделе.

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    28 октября 2024, 23:49 • Новости дня
    Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Мешков

    Четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков скончался

    Tекст: Денис Тельманов

    Валерий Мешков, известный фигурист и четырехкратный чемпион СССР, скончался на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

    Как передает ТАСС, Валерий Мешков, четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию, скончался на 80-м году жизни. Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила эту информацию, однако причины смерти не уточнила.

    Мешков завоевывал чемпионские титулы СССР в 1961, 1962, 1964 и 1966 годах. Он также дважды становился победителем первенства СССР среди юниоров. На международной арене Мешков представлял страну на пяти чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы.

    Особо впечатляющим было его участие на IX Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, где он стал первым фигуристом из СССР, отправленным на Олимпиаду. Однако он не смог выступить из-за полученной травмы во время тренировки, что привело к решению тренера Татьяны Толмачевой о его неучастии.

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    28 октября 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»

    Политолог Федорова: Россия достигла новых высот в развитии машиностроения

    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас в России важно создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Это не только укрепит суверенитет государства, но и положительно отразится на улучшении жизни граждан, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник Владимир Путин провел совещание, где были озвучены новые экономические успехи России.

    «Россия преодолевает все текущие вызовы, двигаясь при этом к реализации масштабных целей развития. Страна уверенно движется к новой экономической реальности, адаптируя свои экономические и торговые связи. Буквально на прошлой неделе завершился саммит БРИКС, который еще раз показал рост финансовой значимости стран Глобального Юга», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Мы активно развиваем сотрудничество с участницами организации. И это в совокупности с развитием внутреннего производства и спроса дает плоды. Россия по темпам экономического роста значительно опережает участников Евросоюза. Наш ВВП за январь – август увеличился на 4,2%. Это хороший показатель», – сказала она.

    Причем подобные темпы, по словам политолога, поддерживаются за счет всестороннего развития экономики. «Мы достигаем новых высот в машиностроении, в оборонной сфере. Объем промышленного производства за восемь месяцев вырос на 4,5%. Президент старается уделять пристальное внимание тому, чтобы развитие пропорционально распределялось по всем отраслям промышленности», – отмечает собеседница.

    «Эти действия продиктованы целью выстраивания полноценной «экономики предложения». Наша задача – создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Развитие отечественных брендов укрепит суверенитет государства. А от этого выигрывает и рядовой потребитель», – акцентирует эксперт.

    «Улучшение жизни граждан в конечном итоге является главным принципом любых экономических изменений в России. Владимир Путин это хорошо понимает. Такой подход уже сказывается на жизни граждан страны: уровень безработицы стремительно сокращается, а национальные проекты становятся локомотивами сферы социальной поддержки», – заключила Федорова.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале текущего года, экономика России продолжает расти. Он уточнил, что лишь за январь – август внутренний валовой продукт прибавил 4,2%.

    «Хороший, опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%», – говорит Путин. При этом обрабатывающий сектор увеличился на 8,1%, а машиностроение – почти на 20%. «Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно», – добавил глава государства.

    Данные подтверждает и ситуация на рынке труда: безработица находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 2,4%. При этом доля нетрудоустроенной молодежи в возрасте до 25 лет также сократилась. Данный показатель равняется менее девяти процентов.

    Президент указал и необходимый вектор развития финансового сектора. «Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях экономики», – заявил Путин.

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    28 октября 2024, 14:08 • Новости дня
    Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами, причиной которых стали санкции и кадровый дефицит, заявил президент Владимир Путин.

    Президент потребовал работать над тем, чтобы закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции, которые уже наблюдаются в отдельных секторах экономики, передает ТАСС.

    «Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – подчеркнул Путин.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с экономическими ведомствами страны. Ранее страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.

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    28 октября 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин потребовал укрепить положительные тенденции в экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул важность укрепления и сохранения положительных трендов в российской экономике.

    Глава государства заявил о важности не только постоянного анализа экономической ситуации в стране, но и своевременной настройки мер экономической политики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эффективное управление экономикой требует оперативного реагирования на изменения и корректировки в подходах к политике.

    «Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита. Он также подчеркнул, что возвращение к бюджетному правилу и сокращение ненефтегазового дефицита должно помочь в сдерживании инфляции.

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    28 октября 2024, 20:15 • Новости дня
    В Коми второй день не могут поймать сбежавшего страуса

    Эму сбежал со страусиной фермы в Коми и скрылся в лесу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австралийский эму, сбежавший с фермы в Коми, второй день избегает поимки в лесу, находясь всего в километре от своего места проживания.

    В Сыктывдинском районе республики Коми сотрудники фермы второй день пытаются поймать сбежавшего эму, передает РИА Новости. По словам владельца фермы Михаила Напалкова, птица находится в лесу всего в километре от фермы, но поймать ее пока не удается.

    Напалков рассказал, что эму удалось обнаружить, однако, несмотря на старания загнать его в сеть, птица умело уклоняется и убегает в другую сторону. «Мы его нашли... в лесу примерно в километре от фермы, просто физически не можем поймать. Пытались загнать в сеть, но он неглупый – убегает в другую сторону», – заявил он.

