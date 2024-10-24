Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.0 комментариев
МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа
Население Украины сократилось на 8 млн человек с февраля 2022 года
Демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической, и реальность гораздо хуже, чем данные, приведенные в материалах ООН, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Демографическая ситуация на Украине вызывает серьезные опасения, передает ТАСС. Мирошник заявил, что реальность на Украине гораздо хуже, чем это отражено в докладе ООН. По данным организации, с февраля 2022 года население Украины сократилось на 8 млн человек.
Мирошник считает, что единственным достоверным выводом доклада можно считать лишь констатацию демографической угрозы, остальная информация вызывает много вопросов. Он указывает на то, что Украина давно не проводила перепись населения, что ставит под сомнение методологию исследования. Посол также отметил, что корректировка числа выехавших за границу произведена в сторону уменьшения за счет учета притока в регионы Донбасса и Новороссии, находящиеся под контролем России.
Ситуация, по мнению дипломата, будет ухудшаться и далее. Он задается вопросом, сколько людей останется на территориях под контролем Киева, если правительство не сможет удержать стремящихся покинуть страну. Мирошник подчеркивает, что международные структуры пока недостаточно объективны в признании реальности, и подвергает сомнению независимость проведенного исследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине уровень рождаемости составляет примерно один ребенок на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире. На одного новорожденного на Украине приходится трое умерших, согласно данным ресурса «Опендатабот», занимающегося мониторингом украинских государственных реестров.