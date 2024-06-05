В Кремле объяснили решение пригласить западные СМИ на встречу с Путиным

Эксперты: Турчаку в Республике Алтай придется решать амбициозные геополитические задачи

Эксперты объяснили решение Путина назначить Турчака врио главы Республики Алтай

Tекст: Олег Исайченко

«Сегодня Республика Алтай занимает лидирующие позиции по объему инвестирования среди всех регионов России. Но имеющиеся достижения необходимо приумножать новыми крупными проектами. Тем более, что данный субъект имеет колоссальный туристический потенциал», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Таким образом, успешное развитие республики выдвигает особые требования к главе региона. Алтаю нужен не просто человек, способный бережно относиться к его природному и экономическому богатству, но и первоклассный управленец, чьи компетенции позволят эффективно распределять получаемые средства», – уточняет он.

По словам Данилина, Турчак выглядит максимально подходящей кандидатурой на пост руководителя данного региона. «За его плечами огромный опыт пребывания на руководящих постах. Он зарекомендовал себя харизматичным и мудрым политиком, умеющим совмещать федеральные и региональные интересы. Думаю, ему не составит труда находить компромиссы между требованиями крупного бизнеса и чаяниями местного населения», – считает собеседник.

«Кроме того, новый глава региона должен суметь совладать и с геополитическими реалиями. Алтай находится на границе с Китаем. Этот факт создает колоссальные перспективы в контексте развития логистической инфраструктуры. Однако реализовать их получится лишь у энергичного управленца», – акцентирует Данилин.

Владимир Путин прекрасно осознает важность Республики Алтай для экономического развития России, добавляет Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. По его словам, президент старается направлять в регион лишь «лучших из лучших».

«Андрей Турчак уже имеет опыт региональной работы. Он долгое время находился на посту губернатора Псковской области. После он трудился в Совете Федерации и в генеральном совете партии «Единая Россия». Республика Алтай получит по-настоящему эффективного менеджера», – уточняет он.

«В регион привлекаются колоссальные денежные средства. Это прекрасное и живописное место, обладающее внушительным туристическим потенциалом. Уже сейчас там строятся пятизвездочные отели, привлекающие внимание даже самых искушенных граждан России. Речь идет о проектах мирового уровня, способных посоревноваться с лучшими курортами Крыма и Сочи», – уверен собеседник.

«Кроме того, Алтай является перекрестком логистических путей между Востоком и Западом. Регион тесно связан с Китаем. Потенциально, уже имеющиеся дороги можно будет расширить даже до Индии и Пакистана. Формируется мощнейший транспортный узел, который обогатит не только республику, но и всю нашу страну», – считает депутат. Матвейчев назвал планы по развитию Республики Алтай амбициозными, имеющими геополитический масштаб.

Ранее Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. По словам президента, Турчак обладает хорошим опытом работы в исполнительных органах власти.

Путин подчеркнул, что данный регион является перспективным. На сегодняшний день он активно развивается по многим направлениям, в том числе и в сфере туризма. Турчак положительно воспринял предложение. Он согласился с тем, что республика обладает колоссальным потенциалом.

Свою политическую карьеру Андрей Турчак начал с должности председателя «Молодой Гвардии Единой России». В 2009 году был назначен губернатором Псковской области. На этом посту он трудился вплоть до 2017 года. Затем Турчак представлял Псковскую область в Совете Федерации. С 2020 года занимает должность первого заместителя председателя Совета Федерации. Кроме того, с декабря 2021 года Турчак является секретарем генерального совета партии «Единая Россия».

