Центральная избирательная комиссия Грузии огласила предварительные результаты парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Несмотря на это, она не смогла завоевать конституционное большинство, к которому стремилась, сообщает немецкая Deutsche Welle*, называя победу «Грузинской мечты» неубедительной.

Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили объявил победу после экзит-полов, которые обещали партии 56,1% голосов. Однако объявленные ЦИК результаты оказались ниже ожиданий. Это вызвало недовольство, поскольку в прошлые годы партия занимала больше мест в парламенте.

Оппозиция, в свою очередь, не признала результаты и объявила о планах на протесты. Лидер «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила, что «Грузинская мечта» провела конституционный переворот, а ЦИК выполнил приказ партии власти. Оппозиционные силы решили не участвовать в новом парламенте.

Явка на выборах составила 58,94%, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Выборы сопровождались протестами и обвинениями в фальсификациях. В некоторых районах были зафиксированы попытки вброса бюллетеней. ЦИК Грузии аннулировал результаты на одном из участков.

По данным ЦИК, правящая партия получила поддержку в регионах, в то время как в столице жители голосовали за оппозицию. В параллельных экзит-полах американских социологических служб оппозиция получила большинство голосов. Тем не менее, окончательные результаты показали преимущество «Грузинской мечты».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии «Грузинская мечта», которая на парламентских выборах 26 октября набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года. ЦИК Грузии сообщил, что после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Оппозиционная «Коалиция за перемены», отказавшаяся признавать результаты парламентских выборов в Грузии, собирается начать акции протеста с 27 октября, заявила один из лидеров партии Элене Хоштария.