Выявлен создатель Telegram-канала с призывами к беспорядкам в Коркино

Tекст: Алексей Дегтярев

Создатель и администратор Telegram-канала установлены полицией и Управлением ФСБ по Челябинской области, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В канале распространялась информация с провокационными заявлениями, призывами к жителям Коркинского городского округа к участию в беспорядках и совершению иных противоправных деяний.

Также в ГУ МВД пояснили, что этот Telegram-канал был заблокирован.

Администраторам канала вынесено предостережение о недопустимости правонарушений.

Напомним, в Коркино обнаружили тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями, в убийстве подозревают двух несовершеннолетних. Вследствие убийства в Коркино произошли волнения, в ходе которых полиция задержала более 50 участников беспорядков.

Также сообщалось, что в результате беспорядков пострадали двое жителей города, получившие легкие ранения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование убийства и покушения на жизнь жителей Коркино в ведение Главного следственного управления СК.