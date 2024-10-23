Президент Таджикистана отправился на саммит БРИКС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Казань на саммит БРИКС для переговоров

Tекст: Мария Иванова

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает РИА «Новости». В среду утром глава государства покинул Душанбе в сопровождении делегации, включающей первого вице-премьера Хокима Холикзоду, главу МИД Сироджиддина Мухриддина и других официальных лиц.

Помимо участия в мероприятиях саммита, Рахмон планирует провести ряд двусторонних встреч в Казани. Программа визита также включает обсуждение вопросов, касающихся промышленного и технологического сотрудничества. Под его руководством делегация Таджикистана намерена представить инициативы, направленные на укрепление экономического сотрудничества между странами БРИКС.

Поездка Рахмона в Казань подчеркивает стратегическое значение взаимодействия Таджикистана с развивающимися экономиками и стремление страны усилить свое присутствие на международной арене.

В ночь на среду в Казань прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш для участия в саммите БРИКС, также сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в этом мероприятии.

Ранее первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри заявил, что Индия не препятствует расширению БРИКС.