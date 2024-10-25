Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.11 комментариев
У посольства США в Москве прошел флешмоб в американских тюремных робах
Флешмоб по случаю годовщины освобождения Бутиной прошел у посольства США в Москве
В Москве напротив посольства США состоялся флешмоб по случаю пятилетней годовщины со дня освобождения из американской тюрьмы Марии Бутиной, которая сейчас является депутатом Госдумы, сообщается в пресс-релизе.
Флешмоб «поддержали граждане государств дальнего зарубежья: из США, Великобритании и Италии», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В рамках акции «люди, одетые в американские оранжевые тюремные робы, в течение часа курсировали вдоль стен посольства США в Москве». Как отмечается в пресс-релизе, «флешмоб привлек внимание не только российских и зарубежных СМИ, но и простых прохожих».
Напомним, Мария Бутина – российский политик и публицист, была арестована в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом. В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.