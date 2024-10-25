Челябинские власти сообщили о ситуации в Коркино после волнений

Власти заявили о стабилизации ситуации в челябинском Коркино после волнений из-за убийства женщины-таксиста

Tекст: Мария Иванова

Ситуация в Коркино, связанная с массовым сходом граждан после убийства женщины-таксиста, стабилизировалась, передает Telegram-канал правительства Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль, координируя действия властей. Подозреваемый в убийстве задержан, и в пятницу суд изберет ему меру пресечения. Семье погибшей, состоящей из двух детей 11 и 15 лет, будет оказана необходимая помощь.

Накануне на улицы Коркино вышло около 150 человек, требуя наказания виновных. На место прибыли представители местной администрации и правительства области для разъяснительной работы с населением. Также туда были направлены заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Правоохранительные органы задержали наиболее активных участников волнений, отметили местные власти.

К утру протесты закончились, а жители вернулись домой. В городе продолжается патрулирование правоохранительными органами, проводится профилактическая работа с населением. В пятницу в администрации округа состоится прием граждан: на вопросы ответят прокурор области Игорь Донгаузер, начальник следственного управления Алексей Колбасин и другие представители власти.

Власти области и округа призывают жителей Коркино и близлежащих районов не поддаваться на провокации и не участвовать в противоправных действиях. Они уверяют, что правоохранительные органы тщательно разберутся во всех фактах, а виновные понесут заслуженное наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Коркино два человека получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.

В результате волнений в Коркино задержали более 50 человек, включая участников протестов и цыган, пытавшихся покинуть город. В том числе правоохранительные органы задержали 58-летнего мужчину за стрельбу по людям в Коркино.

Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе Коркино Челябинской области, о чем был проинформирован глава региона Алексей Текслер.