Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
Выявлен создатель Telegram-канала с призывами к беспорядкам в Коркино
В Челябинской области правоохранители установили личность создателя Telegram-канала, который распространял провокационные материалы и призывы к беспорядкам в городе Коркино, сообщили в региональном ГУ МВД.
Создатель и администратор Telegram-канала установлены полицией и Управлением ФСБ по Челябинской области, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
В канале распространялась информация с провокационными заявлениями, призывами к жителям Коркинского городского округа к участию в беспорядках и совершению иных противоправных деяний.
Также в ГУ МВД пояснили, что этот Telegram-канал был заблокирован.
Администраторам канала вынесено предостережение о недопустимости правонарушений.
Напомним, в Коркино обнаружили тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями, в убийстве подозревают двух несовершеннолетних. Вследствие убийства в Коркино произошли волнения, в ходе которых полиция задержала более 50 участников беспорядков.
Также сообщалось, что в результате беспорядков пострадали двое жителей города, получившие легкие ранения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование убийства и покушения на жизнь жителей Коркино в ведение Главного следственного управления СК.