  • Новость часаРоссия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
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    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию
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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    11 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    8 комментариев
    25 октября 2024, 23:26 • Новости дня

    У посольства США в Москве прошел флешмоб в американских тюремных робах

    Флешмоб по случаю годовщины освобождения Бутиной прошел у посольства США в Москве

    У посольства США в Москве прошел флешмоб в американских тюремных робах
    @ организаторы акции

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве напротив посольства США состоялся флешмоб по случаю пятилетней годовщины со дня освобождения из американской тюрьмы Марии Бутиной, которая сейчас является депутатом Госдумы, сообщается в пресс-релизе.

    Флешмоб «поддержали граждане государств дальнего зарубежья: из США, Великобритании и Италии», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В рамках акции «люди, одетые в американские оранжевые тюремные робы, в течение часа курсировали вдоль стен посольства США в Москве». Как отмечается в пресс-релизе, «флешмоб привлек внимание не только российских и зарубежных СМИ, но и простых прохожих».

    Напомним, Мария Бутина – российский политик и публицист, была арестована в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом. В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.

    24 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене

    NTV: Россиянина в Мюнхене обвинили в убийстве двух солдат ВСУ после спора в баре

    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила обвинение гражданину России в убийстве двух украинских солдат, участвовавших в боевых действиях и находившихся на лечении в Германии, сообщил телеканал NTV.

    По версии следствия, 57-летний россиянин в городе Мурнау, Верхняя Бавария, проводил время в баре с двумя мужчинами, которых ранее прооперировали в местной больнице после боевых ранений.

    В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ситуации на Украине. Тела мужчин с ножевыми ранениями нашли на территории ТЦ, передает телеканал «360» со ссылкой на NTV.

    Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в убийстве гражданину России.

    Ранее суд в Германии приговорил мужчину с гражданством России и Германии к шести годам и девяти месяцам заключения за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкций.

    До этого немецкие правоохранительные органы задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

    В Баварии были задержаны двое россиян по подозрению в «работе на российские спецслужбы» и якобы подготовке диверсий на территории Германии.

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    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    25 октября 2024, 22:45 • Видео
    Британию вовремя унизили

    Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    25 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая

    Bloomberg: США намерены ввести в строй оружие против спутников России и Китая

    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В следующем году американские власти намереваются ввести в строй вооружения, предназначенные для подавления российских и китайских спутников, сообщает Bloomberg.

    Новая система якобы носит наименование Meadowlands, она должна нейтрализовать спутники на начальных стадиях конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что технические трудности задержали введение системы на два года. Изначально оружие должно было встать на вооружение к октябрю 2022 года. Теперь же считается, что в первом квартале 2025 года будут в боеготовности 32 единицы такого оружия.

    Впервые о системе Meadowlands сообщили в 2020 году. Ее новая версия оснащена современным ПО и обладает расширенными возможностями.

    В мае New York Times сообщала, что Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак. Между тем Россия неоднократно заявляла, что не размещает в космосе ядерное оружие.

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    25 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    @ Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента России Владимира Путина, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы избежать выборов и сохранить свою власть.

    Боуз выделил слова Путина о значительных потерях среди украинских военных. Журналист утверждает, что это связано с политическими мотивами со стороны Киева.

    Боуз отметил, что правительство Зеленского продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы удержать власть. «По сути, ими жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих на Курском направлении за последние 30 дней, о чем сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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    25 октября 2024, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года

    The Wall Street Journal сообщила о регулярных разговорах Маска с Путиным с 2022 года

    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года
    @ Patrick Pleul/DPA/ТАСС

    Миллиардер Илон Маск с конца 2022 года находится в регулярном контакте с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая широкий спектр тем, включая бизнес и геополитику, что вызывает озабоченность в сфере безопасности, пишет американская The Wall Street Journal.

    Илон Маск, известный предприниматель и основатель ряда технологических компаний, регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, России и Европы. Темы их разговоров охватывают широкий спектр, включая бизнес и геополитику.

    По данным WSJ, одним из интересных моментов их общения стала просьба Путина к Маску не активировать систему Starlink над Тайванем в качестве одолжения для председателя Китая Си Цзиньпина. Эта информация вызывает обеспокоенность в отношении безопасности и потенциального влияния этих контактов на международные отношения.

    Несмотря на эти утверждения, несколько представителей Белого дома заявили, что не были в курсе контактов Маска с Путиным. Кремль, в свою очередь, сообщил, что единственный случай общения между Маском и Путиным касался обсуждения космических технологий по телефону, и отверг наличие других контактов. На данный момент Илон Маск не предоставил комментарии по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скачок стоимости акций Tesla на 22% увеличил состояние Илона Маска до 270,3 млрд долларов, что укрепило его позиции как самого богатого человека в США. Без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом, заявил американский предприниматель Илон Маск.

