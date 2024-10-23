Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».0 комментариев
Захарова: СМИ из недружественных стран аккредитованы на саммите БРИКС
Средства массовой информации из стран с недружественными режимами аккредитованы на саммит БРИКС в Казани, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Они имеют доступ к освещению всех мероприятий форума, сказала Захарова, и смогут осветить двусторонние встречи и итоговую пресс-конференцию, которая состоится 24 октября, передает ТАСС.
«У нас нет сегрегации», – пояснила дипломат.
Ранее на Петербургский международный экономический форум приглашали представителей СМИ из недружественных России стран для встречи с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не сожалеет о приглашении этих представителей на встречу с главой российского государства.