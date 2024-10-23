Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин призвал страны БРИКС противодействовать «зеленой» борьбе с конкурентами
Путин призвал БРИКС противодействовать использованию экоповестки для устранения конкурентов
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани предложил противодействовать использованию климатической повестки для устранения конкурентов, призвав развивающиеся страны к объединению усилий.
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания саммита БРИКС, который проходит в Казани, подчеркнул необходимость борьбы с практикой использования климатической повестки для устранения конкурентов на мировых рынках, передает ТАСС. Он отметил, что страны БРИКС должны совместно продвигать сбалансированные подходы в вопросах перехода мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития.
Путин подчеркнул, что важно противодействовать попыткам применять экологическую повестку для достижения конкурентных преимуществ.
«Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы по вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития», – сказал он.
Особенно, по мнению главы российского государства, это касается развивающихся рынков, которые могут пострадать от недобросовестной конкуренции, прикрывающейся «зеленой» повесткой. Путин призвал страны БРИКС к единству в этой важной области, отметив, что только сообща можно добиться справедливых условий на мировых рынках.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что реализация задач повестки дня ООН по устойчивому развитию сталкивается с трудностями из-за высокой волатильности цен и растущей инфляции. Путин на саммите БРИКС подчеркнул значимость многополярной модели, которая приведет к новой волне экономического роста.