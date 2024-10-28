Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Volkswagen решил закрыть три завода в Германии
Volkswagen намерен закрыть три завода в Германии, будут сокращены тысячи рабочих мест
Volkswagen планирует закрытие минимум трех заводов в Германии, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест, сообщил совет директоров компании.
Глава производственного совета Даниэла Кавалло сообщила на информационном мероприятии в Вольфсбурге: «Совет директоров хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии». Это решение принято в рамках мер по экономии и может затронуть все заводы компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на совет директоров компании
Предприятиям в Оснабрюке угрожает закрытие в первую очередь, однако меры по экономии предполагают также сокращение персонала на других заводах. Кавалло отметила, что под угрозой находятся целые отделы, которые могут быть закрыты или перенесены за границу. Она подчеркнула, что ни один из немецких заводов VW не находится в безопасности, так как планы совета директоров касаются всех объектов.
На данный момент в Германии на десяти заводах Volkswagen работают примерно 120 тыс. человек. Несмотря на предстоящие изменения, компания продолжает искать пути сокращения расходов, чтобы улучшить финансовые показатели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Volkswagen впервые планирует закрыть заводы в Германии, что приведет к значительным сокращениям сотрудников. Ранее сообщалось, что ГАЗ отсудил у Volkswagen почти 17 млрд рублей за срыв производства автомобилей.