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    24 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС

    МВФ подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС

    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    По прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет БРИКС будет доминировать в мировом экономическом росте, опережая G7 по вкладу в глобальную экономику.

    Как сообщает Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что баланс сил мировой экономики смещается от стран G7 к БРИКС. Это связано с тем, что основная доля роста мировой экономики в ближайшие пять лет будет приходиться на страны БРИКС.

    Наибольший вклад в глобальный экономический рост, по прогнозам, внесут такие страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия.

    В то же время экономический вклад членов G7, включая США, Германию и Японию, будет пересмотрен в сторону уменьшения. Ожидается, что Китай останется крупнейшим вкладчиком, а Индия значительно увеличит свое влияние.

    Также подчеркивается, что рост экономик стран, таких как Египет и Вьетнам, будет на уровне развитых государств, как Германия и Япония, что подчеркивает возросшую значимость развивающихся экономик.

    Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, стал первой встречей, в которой участвуют новые члены группы: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается участие представителей более 30 стран, что подтверждает растущую роль объединения на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, обозначающую цели на долгосрочную перспективу, уделив лишь один пункт мирному урегулированию украинского конфликта, что демонстрирует сосредоточенность БРИКС на экономическом развитии всех стран объединения.

    Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой подчеркивается негативное влияние односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    23 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Узбекистан собрался передать в Москву тела погибших россиян после экспертизы

    Tекст: Антон Антонов

    Тела россиян, которые погибли в ташкентском отеле, отправят в Россию после завершения судебной экспертизы, сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

    Шамсутдинов сообщил, что «тела журналистки и ее спутника» передадут, когда экспертиза завершит «все свои процедуры», передает ТАСС.

    Напомним, в соцсетях сообщалось, что россияне, предположительно, погибли от отравления газом, попавшим в вентиляцию после очистки бассейна. Как сообщается, погибли Инесса Паперная, известная по работе в журнале «Профиль» и сотрудничеству с «Лентой.ру», и ее друг Максим Радченко.

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    24 октября 2024, 22:51 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие

    США подтвердили неизменность политики по поставкам дальнобойного оружия Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты продолжают придерживаться курса на отказ от поставок Украине дальнобойного оружия, включая ракеты ATACMS, и не изменили свою позицию по ударам в глубину России.

    Как сообщает ТАСС, Соединенные Штаты остаются на позициях отказа от поставок Киеву дальнобойного оружия, таких как тактические баллистические ракеты ATACMS. Эта информация была озвучена на брифинге заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабриной Сингх.

    «Наша политика в отношении дальних ударов по России и возможности для Киева использовать что-то вроде ATACMS не изменилась», – отметила Сингх.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без западной помощи Украина не в состоянии организовывать удары вглубь территории РФ.

    Он подчеркнул, что для этого требуются разведданные со спутников и полетные задания.

    Президент также отметил, что НАТО обсуждают не возможность использования Киeвом западных дальнобойных систем, а скорее, участвуют ли сами в конфликте. Путин уточнил, что российская сторона будет принимать решения на основе оценок угроз, возникающих для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Во время своего визита в Киев Ллойд Остин не объявил о новой военной помощи и не разрешил использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, свидетельствуя о продолжающейся осторожной позиции США.

    Алексей Чеснаков подчеркнул, что если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать о том, что Украина еще не получила обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по территории России.

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    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

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    23 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Мятежный спецназ Судана создал комиссию по расследованию крушения Ил-76

    Суданские Силы быстрого реагирования сформировали комиссию по расследованию крушения самолета Ил-76

    Tекст: Антон Антонов

    Создана комиссия для выяснения принадлежности разбившегося Ил-76, сообщил Аль-Баша Табик – советник командующего суданскими Силами быстрого реагирования, которые, предположительно, и сбили самолет.

    «Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту», – приводит слова Табика РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Судане разбился грузовой самолет Ил-76, на борту которого, предположительно, находились российские граждане, включая летчика Антона Селиванца. Военные эксперты отмечали, что Силы быстрого реагирования Судана могли сбить Ил-76 по ошибке. МИД Киргизии сообщил, что сбитый Ил-76 был исключен из реестра гражданских воздушных судов Киргизии в январе 2024 года.


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    23 октября 2024, 23:59 • Новости дня
    НАСА сообщило о готовности к возвращению экипажа Crew-8 на Землю

    SpaceX и НАСА готовятся к возвращению экипажа Crew-8 с МКС на Землю

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания SpaceX совместно с НАСА готовится вернуть экипаж миссии Crew-8 с МКС на Землю, включая россиянина Александра Гребенкина, на космическом кораболей Crew Dragon.

    Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что SpaceX совместно с НАСА готовится к возвращению экипажа миссии Crew-8 с Международной космической станции.

    Спускаемый аппарат Crew Dragon должен отделиться от МКС и доставить на Землю четырех астронавтов, среди которых россиянин Александр Гребенкин. Ожидается, что корабль войдет в атмосферу Земли и совершит посадку в Атлантическом океане или Мексиканском заливе.

    Миссия Crew-8 проводится в рамках программы NASA, которая предусматривает участие американских аэрокосмических компаний, таких как SpaceX и Boeing.

    Программа была создана для ротации экипажей на борту МКС, предоставляя транспортировку астронавтов на орбиту и их возвращение на Землю на частных космических аппаратах.

    SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, использует свои стартовые площадки на восточном побережье США для запусков в космос. Для миссий с МКС SpaceX чаще всего использует ракету Falcon 9, стартующую с площадки LC-39A на космодроме имени Кеннеди во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.

    Изначально космический корабль Crew Dragon с Гребенкиным на борту должен был приводниться к в районе Флориды 14 октября.

    При этом пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем предыдущей миссии Crew-7, в состав которой также входил российский космонавт – Константин Борисов –, успешно вернулся на Землю после полугода пребывания на Международной космической станции.

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    23 октября 2024, 23:45 • Новости дня
    Белый дом опроверг поддержку Байденом тюремного заключения Трампа

    Белый дом заявил, что призыв Байдена «закрыть Трампа» носит политический смысл

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден имел в виду политическое заключение, а не буквальное тюремное наказание для Трампа.

    Как передает ТАСС, Белый дом отреагировал на слухи о том, что президент США Джо Байден якобы высказался за заключение Дональда Трампа в тюрьму. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что Байден говорил о политическом заключении, а не о фактическом лишении свободы.

    Во время своего выступления в Нью-Гэмпшире во вторник Байден заявил о необходимости «посадить под замок» экс-президента Трампа. Это заявление вызвало волну вопросов к администрации о трактовке его слов.

    Жан-Пьер отметила, что Байден старался подчеркнуть политический контекст, а не юридические аспекты.

    «Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле», – добавила она, отвечая на вопросы журналистов.

    Ожидается, что 5 ноября в США состоятся очередные всеобщие выборы, где кандидатом от республиканцев будет выступать Трамп, а от демократов – вице-президент Камала Харрис.

    В это время против Трампа в стране продолжаются судебные разбирательства. В частности, его обвиняют в попытке незаконно сохранить власть в 2020 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий президент США Джо Байден заявил, что необходимо «закрыть» Дональда Трампа.

    При этом американский спецпрокурор Джек Смит повторно передал в суд Вашингтона обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, обвиняя его в тех же преступлениях, что и в первоначальном обвинении.

    В то же время бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американцы, транслирующие «русскую пропаганду» в поддержку Трампа, должны подвергаться уголовному преследованию.


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    23 октября 2024, 22:30 • Новости дня
    Госдеп США одобрил модернизацию польских F-16 на 7,3 млрд долларов

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше услуг по модернизации истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США согласовал продажу Польше пакета услуг по модернизации истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, включая усовершенствованные дисплеи и вооружение.

    Госдепартамент США одобрил сделку по модернизации польских истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

    Пентагон сообщил, что проект предусматривает поставку 58 усовершенствованных программируемых дисплеев, а также тестовые образцы ракет AGM-158 JASSM и бомб малого диаметра SDB II.

    Эти системы предназначены для тестирования и повышения надежности эксплуатации.

    Модернизация истребителей до конфигурации F-16 Viper укрепит обороноспособность Польши, улучшив ее возможности в сфере противовоздушной обороны и наблюдения. Уже эксплуатирующая F-16, Польша сможет интегрировать новые системы без существенных затруднений, отметили в оборонном ведомстве США.

    Пентагон подчеркнул, что продажа данного оборудования и поддержка Польше не изменят военного баланса в регионе. Сделка направлена на укрепление безопасности союзников США по НАТО и поддержку стабильности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Стойкий полдень» НАТО участвовали четыре польских истребителя F-16 и 90 военнослужащих, выполняя задачи по обеспечению эскорта для носителей ядерного оружия, сообщил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.

    Правительство Румынии в экстренном порядке утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

    Украина не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов до лета 2025 года из-за сложностей с обучением и языковыми барьерами, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ).

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    24 октября 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин заявил, что не припоминает угроз Трампа об ударах по Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что не помнит разговора с Дональдом Трампом, в котором экс-президент США якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

    «Но я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, и это несмотря на хорошие отношения с Владимиром Путиным. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в словах Трампа. Комментируя заявление экс-президента США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.

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