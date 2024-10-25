Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.8 комментариев
Рябков: Саудовская Аравия остается в БРИКС как приглашенная страна
Саудовская Аравия продолжает участвовать в мероприятиях БРИКС в статусе приглашенной страны, об этом рассказал замглавы МИД и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
«Мы ценим уровень и формат участия саудовской делегации в саммите в Казани», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.
Рябков также затронул вопрос о возможной трансформации БРИКС в полноценную международную организацию. По его словам, обсуждение этой темы остается открытым.
«Нужно ли переводить БРИКС в режим, который означал бы его превращение в полноценную международную организацию с правовой идентичностью, с уставом, базирующуюся на соглашении, требующем в свою очередь ратификации и так далее – это дискуссионный вопрос», – сказал он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, и отметил, что половина внешнеторгового оборота страны приходится на государства этого объединения.
Президент России Владимир Путин выразил поддержку стремлению Вьетнама присоединиться к многоплановой деятельности БРИКС.