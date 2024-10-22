Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Посла Германии вызвали в МИД России
Посол ФРГ вызван в МИД России из-за создания штаба НАТО в Ростоке
Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа в ведомство из-за создания штаба морского командования НАТО в Ростоке.
В заявлении МИД РФ говорится, что подобные действия ФРГ рассматриваются как «грубое нарушение» условий Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года, согласно которому размещение иностранных войск на территории бывшей ГДР недопустимо, передает РИА «Новости».
Кроме того, российское министерство потребовало от Берлина незамедлительных разъяснений по этому вопросу. Москва отмечает, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь негативные последствия. Ведомство подчеркивает, что в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны осознавать возможные последствия и готовность России принять ответные меры.
Ранее сообщалось, что пять кораблей НАТО, включая командный корабль Германии, прибыли в Клайпедский порт в Литве, где они пробудут до понедельника. Их визит связан с первой группой постоянной готовности ВМС НАТО.