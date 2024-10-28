Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
МИД Кувейта отметил важность саммита БРИКС в Казани
Глава МИД Кувейта: Саммит БРИКС в Казани укрепил международное сотрудничество
Кувейт поздравляет Россию с успешным проведением саммита БРИКС в Казани, где участники приняли Казанскую декларацию, затрагивающую развитие объединения и урегулирование кризисов на Украине и Ближнем Востоке, сообщил глава МИД Кувейта Абдалла аль-Яхья на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Глава МИД Кувейта выразил благодарность за успешное проведение саммита БРИКС в Казани.
Кроме того, аль-Яхья передал Лаврову приветствия президенту России Владимиру Путину от эмира Кувейта и наследного принца. Он также выразил надежду, что Лавров сможет в скором времени посетить эмират, особенно в свете предстоящего председательства Кувейта в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, об этом сообщает ТАСС.
Министры обсудили укрепление стратегического партнерства, начатого еще в 1963 году. Встреча продолжает линию на развитие двусторонних отношений, заложенную в июле в Нью-Йорке на полях дебатов Совета Безопасности ООН.
Ранее Путин заявил об успешном завершении 16-го саммита БРИКС, отметив его значимость в мировом политическом календаре. В ходе саммита Путин передал благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну за вклад в деятельность БРИКС и подчеркнул важность участия ОАЭ в международных инициативах объединения.