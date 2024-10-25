Начальника ОВД Коркино пообещали отстранить

В Коркино отстранят начальника ОВД из-за убийства таксиста и волнений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Начальник ОВД города Коркино Челябинской области будет отстранен от выполнения своих обязанностей в пятницу, сообщает РИА «Новости». Такое решение принято после трагического убийства женщины-таксиста и последующих общественных волнений в городе. Глава ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев подтвердил эту информацию на встрече с жителями Коркино.

«Сегодня начальник ОВД Коркино Челябинской области будет отстранен от исполнения служебных обязанностей и назначена служебная проверка», – заявил Космачев. Он добавил, что эти меры направлены на восстановление порядка и доверия жителей города к правоохранительным органам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинской области правоохранители установили личность создателя Telegram-канала, который распространял провокационные материалы и призывы к беспорядкам в городе Коркино. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование убийства женщины-таксистки и покушения на убийство жителей города Коркино в ведение Главного следственного управления СК. В Коркино задержан подозреваемый в стрельбе по двум мужчинам, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.