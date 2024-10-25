Внесеннный в список террористов боец ММА Якубов отправился в зону СВО

Tекст: Вера Басилая

Уголовное дело в отношении Якубова было прекращено, что стало возможным благодаря переквалификации обвинения, передает РИА «Новости».

Он был арестован по обвинению в публичном оправдании или призывах к терроризму, что грозило Якубову лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Однако обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую статью – возбуждение ненависти либо вражды. Это позволило Якубову подать прошение об отправке на СВО.

Ранее сообщалось, что Якубов проявлял активное желание участвовать в спецоперации. Следствие учло его настойчивость и «пошло ему навстречу».

Ильяса Якубова задержали в октябре прошлого года, ему было предъявлено обвинение по статье «Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

По данным следствия, Якубов опубликовал в соцсети видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева.

В августе 2024 года Якубов был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.