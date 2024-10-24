Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
Глава МИД ОАЭ заявил об укреплении позиций БРИКС благодаря России
Российское председательство в БРИКС помогло укрепить его позиции как платформы для международного сотрудничества, подчеркнул министр иностранных дел ОАЭ на саммите в Казани.
Российское председательство в БРИКС усилило позиции этой организации на международной арене, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе выступления на встрече «БРИКС плюс». Он подчеркнул, что благодаря России БРИКС была воплощена коллективная стратегия, способствующая международному сотрудничеству и определению путей процветания для народов мира.
По словам министра, БРИКС не ограничивается исключительно экономическим взаимодействием, а представляет собой модель многопланового партнерства. Шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян отметил, что участники объединения могут обмениваться опытом для достижения общего прогресса. Он также подчеркнул, что настоящее партнерство должно строиться на основе общих интересов и взаимного уважения, а не временных расчетов.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является ключевым событием в рамках председательства России в организации. На втором дне саммита была принята Казанская декларация, в которой рассматриваются развитие объединения, позиция по глобальным проблемам и урегулирование региональных кризисов, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. В этом году в саммите впервые в качестве полноправных членов приняли участие Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, которые вступили в организацию с 1 января 2024 года.
Ранее президент Владимир Путин передал благодарность президенту ОАЭ за его вклад в деятельность БРИКС, подчеркнув значимость участия этой страны в международных инициативах объединения, а также подчеркнул значение формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.