Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.8 комментариев
Арестован убийца женщины-таксиста в Челябинской области
Суд арестовал жителя Коркино на два месяца по подозрению в убийстве женщины-таксиста
В Челябинской области суд арестовал жителя Коркино, подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, на два месяца, удовлетворив ходатайство следствия о заключении под стражу.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону уточнила, что решение о заключении под стражу принято до 24 декабря 2024 года, сообщает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника ОВД города Коркино Челябинской области отстранят после убийства женщины-таксиста, что вызвало общественные волнения в регионе, также в Коркино задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам, против которого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.