    По словам Напалкова, поимка эму, который достигает двух метров в высоту, является травмоопасной. Беглец успел увернуться от сачка и даже пнуть ногой одного из работников.

    Сейчас на ферме рассматривают возможность привлечения специалистов с мощными ветеринарными ружьями, которые могут стрелять шприцами с транквилизаторами. Обычные ветеринарные ружья не справляются, так как шприцы застревают в оперении эму.

    В 2021 году в Ульяновске сбежавший из парка развлечений волк напал на мужчину во время прогулки по парку. В 2022 году в Калининграде из зоопарка сбежал павлин, который затем забрался на балкон пятиэтажного дома. Тигр, сбежавший из зоопарка на Украине, создал угрозу для безопасности жителей села Улич в Словакии у границы со Словакией.

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    28 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за час

    Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за час над тремя российскими регионами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ПВО в понедельник вечером за один час уничтожила 15 украинских дронов, сообщило Минобороны.

    БПЛА ВСУ были уничтожены в период с 18.30 до 19.30 по московскому времени в Курской, Брянской и Орловской областях, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Восемь дронов были сбиты в Курской области, шесть – в Брянской и еще один – в Орловской, уточнили в Минобороны.

    Ранее силы ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями за полтора часа. Также сообщалось, что в Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника.

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    28 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    ФАС предложила внедрить «целевую амортизацию» для ЖКХ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления по «целевой амортизации» для коммунальных организаций, чтобы инвестиции концентрировались на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ.

    Проект постановления, разработанный ФАС, предполагает, что расходы на амортизацию будут учитываться в необходимой валовой выручке (НВВ) организаций коммунальной отрасли только при условии их целевого использования на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для увеличения инвестиций и снижения физического износа инфраструктуры, связанной с тепло- и водоснабжением, а также водоотведением. В настоящее время амортизационные средства могут расходоваться на цели, которые не способствуют восстановлению и обновлению объектов.

    Оптимизация использования амортизационных средств, по мнению ФАС, будет поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии, обеспечивая надежность и качество предоставляемых коммунальных услуг. Кроме того, целевая амортизация позволит компаниям эффективнее планировать долгосрочные инвестиции.

    В начале года замглавы Минстроя Алексей Ересько сообщал, что общее количество аварий на объектах ЖКХ в России в текущем году находится на том же уровне, что и в 2023-м.

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    29 октября 2024, 00:05 • Новости дня
    На стройке на северо-западе Москвы загорелись 12 бытовок

    МЧС сообщило о пожаре на стройке в Москве, охватившем 12 двухэтажных бытовок

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошло возгорание 12 строительных бытовок, расположенных в два этажа и занимавших полквартала.

    Пожар на стройке в Москве на северо-западе города охватил 12 бытовок, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе, где бытовки расположены в два этажа и занимают полквартала. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

    По информации от оперативных служб, огонь быстро распространяется, что вызывает опасения за окружающие объекты и здания. На месте работают пожарные бригады, принимая меры для тушения и предотвращения возможного расширения зоны возгорания.

    Сообщается, что пожарные видят в очаге возгорания до 30 газовых баллонов. Кроме того, с загоревшейся территории были вынесены 10 газовых и 3 кислородных баллона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Садовой-Спасской улице ограничили движение из-за пожара на крыше высотки.

    Во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы вспыхнул пожар в квартире на втором этаже 24-этажного дома, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

    В московском ресторане Savva на первом этаже гостиницы «Метрополь» произошло задымление, однако спасатели не выявили признаков возгорания, а задымление было из-за горящего деревянного обрешетника на втором этаже.


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    28 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Россия рассмотрит предложения о контактах с Грузией при их поступлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова к обсуждению предложений о контактах с Тбилиси, если они будут предоставлены, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.

    «Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно же, мы их рассмотрим. Мы никогда от контактов не уходили», – отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее пресс-спикер партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Саникидзе заявил о государственном перевороте в Грузии по вине ФСБ России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не вмешивается в дела внутри Грузии.

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    28 октября 2024, 20:04 • Новости дня
    ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Курской области

    Губернатор Смирнов: ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области система ПВО сбила четыре украинских беспилотника, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    ПВО уничтожила четыре украинских дрона самолетного типа в районе Железногорска, уточнил Смирнов в Telegram-канале.

    Ранее в этом районе также были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников, добавил губернатор. По его информации, в результате падения обломков дронов повреждено шесть автомобилей местных жителей.

    В понедельник силы ПВО России уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями за полтора часа. Кроме того, за ночь был уничтожен 21 беспилотник ВСУ, нацеленный на объекты в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях.

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    29 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    Российский суд оштрафовал Google на два ундециллиона рублей за блокировку каналов

    РБК: российские телеканалы взыскали с Google два ундециллиона рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский суд назначил Google штраф в два ундециллиона рублей за блокировку телеканалов на YouTube, сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки.

    Российский суд назначил Google штраф в два ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.

    Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.

    По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.

    В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.

    Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

    При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

    Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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