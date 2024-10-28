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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    28 октября 2024, 14:37 • Новости дня

    Путин обратил внимание на рост корпоративного кредитования

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране продолжается рост корпоративного кредитования, с начала года по 1 октября оно увеличилось на 10,6 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Несмотря на текущие, достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент (корпоративное кредитование) все-таки продолжает расти, причем быстрыми темпами. Так, с начала года по 1 октября задолженность по кредитам юрлиц увеличилась более чем на 14%, или в денежном, выражении – на 10,6 трлн рублей», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что необходимо внимательно следить за этой динамикой, обеспечивать устойчивый и сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля.

    «Структура, то есть сроки кредитов, те отрасли и сектора экономики, куда они привлекаются, должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач, достижение национальных целей развития», – заключил глава российского государства.

    В 2023 году президент предлагал нарастить и продлить зонтичный механизм кредитования предприятий малого и среднего бизнеса до 2030 года.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием

    Путин выразил надежду, что Запад услышал его предупреждения о возможных ударах

    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    @ Максим Богодвид/brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Запад воспринял его предупреждение о том, что нанесение дальнобойных ударов вглубь России будет означать прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул, что это требует ответных мер.

    Он выразил надежду на то, что на Западе услышали предупреждения о том, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». «Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», – сказал Путин.

    Путин также заявил, что происходящее на Украине осуществляется руками натовских офицеров. «Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своём самом первом заявлении... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, видео выложено в телеграм-канале журналиста.

    Президент отметил, что могут делать только специалисты стран НАТО, потому что для этого нужна космическая разведка, которой у Украины нет, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полётные задания и »целый ряд других манипуляций совершать«.

    «Это самостоятельно украинская армия делать не может... Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос», – добавил Путин..

    Кроме того, президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на возможные удары по территории России дальнобойным западным оружием. «Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – добавил он. Видеозаписи этих заявлений опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    25 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину

    Путин сообщил о возможности поставок газа в Европу через различные маршруты

    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не намерена отказываться от поставок газа европейским потребителям, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отметив возможность использования нескольких маршрутов для транзита. При этом он отметил, что бронирование мощностей для поставок газа через Украину на следующий год должно начинаться с июля, срок уже пропущен.

    По словам главы государства, российский газ может поступать к европейским потребителям через различные пути, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что существует два маршрута через украинскую территорию. Один из них – это ГИС «Сохрановка». Этот пункт достаточно давно закрыт Украиной.

    «А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре», – сказал глава государства. Он добавил, что Киев пока не проявляет желания продлить транзитное соглашение на 2025 год.

    Президент также указал на то, что бронирование мощностей для поставок газа из России через Украину на 2025 год уже следовало начать в июле, однако этот срок был упущен. Несмотря на это, Россия сохраняет возможность поставлять газ в Европу по различным маршрутам и готова к сотрудничеству с европейскими партнерами , подытожил Путин.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

    Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС, и Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.

    Директор Венского института международных экономических исследований Марио Хольцнер заявил FT, что прекращение транзита российского газа через Украину в Европу после 2024 года может не только создать проблемы для стран Центральной Европы, но и поставить под угрозу газоснабжение самой Украины.

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    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

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    25 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    КНДР заявила, что отправка войск в Россию соответствовала бы международному праву
    КНДР заявила, что отправка войск в Россию соответствовала бы международному праву
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка военных КНДР в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву, заявил заместитель министра иностранных дел страны Ким Чон Гю.

    «Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало международному праву», – сказал замминистра, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о праве Москвы и Пхеньяна самостоятельно определять, нужно ли применять статью договора о военной помощи. Президент также подчеркнул, что Россия и Северная Корея имеют суверенное право определять формат сотрудничества, включая учения и подготовку.

    Путин напомнил, что статья о стратегическом партнерстве с КНДР еще не была имплементирована.

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    25 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты

    Путин утвердил закон, регулирующий оборот и майнинг цифровой валюты в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровой валюты, который наделяет правительство правом запрещать майнинг в регионах и передает ведение реестра майнеров ФНС.

    Документ предоставляет правительству право вводить запрет на майнинг цифровой валюты в определенных регионах и их частях. Также правительство сможет определять порядок и условия введения таких ограничений, передает ТАСС.

    Закон передает Федеральной налоговой службе (ФНС) ведение реестра майнеров, на основе которого операторы предоставляют услуги. До этого момента реестром занималось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

    Ранее Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Президент назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу.

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    28 октября 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин назвал две задачи для сдерживания инфляции

    Путин: Возвращение бюджетного правила и сокращение ненефтегазового дефицита помогут сдержать инфляцию

    Путин назвал две задачи для сдерживания инфляции
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возвращение к бюджетному правилу и сокращение ненефтегазового дефицита должно помочь в сдерживании инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    В бюджете России на ближайшие три года «запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу», сказал глава государства, передает ТАСС.

    Реализация этих задач «в свою очередь должна оказать сдерживающее влияние и на инфляцию», добавил он.

    В сентябре замглавы администрации президента Максим Орешкин отмечал, что период высокой инфляции в стране завершился.

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    28 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин: Экономика России продолжает расти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели, экономика России продолжает демонстрировать положительную динамику, отметил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%», – указал Путин.

    Президент подчеркнул, что ожидается рост ВВП на 3,9% по итогам года. Это значение должно превысить среднемировые темпы роста, которые, по оценкам МВФ, составят 3,2% в 2024 году, передает ТАСС.

