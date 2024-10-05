СМИ: Volkswagen готов закрыть заводы в Германии из-за кризиса

Tекст: Валерия Городецкая

Это связано кризисной ситуацией, в которой оказалась компания из-за растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, снижения спроса на автомобили в Европе и недостаточной привлекательности электромобилей, передает «Коммерсант».

Генеральный директор VW Оливер Блуме отметил, что компания последние 15 лет тратила ежегодно около 1,5 млрд евро сверх необходимого, что ухудшило финансовое положение концерна. Он сравнил ситуацию с «семейной кубышкой», которая оказывается пустой к концу месяца. В сентябре Volkswagen сообщил, что ожидаемая маржа прибыли составит 5,6%, что ниже изначального прогноза в 6,5–7%, а выручка за год снизится на 0,7% против ожидаемого роста на 5%.

Проблемы Volkswagen отражают общие сложности в европейской автомобильной индустрии. Многие крупные автопроизводители, такие как BMW и Mercedes-Benz, также ухудшили свои годовые прогнозы. Продажи электромобилей в Германии и в Евросоюзе значительно сократились, что свидетельствует о снижении интереса местных потребителей к электрокарам.

Китайские компании, усиливающие свое присутствие на мировом рынке, становятся еще одной угрозой для европейских производителей. Продажи Volkswagen в Китае снизились на 7% в первом полугодии, и конкуренция с китайскими производителями продолжает нарастать даже при увеличении тарифов на импортные китайские электромобили в Европе.

Ранее Венгрия выразила решительное несогласие с предложением Еврокомиссии о введении высоких таможенных пошлин на китайские автомобили, опасаясь негативных последствий для европейской экономики и ответных мер Китая.