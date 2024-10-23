Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин заявил о буксующей реализации повестки ООН по устойчивому развитию
Путин отметил буксующую реализацию повестки ООН на фоне инфляции и волатильности
Реализация задач повестки дня ООН по устойчивому развитию сталкивается с трудностями из-за высокой волатильности цен и растущей инфляции, заявил во время заседания саммита БРИКС президент Владимир Путин.
«На высоком уровне находятся волатильность цен на сырьевые товары, из-за увеличения инфляции падают доходы граждан и корпоративная прибыль во многих странах. Буксует и реализация задач повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года», – отметил глава государства.
Путин также добавил, что экономики стран БРИКС демонстрируют устойчивость благодаря ответственной макроэкономической политике.
«Что касается экономики стран БРИКС, в целом они демонстрируют достаточную устойчивость, благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике наших правительств», – указал российский лидер.
Президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС в Казани заявил, что участники организации, представляющие разные континенты и культуры, являются единомышленниками, поддерживающими равенство и взаимное уважение. Президент выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.