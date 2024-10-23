Путин заявил о буксующей реализации повестки ООН по устойчивому развитию

Путин отметил буксующую реализацию повестки ООН на фоне инфляции и волатильности

Tекст: Александра Юдина

«На высоком уровне находятся волатильность цен на сырьевые товары, из-за увеличения инфляции падают доходы граждан и корпоративная прибыль во многих странах. Буксует и реализация задач повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года», – отметил глава государства.

Путин также добавил, что экономики стран БРИКС демонстрируют устойчивость благодаря ответственной макроэкономической политике.

«Что касается экономики стран БРИКС, в целом они демонстрируют достаточную устойчивость, благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике наших правительств», – указал российский лидер.

Президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС в Казани заявил, что участники организации, представляющие разные континенты и культуры, являются единомышленниками, поддерживающими равенство и взаимное уважение. Президент выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.