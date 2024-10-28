Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Запущена установка утилизации биогаза на свалке в Магнитогорске
В Магнитогорске в рамках рекультивации городской свалки начала работу установка по утилизации биогаза, которая позволит безопасно проводить утилизацию свалочного газа, образующегося при разложении отходов.
В результате рекультивации, проводимой в рамках нацпроекта «Экология», запланировано уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу на 16,7 тыс. тонн, что позволит снизить общий объем выбросов в городе почти на 8%, говорится в сообщении Атоммедиа. Мощность оборудования составляет 1000 куб. м/час для каждого из двух факелов: основного и резервного. В данный момент установка работает в пусконаладочном режиме.
После завершения работ территория свалки может быть использована для городских нужд, как это было сделано в Челябинске, где на рекультивированной территории появилась оранжерея. Данный пример доказывает возможность вторичного использования рекультивированных земель.
«Утилизация биогаза на завершающем этапе является одним из ключевых элементов всего процесса рекультивации, поэтому важно провести пуско-наладочные работы, во время которых осуществляется мониторинг всех показателей и корректировка интенсивности технологических процессов. Запуск установки по утилизации биогаза – важнейший шаг для уменьшения выбросов свалки в атмосферу города», – заявила генеральный директор АО «Росатом Экологический интегратор» Ирина Марченко.
Магнитогорская городская свалка – одна из крупнейших и старейших в Челябинской области, активно использовавшаяся с 1957 по 2022 год. За это время на полигоне накопилось 2,5 млн тонн бытовых отходов. Свалка расположена в 900 метрах от жилых домов, что существенно влияет на загрязнение атмосферного воздуха. Рекультивация Левобережной городской свалки в Магнитогорске реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Проект направлен на улучшение экологической ситуации в регионе и снижение негативного воздействия на здоровье населения.