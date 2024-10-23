Путин призвал страны БРИКС противодействовать «зеленой» борьбе с конкурентами

Путин призвал БРИКС противодействовать использованию экоповестки для устранения конкурентов

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания саммита БРИКС, который проходит в Казани, подчеркнул необходимость борьбы с практикой использования климатической повестки для устранения конкурентов на мировых рынках, передает ТАСС. Он отметил, что страны БРИКС должны совместно продвигать сбалансированные подходы в вопросах перехода мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития.

Путин подчеркнул, что важно противодействовать попыткам применять экологическую повестку для достижения конкурентных преимуществ.

«Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы по вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития», – сказал он.

Особенно, по мнению главы российского государства, это касается развивающихся рынков, которые могут пострадать от недобросовестной конкуренции, прикрывающейся «зеленой» повесткой. Путин призвал страны БРИКС к единству в этой важной области, отметив, что только сообща можно добиться справедливых условий на мировых рынках.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что реализация задач повестки дня ООН по устойчивому развитию сталкивается с трудностями из-за высокой волатильности цен и растущей инфляции. Путин на саммите БРИКС подчеркнул значимость многополярной модели, которая приведет к новой волне экономического роста.