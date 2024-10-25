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    Как Россия делает бессильной финансовую разведку США
    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине
    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине
    МИД пояснил слова Лаврова, когда тому наступили на ногу на саммите БРИКС
    В Испании назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом Путина
    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта
    ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    ЦБ повысил ключевую ставку до рекордного значения
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    13 комментариев
    25 октября 2024, 15:21 • Новости дня

    Рябков: Саудовская Аравия остается в БРИКС как приглашенная страна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Саудовская Аравия продолжает участвовать в мероприятиях БРИКС в статусе приглашенной страны, об этом рассказал замглавы МИД и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.

    «Мы ценим уровень и формат участия саудовской делегации в саммите в Казани», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Рябков также затронул вопрос о возможной трансформации БРИКС в полноценную международную организацию. По его словам, обсуждение этой темы остается открытым.

    «Нужно ли переводить БРИКС в режим, который означал бы его превращение в полноценную международную организацию с правовой идентичностью, с уставом, базирующуюся на соглашении, требующем в свою очередь ратификации и так далее – это дискуссионный вопрос», – сказал он.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, и отметил, что половина внешнеторгового оборота страны приходится на государства этого объединения.

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку стремлению Вьетнама присоединиться к многоплановой деятельности БРИКС.

    24 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС

    МИД предположил, что Лавров сказал «Проходи быстрее» после столкновения с человеком на саммите БРИКС

    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС
    @ Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите БРИКС в Казани, когда участник случайно наступил на ногу Лаврову, министр предположительно пошутил, сказав: «Проходи быстрее».

    На саммите БРИКС в Казани произошел курьезный случай с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. Один из участников случайно наступил на ногу главе дипломатического ведомства, не извинившись. Этот момент попал на видео, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях о вероятной реакции Лаврова.

    В интернет-пространстве появились ролики с фейковыми голосами министра, сгенерированными нейросетями. Эти видео стали причиной разногласий среди пользователей социальных сетей, так как многие усомнились в их подлинности.

    В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию, предположив, что Лавров мог лишь пошутить, сказав: «Проходи быстрее». Этот комментарий внес некоторую ясность, хотя дискуссии вокруг инцидента продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к миру, отметив, что они воспринимаются в Москве как «комикс», и напомнил о недавнем вторжении в Курскую область после заявлений Зеленского о мире.

    Лавров также заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Вдобавок он подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации, отметив стремление стран обезопасить себя и упомянув сведения о Саудовской Аравии, которая думает о снижении зависимости от доллара.


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    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ответ на вопрос о северокорейских военных на территории РФ напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    «Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой: как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в договоре есть статья под номером 4. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», – сказал президент.

    Так он прокомментировал вопрос журналиста  Кира Симмонса из NBC News. «Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают и разве это не является серьезной эскалацией войны на Украине?» – спросил тот российского президента. 

    «Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», – ответил Путин.

    Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

    По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны». «Таким образом, содержание упомянутой статьи явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», – приводит слова дипломата ТАСС.


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    24 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»

    Зеленский осудил генерального секретаря ООН за участие в саммите БРИКС в Казани

    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    @ Jonathan Raa/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подверг ООН критике в день этой организации, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский отметил, что «мир не должен забывать про цели и принципы Устава ООН». Он подчеркнул, что некоторые функционеры организации отдают предпочтение «искушениям в Казани», а не соблюдению устава, сообщает РИА «Новости».

    Гутерреш принял участие в Казани в саммите БРИКС. Это событие вызвало бурную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины ранее назвал решение Гутерреша участвовать в саммите БРИКС «неправильным» и «подрывающим репутацию» ООН. Отказ Гутерреша от участия в конференции по Украине в Швейцарии также был встречен в Киеве с возмущением.

    Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября и был признан международным событием. В рамках саммита обсуждались вопросы многосторонности и глобального развития. БРИКС, созданный в 2006 году, с 2024 года включает в себя не только Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, но и Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на другое хамское заявление Владимира Зеленского о мировых инициативах Китая и Бразилии.


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    24 октября 2024, 21:35 • Новости дня
    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине

    Генштаб ВСУ опубликовал личные данные украинских производителей дронов в буклете

    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В буклете Генштаба ВСУ были раскрыты личные данные производителей беспилотников, включая адреса и телефоны, сообщает издание «Страна».