    Путин добавил, что российская экономика проявляет устойчивость и способность к восстановлению, несмотря на внешние и внутренние вызовы, с которыми ей приходится сталкиваться.

    Он также отметил, что уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне – 2,4%.

    Ранее Путин заявлял, что рынок труда в России находится в уникальном положении, так как безработица составляет около 2%. Глава государства также заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита.

    Напомним также, что Банк России ранее объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

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    25 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Путин подписал закон о повышении МРОТ

    Tекст: Валерия Городецкая

    С первого января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России повысится на 16,6%, президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.

    Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 22 440 рублей с 2025 года, передает ТАСС. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, таким образом, повышение составит 16,6%. Это изменение коснется около 4,2 млн работников.

    Повышение МРОТ является частью национальных целей развития России до 2030 года. В так называемом майском указе Путин отметил необходимость роста минимальной зарплаты опережающими темпами. Согласно планам, к 2030 году МРОТ должен достичь не менее 35 тыс. рублей в месяц.

    В конце сентября правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 22,4 тыс. рублей с начала 2025 года. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила этот законопроект.

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    25 октября 2024, 17:51 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом сотрудничество с партнерами на южном направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    На оперативном совещании с Советом безопасности в пятницу президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества с партнерами на южном направлении.

    «Мы поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнерами на южном направлении. Вопросов много. Объем сотрудничества у нас большой», – сказал российский лидер, открывая совещание, передает ТАСС.

    Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совбеза развитие уголовно-исправительной системы России.

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    25 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин подписал указ о создании центра генетических ресурсов микроорганизмов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России создадут Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    «В целях обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: 1. Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов», – цитирует указ РИА «Новости».

    В 2023 году президент отмечал, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.

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    27 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в церемонии спуска на воду нового ледокола

    Tекст: Валерия Городецкая

    На этой неделе президент России Владимир Путин примет участие в церемонии спуска нового ледокола на воду, а также проведет ряд встреч с членами правительства и Совета безопасности.

    Кроме того, в графике президента, опубликованном автором передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным, запланировано обращение к съезду профсоюзов, передает РИА «Новости».

    Путин также проведет встречи с членами правительства и Совета безопасности.

    В пятницу Путин провел совещание с Советом безопасности, на котором подчеркнул важность сотрудничества с партнерами на южном направлении.

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    25 октября 2024, 17:43 • Новости дня
    Путин на встрече с главой ФТС поздравил сотрудников таможни с праздником
    Путин на встрече с главой ФТС поздравил сотрудников таможни с праздником
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Валерием Пикалевым поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником.

    «Поздравляю вас и всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником», – сказал Путин, передает РИА «Новости».



    В ходе встречи Пикалев доложил президенту, что ФТС России по итогам 9 месяцев в бюджет перечислено  более пяти трлн рублей, что превышает показатель прошлого года на 11,5 %.  Наблюдается серьезный рост по таким доходам как утильсбор, таможенные сборы, штрафы – по этим позициям бюджет уже получил 516 млрд рублей. В результате применения системы управления рисками дополнительно взыскано таможенных платежей свыше 20 млрд, по результатам таможенного контроля после выпуска товаров – свыше 36 млрд.

    Глава ФТС также отметил повышение эффективности работы таможенных правоохранительных подразделений, которые изъяли из незаконного оборота 16,5 тонны наркотических средств и сильнодействующих веществ.

    День таможенника был установлен 4 августа 1995 года указом первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Праздник отмечается ежегодно 25 октября. В этот день в 1653 году царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало единой таможенной системе в государстве.

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    27 октября 2024, 14:33 • Новости дня
    Лавров назвал слова Трампа о якобы угрозах ударить по Москве частью предвыборной кампании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров связал заявления Дональда Трампа о якобы угрозах нанести удар по Москве с предвыборной кампанией в США, подчеркнув нежелание комментировать ситуацию.

    Лавров выразил мнение, что заявления Трампа о якобы угрозах ударить по Москве сделаны в рамках его предвыборной кампании, передает РИА «Новости». Об этом дипломат сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

    Лавров отметил, что не хочет вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но подчеркнул, что подобные заявления, вероятно, связаны с попытками кандидатов найти тезисы, которые могут повлиять на избирателей. «Я вам еще раз говорю, что не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется», – добавил министр.

    По мнению главы российского МИД, соперники в президентской гонке в США сосредоточены на поиске заявлений, способных привлечь внимание и симпатии избирателей.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Трамп никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув его спокойное и дипломатичное поведение на переговорах с Путиным. Российский лидер сообщил, что не помнит разговора с Трампом, в котором тот якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

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    27 октября 2024, 09:50 • Новости дня
    Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что он является неотъемлемой составляющей транспортной системы страны, а также играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей. И потому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Путинотметил, что в рамках нацпроектов и программ продолжается масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, отвечающие передовым стандартам безопасности и экологичности, повышается уровень и доступность предоставляемых услуг. Кроме того, он подчеркнул, что создаются условия для притока в автотранспортный комплекс молодых квалифицированных кадров.

    «Уверен, что компетентность, ответственное отношение к делу, опора на трудовые традиции и опыт предшественников, ветеранов отрасли позволят вам и впредь достойно решать поставленные задачи. Желаю успехов и всего наилучшего», - добавляется в поздравлении.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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