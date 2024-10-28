Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Путин обратил внимание на рост корпоративного кредитования
В стране продолжается рост корпоративного кредитования, с начала года по 1 октября оно увеличилось на 10,6 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Несмотря на текущие, достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент (корпоративное кредитование) все-таки продолжает расти, причем быстрыми темпами. Так, с начала года по 1 октября задолженность по кредитам юрлиц увеличилась более чем на 14%, или в денежном, выражении – на 10,6 трлн рублей», – цитирует Путина ТАСС.
Он подчеркнул, что необходимо внимательно следить за этой динамикой, обеспечивать устойчивый и сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля.
«Структура, то есть сроки кредитов, те отрасли и сектора экономики, куда они привлекаются, должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач, достижение национальных целей развития», – заключил глава российского государства.
В 2023 году президент предлагал нарастить и продлить зонтичный механизм кредитования предприятий малого и среднего бизнеса до 2030 года.