    В буклете Центрального управления беспилотных систем Генштаба ВСУ были опубликованы личные данные производителй дронов. В частности, стали известны адреса, телефоны и фамилии, говорится в сообщении.

    По данным издания, эта информация уже как минимум два месяца находится в руках у российских военных, что создает угрозу безопасности украинских производителей дронов, так как подобные данные могут быть использованы для нанесения ударов по производственным объектам или давления на руководителей компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), а ранее в июле они публиковали личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    25 октября 2024, 02:09 • Новости дня
    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков

    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков из-за убийства таксистки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.

    В городе Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства женщины-таксиста, передает ТАСС. В ходе волнений двое человек получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь. На улицах города и на въездах дежурят порядка 10 автомобилей полиции.

    Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер прибыл в Коркино для координации действий правоохранительных органов. Подозреваемый в убийстве, 17-летний житель города, задержан. По данным следствия, между ним и 40-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого она получила не менее четырех колото-резаных ранений в грудную клетку.

    Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ (убийство). Прокуратура контролирует ход расследования, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого. Полиция проверяет на причастность к убийству еще одного человека. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Коркино Челябинской области полиция задержала порядка 50 человек из числа местных жителей после начала протестов. Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе и беспорядки, глава региона Алексей Текслер был проинформирован о случившемся.

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    24 октября 2024, 20:43 • Новости дня
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска потеряли позиции по всей линии фронта, включая Курскую область, и находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре, пишет Conversation.

    В статье подчеркивается, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре. «Украинцы отброшены назад по всем фронтам – в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ситуация в Селидово угрожает повторением аналогичной ситуации, как в Угледаре, который уже сдан. Автор статьи предупреждает, что зимой возможна крупная битва за удержание стратегически важного города Красноармейска, который Киев называет Покровском.

    Статья также отмечает, что существует реальная возможность поражения Украины в этом регионе. Автор подчеркивает, что отправной точкой может стать признание потери Крыма, Донецка и Луганска. Все больше украинцев начинают открыто обсуждать возможность потери этих регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли к Кругляковке на берегу Оскола, что привело к утрате украинской армией значительных логистических возможностей в районе Купянска, и теперь противник опасается возможного штурма населенного пункта российскими силами.

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    24 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино задержаны более 50 человек, включая участников протестов и цыган, пытавшихся покинуть город.

    В Коркино Челябинской области полиция задержала более 50 человек после начала массовых протестов, сообщает «Газета.RU». В числе задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской общины. Некоторые из них пытались покинуть город после начала беспорядков.

    Отмечается, что столкновения прекратились. В городе увеличено количество сотрудников силовых структур. Полиция оттеснила протестующих от домов цыганской общины, дороги в районе взяты под усиленное патрулирование.

    Причиной народного схода, который привел к протестам, стало убийство женщины-водителя такси. В смерит 40-летней жительницы Коркино Елены Сарафановой подозревают двух представителей цыганской диаспоры. Это 17- и 19-летние жители дома, где проживает цыганская община.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Полиция обнаружила тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

    В администрации Челябинской области сообщили, что губернатор Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино. На месте работают сотрудники Главного управления МВД по региону и спецназ Росгвардии.

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    25 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

    Подразделения ВСУ массово покинули позиции в Горняке из-за угрозы окружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продвинулись в Горняке благодаря отступлению частей ВСУ, оставивших свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщения родственнков украинских военных, 210 отдельный батальон 120 бригады ВСУ оказался в оперативном окружении в Горняке после того, как соседний 154 батальон оставил свои позиции под давлением российских войск. Подразделение понесло большие потери. При этом командование обещало подкрепление, но на практике оно так и не прибыло, передают источники.

    В результате 210 батальон принял решение о выходе из окружения и покинул позиции, за что бойцам пригрозили расстрелом. Позже им поступила команда вернуться в Горняк, однако большинство отказалось ее выполнять из-за морального и физического истощения.

    Сообщается также, что в отношении военных было подано заявление в Государственное бюро расследований Украины с обвинениями в дезертирстве. Официальный комментарий от командования ВСУ по этому поводу пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово, что значительно осложнило ситуацию для украинских сил в ДНР.

    Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидово, полностью контролируя все дороги из города и исключая безопасный выход для противника.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул наличие всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении, указывая на важность этого участка фронта для укрепления позиций.

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    24 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Роскомнадзор решил заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев
    Роскомнадзор решил заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскомнадзор планирует заблокировать 4,5 млн сим-карт, принадлежащих иностранным гражданам, которые не прошли повторную идентификацию в офисах операторов связи.

    Как передает ТАСС, Роскомнадзор объявил о намерении заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранных граждан, которые не подтвердили свои данные в офисах российских операторов связи. Это решение было озвучено представителями ведомства в кулуарах форума «Спектр», проходящем в Сочи.

    Анализ данных, проведенный Роскомнадзором в 2024 году, выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них только 3,8 млн человек, владеющих 8,2 млн номеров, прошли повторную идентификацию.

    Представители ведомства пояснили, что проверка проводится исключительно в офисах продаж операторов связи, без участия дилеров. Данная идентификация должна завершиться до конца ноября 2024 года, в противном случае сим-карты будут заблокированы.

    Форум «Спектр» проводится на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи и включает обсуждение актуальных вопросов контроля и регулирования в сфере телекоммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу «серых» сим-карт и ужесточение их оборота.

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    25 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море

    WSJ: Россия передала хуситам спутниковые данные для атак на западные суда в Красном море

    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    @ REUTERS

    Россия через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана предоставила спутниковые данные йеменским хуситам, которые атаковали западные корабли в Красном море с помощью ракет и дронов, утверждает американская The Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, Россия предоставила йеменским хуситам спутниковые данные, которые они использовали для нападений на западные суда в Красном море с использованием ракет и дронов.

    Атаки хуситов начались в конце прошлого года на фоне войны в Газе. Однако со временем они начали использовать российские спутниковые данные, чтобы расширить свои удары, пишет WSJ. По информации источника издания, знакомого с ситуацией, и двух европейских оборонных чиновников, данные были переданы через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые находились вместе с хуситами в Йемене.

    Такие действия России свидетельствуют о стремлении Кремля связать США в Ближневосточном регионе, нарушая торговые маршруты и усиливая напряжение на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил о том, что йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля. Газета также сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Wall Streat Journal о якобы торговле оружием с хуситами депутатом законодательного собрания Ульяновской области Виктором Бутом.

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    24 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пригороде Грозного неизвестные атаковали колонну Росгвардии, в результате чего один военнослужащий погиб, еще одного госпитализировали, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По информации Росгвардии, в результате обстрела один из военнослужащих скончался, второй получил ранение и был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, передает ТАСС. Нападавших разыскивают.

    Ранее Новочеркасский гарнизонный суд приговорил жителя Чувашии Артема Артемьева, проходившего службу по контракту в Новочеркасске, к 7,5 годам колонии за нанесение ножевых ранений начальнику.

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    25 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг 78,5%

    Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября, за неделю он вырос на 1,4%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

    Рейтинг одобрения деятельности президента России составил 75,8%, что на 1,4% выше по сравнению с предыдущей неделей.

    Положительная оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина достигла 53,5%, рост за неделю составил 0,7%. Положительно деятельность правительства в целом оценивают 50,9% опрошенных, что также на 1,4% выше предыдущих показателей.

    Уровень доверия к Михаилу Мишустину повысился до 61,5% (+0,6%), при этом уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 31,3%, за неделю он снизился на 0,1%.

    Лидер «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов получил поддержку 26,6% респондентов, потеряв 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев (лидер «Новых людей») улучшили свои позиции, получив 21,6% (+3,5%) и 8,9% (+0,9%) соответственно.

    На фоне этого уровень поддержки партии «Единая Россия» немного снизился, составив 35,6% (-0,6 % за неделю). В то же время ЛДПР улучшила свои позиции, достигнув 10,6% (+0,8 %), КПРФ – 10,0% (+0,5%), а партия «Новые люди» сохранила стабильность на уровне 7,1% (+0,1%). «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» также зафиксировала рост поддержки до 4,3% (+0,7%).

    Всего в опросе участвовало 1,6 тыс. респондентов от 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Ранее опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября, показал, что уровень доверия к президенту России Владимиру Путину среди россиян достиг 78%. При этом 79% респондентов положительно оценивали его деятельность.

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