Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Депутат Парфенов отказался комментировать видео с эскортницей
Депутат КПРФ Денис Парфенов не стал комментировать видео, где он предположительно развлекается с девушкой легкого поведения в кабинете Госдумы.
Депутат от КПРФ Денис Парфенов отказался комментировать скандальное видео, появившееся в Сети в сентябре. На кадрах ролика человек, очень похожий на Парфенова, развлекается с девушкой легкого поведения в кабинете Госдумы, передает канал «360».
Парфенов заявил, что в его партии не принято комментировать «домыслы и измышления». Такое заявление он сделал после пленума ЦК КПРФ, отказавшись также отвечать на вопросы журналистов о своей готовности сдать мандат.
В Сети появилось видео, на котором были запечатлены ласки между девушкой и мужчиной, внешне похожим на депутата КПРФ Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы.
Также предполагается, что девушка могла работать проституткой. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил недовольство журналистами, обсуждающими этот скандал.