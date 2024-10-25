Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
СК установил организатора хищения имущества Минобороны в Балашихе
СК установил организатора хищения имущества Минобороны в Балашихе на 244 млн рублей
Следственный комитет установил, что индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников организовал хищение имущества Минобороны в Балашихе на сумму свыше 244 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
В Telegram-канале ведомства указано, что организатором хищения имущественного комплекса Минобороны стоимостью 244 млн рублей оказался индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.
Согласно материалам дела, Овчинников фактически организовал преступление, в результате чего завладел имущественным комплексом, принадлежащим ОАО «СУ МР», расположенным в Балашихе, Московская область.
В отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело, и он объявлен в федеральный розыск. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела и устанавливать других возможных участников преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости. Также суд арестовал собственность родственников, связанных с делом о поставке низкокачественных бронежилетов для армии, включая квартиры и автомобиль.