Депутат Парфенов отказался комментировать видео с эскортницей

Tекст: Вера Басилая

Депутат от КПРФ Денис Парфенов отказался комментировать скандальное видео, появившееся в Сети в сентябре. На кадрах ролика человек, очень похожий на Парфенова, развлекается с девушкой легкого поведения в кабинете Госдумы, передает канал «360».

Парфенов заявил, что в его партии не принято комментировать «домыслы и измышления». Такое заявление он сделал после пленума ЦК КПРФ, отказавшись также отвечать на вопросы журналистов о своей готовности сдать мандат.

В Сети появилось видео, на котором были запечатлены ласки между девушкой и мужчиной, внешне похожим на депутата КПРФ Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы.

Также предполагается, что девушка могла работать проституткой. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил недовольство журналистами, обсуждающими этот скандал.