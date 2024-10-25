У посольства США в Москве прошел флешмоб в американских тюремных робах

Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене

NTV: Россиянина в Мюнхене обвинили в убийстве двух солдат ВСУ после спора в баре

Tекст: Вера Басилая

По версии следствия, 57-летний россиянин в городе Мурнау, Верхняя Бавария, проводил время в баре с двумя мужчинами, которых ранее прооперировали в местной больнице после боевых ранений.

В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ситуации на Украине. Тела мужчин с ножевыми ранениями нашли на территории ТЦ, передает телеканал «360» со ссылкой на NTV.

Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в убийстве гражданину России.

Ранее суд в Германии приговорил мужчину с гражданством России и Германии к шести годам и девяти месяцам заключения за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкций.

До этого немецкие правоохранительные органы задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

В Баварии были задержаны двое россиян по подозрению в «работе на российские спецслужбы» и якобы подготовке диверсий на территории Германии.