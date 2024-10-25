Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.19 комментариев
Внесеннный в список террористов боец ММА Якубов отправился в зону СВО
Боец ММА Ильяс Якубов, арестованный за оправдание терроризма, отправился в зону специальной военной операции после прекращения возбужденного против него уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах.
Уголовное дело в отношении Якубова было прекращено, что стало возможным благодаря переквалификации обвинения, передает РИА «Новости».
Он был арестован по обвинению в публичном оправдании или призывах к терроризму, что грозило Якубову лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Однако обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую статью – возбуждение ненависти либо вражды. Это позволило Якубову подать прошение об отправке на СВО.
Ранее сообщалось, что Якубов проявлял активное желание участвовать в спецоперации. Следствие учло его настойчивость и «пошло ему навстречу».
Ильяса Якубова задержали в октябре прошлого года, ему было предъявлено обвинение по статье «Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
По данным следствия, Якубов опубликовал в соцсети видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева.
В августе 2024 года Якубов был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.