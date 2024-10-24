Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Под Волгоградом сотни военных простились с погибшим в зоне СВО сослуживцем
В рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области состоялось прощание с 40-летним Николаем Устьянцевым, погибшим в зоне специальной военной операции, на церемонию прибыло множество сослуживцев.
Устьянцев – это житель села Райгород, погиб при выполнении служебных обязанностей, передает V1.ru.
На церемонию прощания прибыло огромное количество его сослуживцев, включая раненых.
Супруга погибшего Надежда рассказала, что Николай получил повестку в сентябре 2022 года. «Сказал: «Раз призвали, значит пойдем», – поделилась женщина воспоминаниями.
До мобилизации он ездил по вахтам, и когда его призвали, принял решение пойти. За два года Устьянцев дважды приходил в отпуск, но всегда стремился вернуться к сослуживцам. Он занимал должность старшего сержанта, командира взвода мотострелков и был дважды ранен.
За свои заслуги в спецоперации Устьянцев награжден орденом Суворова, штурмовым крестом и орденом Мужества, второй орден Мужества он получил посмертно.
Николай погиб в ночь на 9 октября, его группа подорвалась на дистанционно управляемых фугасах. У него остались жена, мать и двое детей.
Ранее жители Забайкальского края образовали 40-километровый живой коридор на похоронах участника спецоперации Артема Дамбаева, чтобы почтить его память.